MIMP abre inscripciones para el Club “Formándose para la Vida” dirigido a mujeres y adolescentes en situación de pobreza

MIMP impulsa programas para la igualdad y autonomía de mujeres y adolescentes | Foto: MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, abrió las inscripciones para el Club “Formándose para la Vida”, una iniciativa preventiva dirigida a adolescentes y jóvenes mujeres de entre 14 y 24 años que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

¿Qué es el Club ‘Formándose para la Vida’?

El Club “Formándose para la Vida” es una estrategia del MIMP que brinda acompañamiento gratuito durante dos años a mujeres, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia de género mediante el fortalecimiento de sus capacidades personales, sociales y económicas.

Esta iniciativa se implementa en 81 distritos a nivel nacional y busca ampliar las oportunidades de desarrollo e inserción laboral de sus participantes, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida.

Objetivos del programa

El principal objetivo del club es prevenir la violencia a través del empoderamiento económico y el desarrollo integral de las participantes, promoviendo su autonomía y toma de decisiones informadas para su proyecto de vida.

El programa incluye diversos componentes orientados al desarrollo de habilidades clave:

Habilidades para la vida: Fortalecimiento del liderazgo, comunicación asertiva, resolución de problemas y toma de decisiones informadas sobre sexualidad, maternidad y convivencia.

Habilidades vocacionales: Capacitación técnica en áreas como computación básica, ofimática, asistencia de gerencia, diseño gráfico, community manager, decoración de eventos, pastelería, cosmetología, entre otras.

Finanzas básicas: Formación en gestión financiera, manejo de caja y planificación económica, con el fin de fomentar la autonomía económica.

Resultados alcanzados

MIMP impulsa programas para la igualdad y autonomía de mujeres y adolescentes | Foto: MIMP

Entre los años 2021 y 2024, un total de 1,706 participantes lograron insertarse laboralmente gracias al programa. De ellas, 1,162 emprendieron sus propios negocios y 544 accedieron a empleos formales, evidenciando el impacto positivo de esta estrategia preventiva.

¿Cómo inscribirse?

Las interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a club@warminan.gob.pe, indicando sus nombres y apellidos, edad y distrito de residencia. Posteriormente, serán evaluadas y un profesional del programa se pondrá en contacto con ellas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero.

Para mayor información, también pueden acercarse al Centro Emergencia Mujer y Familia más cercano.

Brechas de género en Perú

El informe Perú: Brechas de Género 2025. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presenta una radiografía de las desigualdades entre mujeres y hombres en el país con base en múltiples indicadores oficiales.

Según el documento, a pesar de ciertos avances en décadas recientes hacia la igualdad, persisten diferencias significativas en áreas clave como la participación laboral, el empoderamiento económico y social, la salud reproductiva y el acceso a oportunidades equitativas.

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) se situó en 0,319 en 2024, lo que refleja mejoras respecto a periodos anteriores pero también evidencia rezagos importantes que limitan el desarrollo pleno de las mujeres en distintos ámbitos de la vida.

Las brechas estructurales se manifiestan principalmente en el mercado laboral y en la distribución del trabajo no remunerado. A pesar de la reducción parcial de la desigualdad salarial, las mujeres continúan enfrentando desventajas en ingresos, empleo formal y acceso a ciertas oportunidades económicas debido a la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado y la informalidad.

Además, factores como la falta de políticas de cuidado y barreras para la conciliación entre vida laboral y familiar mantienen estas desigualdades profundamente arraigadas. Estas conclusiones reflejan que, aunque hay avances normativos y estadísticas que muestran progresos, todavía queda un largo camino para alcanzar una igualdad de género efectiva en Perú.