Perú

Desde hoy 28 de enero inician los días sin sombra en Perú: esta región será la primera en ver el fenómeno

El país experimentará este evento astronómico en los próximos días, permitiendo que los rayos solares incidan de forma perpendicular, lo que elimina temporalmente cualquier sombra proyectada por personas u objetos

Guardar
El paso cenital del sol,
El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales. (Asismet)

Desde mañana, el paso cenital del Sol marcará el inicio de los llamados días sin sombra en Perú, un evento astronómico que comenzará ―según informó Asismet― en la ciudad de Tacna este miércoles 28 de enero, exactamente a las 11:53 de la mañana.

Este inusual fenómeno, que solo se presenta dos veces al año, promete captar la atención de científicos, curiosos y amantes de la astronomía en todo el país, al permitir que los rayos solares incidan de manera completamente vertical sobre el suelo, eliminando temporalmente las sombras de los objetos y personas.

¿Qué es el día sin sombra?

El día sin sombra, también conocido como paso cenital del Sol, ocurre cuando el astro se posiciona justo en el cénit, el punto más alto del cielo sobre una localidad. Durante ese breve instante, los rayos solares caen perpendiculares al suelo y ninguna sombra se proyecta.

El paso cenital del Sol
El paso cenital del Sol inaugura los días sin sombra en Perú, comenzando el 28 de enero en Tacna, según Asismet. (Andina)

Según Asismet, página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, este fenómeno solo ocurre dos veces al año en las regiones intertropicales y es esperado con expectativa por comunidades y observadores en Perú.

La organización ha detallado que la ciudad de Tacna será la primera en presenciar el fenómeno, mientras que otras localidades, como Lima, lo experimentarán en las semanas siguientes.

Fechas y horarios

El calendario astronómico para 2026, elaborado por Asismet, precisa las fechas y horarios exactos en que las principales ciudades peruanas serán testigos del paso cenital.

Después de Tacna (28 de enero, 11:53 AM), el fenómeno se desplazará hacia el norte, alcanzando Ilo el 30 de enero (11:58 AM), Moquegua el 31 de enero (11:57 AM) y Mollendo el 1 de febrero (12:01 PM). Arequipa vivirá el evento el 3 de febrero a las 11:59 AM, seguida de Puno el 5 de febrero (11:54 AM), Juliaca el 6 de febrero (11:54 AM) y Nasca el 8 de febrero (12:13 PM).

El fenómeno astronómico del 'día
El fenómeno astronómico del 'día sin sombra' ocurre cuando los rayos solares caen en ángulo completamente vertical sobre el suelo peruano. (IGP)

La lista cubre otras ciudades como Ica (10 de febrero, 12:12 PM), Cusco (12 de febrero, 12:02 PM), Abancay (12 de febrero, 12:05 PM) y Ayacucho (13 de febrero, 12:11 PM). En cada localidad, la hora varía levemente, pero el fenómeno se repite bajo el mismo principio astronómico: el Sol alcanza una altura de 90° sobre el horizonte.

La precisión de los horarios publicados por Asismet ha sido tema de consulta entre los interesados. En respuesta a una pregunta realizada por Infobae Perú, la página aclaró que los horarios han sido obtenidos de la web rl.se/sub-solar-point, y verificados mediante el software especializado Stellarium y la plataforma suncalc.org.

Esta verificación cruzada garantiza la confiabilidad de las horas y lugares señalados para el paso cenital, permitiendo a los observadores planificar su experiencia con antelación.

Las ciudades de Ilo, Moquegua,
Las ciudades de Ilo, Moquegua, Mollendo, Arequipa, Puno y Juliaca experimentarán el paso cenital del Sol durante las primeras semanas de febrero de 2026.

Historia y ciencia

El paso cenital no solo representa un espectáculo visual, sino también un hito científico de relevancia histórica. Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, utilizó este mismo fenómeno en las ciudades de Alejandría y Siena hace más de 2.200 años, para calcular con precisión la circunferencia de la Tierra.

El método consistía en medir la longitud de la sombra proyectada por una vara durante el paso cenital en diferentes puntos geográficos, lo que permitió obtener resultados notables para la época.

En la actualidad, el paso cenital continúa siendo un recurso valioso para la enseñanza y divulgación de conceptos astronómicos y físicos, facilitando la comprensión de la relación entre la posición del Sol y la ubicación en la superficie terrestre.

El paso cenital del Sol
El paso cenital del Sol fue utilizado por Eratóstenes hace más de 2.200 años para calcular la circunferencia de la Tierra, un hito en la historia de la ciencia.

Mapa y distribución

El fenómeno no se limita a una sola ciudad. Un mapa elaborado por Asismet detalla la distribución geográfica del paso cenital en el sur del país, con fechas y horas específicas para cada localidad.

El recorrido del evento abarca desde Tacna en la frontera sur, pasando por ciudades costeras y del altiplano, hasta alcanzar regiones como Puerto Maldonado (14 de febrero, 11:50 AM), Huancavelica (14 de febrero, 12:13 PM) y Huánuco (22 de febrero, 12:18 PM). El trayecto culmina en ciudades amazónicas como Iquitos el 10 de marzo a las 12:03 PM y Tumbes el 11 de marzo a las 12:31 PM.

Recomendaciones para la observación

La verticalidad de los rayos solares durante el día sin sombra incrementa la exposición a la radiación ultravioleta. Por esta razón, se recomienda a quienes deseen observar el fenómeno adoptar medidas de protección, como el uso de protectores solares para la piel y la elección de lugares abiertos con cielo despejado. La incidencia directa de los rayos puede aumentar el riesgo de daños cutáneos, por lo que la precaución resulta fundamental.

El día sin sombra se
El día sin sombra se presenta dos veces al año en regiones intertropicales de Perú, proporcionando una oportunidad única para la divulgación científica y educación astronómica. (Andina)

El evento ofrece una oportunidad única para la observación astronómica y para apreciar la influencia de los movimientos celestes sobre la vida cotidiana en las distintas regiones del país. El fenómeno se repite anualmente en zonas cercanas al Ecuador, lo que permite a científicos y ciudadanos comprender mejor los ciclos solares y su impacto en la Tierra.

A lo largo del verano de 2026, el paso cenital recorrerá una amplia franja del territorio nacional. Entre las ciudades incluidas en el calendario de Asismet figuran Chimbote (24 de febrero, 12:10 PM), Pucallpa (26 de febrero, 12:10 PM), Trujillo (27 de febrero, 12:28 PM), Cajamarca (2 de marzo, 12:26 PM) y Chiclayo (3 de marzo, 12:31 PM). El fenómeno avanza progresivamente hacia el norte, abarcando también localidades de la selva y la costa.

Temas Relacionados

Paso cenitalDía sin sombraTacnaSolperu-noticias

Más Noticias

Resultados oficiales de la Kábala del 28 de enero: revisa aquí la jugada ganadora

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados oficiales de la Kábala

Qué se celebra el 28 de enero en el Perú: poder, la soberanía y la reputación en la historia peruana

El análisis de diversos acontecimientos ocurridos un 28 de enero revela transformaciones determinantes en la política, el deporte y la agenda nacional del Perú a lo largo de diferentes épocas

Qué se celebra el 28

Comas: ataque a balazos contra colectivo con pasajeros genera pánico

La Policía investiga un presunto caso de extorsión en una zona altamente comercial del distrito

Comas: ataque a balazos contra

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia de las agresiones”

¿Sería IA? El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos

Bryan Torres niega intento de

Resultados ganadores del Gana Diario este 27 de enero de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres niega intento de

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia de las agresiones”

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

DEPORTES

Jorge Fossati se interesa en

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima

El Medio Oriente, la nueva vitrina de Emilio Saba, Adrián Ugarriza, Fernando Pacheco y Alexander Succar para relanzar sus carreras