Desde hoy 28 de enero inician los días sin sombra en Perú: esta región será la primera en ver el fenómeno

El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales. (Asismet)

Desde mañana, el paso cenital del Sol marcará el inicio de los llamados días sin sombra en Perú, un evento astronómico que comenzará ―según informó Asismet― en la ciudad de Tacna este miércoles 28 de enero, exactamente a las 11:53 de la mañana.

Este inusual fenómeno, que solo se presenta dos veces al año, promete captar la atención de científicos, curiosos y amantes de la astronomía en todo el país, al permitir que los rayos solares incidan de manera completamente vertical sobre el suelo, eliminando temporalmente las sombras de los objetos y personas.

¿Qué es el día sin sombra?

El día sin sombra, también conocido como paso cenital del Sol, ocurre cuando el astro se posiciona justo en el cénit, el punto más alto del cielo sobre una localidad. Durante ese breve instante, los rayos solares caen perpendiculares al suelo y ninguna sombra se proyecta.

El paso cenital del Sol inaugura los días sin sombra en Perú, comenzando el 28 de enero en Tacna, según Asismet. (Andina)

Según Asismet, página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, este fenómeno solo ocurre dos veces al año en las regiones intertropicales y es esperado con expectativa por comunidades y observadores en Perú.

La organización ha detallado que la ciudad de Tacna será la primera en presenciar el fenómeno, mientras que otras localidades, como Lima, lo experimentarán en las semanas siguientes.

Fechas y horarios

El calendario astronómico para 2026, elaborado por Asismet, precisa las fechas y horarios exactos en que las principales ciudades peruanas serán testigos del paso cenital.

Después de Tacna (28 de enero, 11:53 AM), el fenómeno se desplazará hacia el norte, alcanzando Ilo el 30 de enero (11:58 AM), Moquegua el 31 de enero (11:57 AM) y Mollendo el 1 de febrero (12:01 PM). Arequipa vivirá el evento el 3 de febrero a las 11:59 AM, seguida de Puno el 5 de febrero (11:54 AM), Juliaca el 6 de febrero (11:54 AM) y Nasca el 8 de febrero (12:13 PM).

El fenómeno astronómico del 'día sin sombra' ocurre cuando los rayos solares caen en ángulo completamente vertical sobre el suelo peruano. (IGP)

La lista cubre otras ciudades como Ica (10 de febrero, 12:12 PM), Cusco (12 de febrero, 12:02 PM), Abancay (12 de febrero, 12:05 PM) y Ayacucho (13 de febrero, 12:11 PM). En cada localidad, la hora varía levemente, pero el fenómeno se repite bajo el mismo principio astronómico: el Sol alcanza una altura de 90° sobre el horizonte.

La precisión de los horarios publicados por Asismet ha sido tema de consulta entre los interesados. En respuesta a una pregunta realizada por Infobae Perú, la página aclaró que los horarios han sido obtenidos de la web rl.se/sub-solar-point, y verificados mediante el software especializado Stellarium y la plataforma suncalc.org.

Esta verificación cruzada garantiza la confiabilidad de las horas y lugares señalados para el paso cenital, permitiendo a los observadores planificar su experiencia con antelación.

Las ciudades de Ilo, Moquegua, Mollendo, Arequipa, Puno y Juliaca experimentarán el paso cenital del Sol durante las primeras semanas de febrero de 2026.

Historia y ciencia

El paso cenital no solo representa un espectáculo visual, sino también un hito científico de relevancia histórica. Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, utilizó este mismo fenómeno en las ciudades de Alejandría y Siena hace más de 2.200 años, para calcular con precisión la circunferencia de la Tierra.

El método consistía en medir la longitud de la sombra proyectada por una vara durante el paso cenital en diferentes puntos geográficos, lo que permitió obtener resultados notables para la época.

En la actualidad, el paso cenital continúa siendo un recurso valioso para la enseñanza y divulgación de conceptos astronómicos y físicos, facilitando la comprensión de la relación entre la posición del Sol y la ubicación en la superficie terrestre.

El paso cenital del Sol fue utilizado por Eratóstenes hace más de 2.200 años para calcular la circunferencia de la Tierra, un hito en la historia de la ciencia.

Mapa y distribución

El fenómeno no se limita a una sola ciudad. Un mapa elaborado por Asismet detalla la distribución geográfica del paso cenital en el sur del país, con fechas y horas específicas para cada localidad.

El recorrido del evento abarca desde Tacna en la frontera sur, pasando por ciudades costeras y del altiplano, hasta alcanzar regiones como Puerto Maldonado (14 de febrero, 11:50 AM), Huancavelica (14 de febrero, 12:13 PM) y Huánuco (22 de febrero, 12:18 PM). El trayecto culmina en ciudades amazónicas como Iquitos el 10 de marzo a las 12:03 PM y Tumbes el 11 de marzo a las 12:31 PM.

Recomendaciones para la observación

La verticalidad de los rayos solares durante el día sin sombra incrementa la exposición a la radiación ultravioleta. Por esta razón, se recomienda a quienes deseen observar el fenómeno adoptar medidas de protección, como el uso de protectores solares para la piel y la elección de lugares abiertos con cielo despejado. La incidencia directa de los rayos puede aumentar el riesgo de daños cutáneos, por lo que la precaución resulta fundamental.

El día sin sombra se presenta dos veces al año en regiones intertropicales de Perú, proporcionando una oportunidad única para la divulgación científica y educación astronómica. (Andina)

El evento ofrece una oportunidad única para la observación astronómica y para apreciar la influencia de los movimientos celestes sobre la vida cotidiana en las distintas regiones del país. El fenómeno se repite anualmente en zonas cercanas al Ecuador, lo que permite a científicos y ciudadanos comprender mejor los ciclos solares y su impacto en la Tierra.

A lo largo del verano de 2026, el paso cenital recorrerá una amplia franja del territorio nacional. Entre las ciudades incluidas en el calendario de Asismet figuran Chimbote (24 de febrero, 12:10 PM), Pucallpa (26 de febrero, 12:10 PM), Trujillo (27 de febrero, 12:28 PM), Cajamarca (2 de marzo, 12:26 PM) y Chiclayo (3 de marzo, 12:31 PM). El fenómeno avanza progresivamente hacia el norte, abarcando también localidades de la selva y la costa.