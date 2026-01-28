Perú

Festival del Pisco Sour gratis en Surquillo: fechas, horarios y lugar del evento que celebra la tradición pisquera

El evento busca fortalecer la identidad gastronómica del distrito y promover el talento culinario local en torno a la bebida bandera del Perú

Guardar
Surquillo se suma al Día
Surquillo se suma al Día Nacional del Pisco Sour con un festival de tres días dedicado a la bebida emblema del país.

Surquillo se alista para recibir una de las celebraciones gastronómicas más representativas del calendario nacional. Durante tres jornadas consecutivas, el distrito abrirá un espacio público para el encuentro entre tradición, cocina y cultura, con una propuesta pensada para públicos diversos y con acceso libre. El Parque Reducto N.° 05 se convertirá en punto de reunión desde la mañana hasta la noche, con una programación continua.

La convocatoria gira en torno al Día Nacional del Pisco Sour, fecha que moviliza a productores, cocineros y vecinos en torno a la bebida emblema del país. En este contexto, la Municipalidad Distrital de Surquillo impulsa un festival que articula identidad, oferta gastronómica y actividades culturales, con una organización que prioriza el orden y la experiencia del visitante.

La agenda prevista entre el 6 y el 8 de febrero contempla no solo consumo, sino también difusión de saberes y promoción del talento local. La presencia de expositores especializados y restaurantes del distrito refuerza una apuesta por visibilizar el trabajo culinario que caracteriza a esta zona de Lima.

La propuesta se plantea como un espacio abierto, familiar y participativo, con horarios amplios y una programación pensada para recorrer, probar y conocer, sin perder de vista el sentido cultural de la celebración.

Un festival con identidad distrital

El Festival del Pisco Sour – Día Nacional del Pisco reunirá a 25 expositores, entre productores de pisco y restaurantes reconocidos de Surquillo. La selección incluye propuestas de cocina criolla, marina y opciones contemporáneas, todas vinculadas al desarrollo gastronómico del distrito. Desde la organización municipal se busca posicionar a Surquillo como referente culinario dentro de la ciudad.

La alcaldesa del distrito, Dra. Cintia Loayza Álvarez, remarcó el sentido de la iniciativa al señalar: “El Día Nacional del Pisco Sour nos invita a rendir homenaje a nuestra bebida bandera, un símbolo que representa la historia y la identidad del Perú. Este festival ha sido pensado como un espacio de encuentro para las familias y para reafirmar que Surquillo es la capital de la gastronomía, donde nuestras tradiciones se celebran con orgullo”.

Gastronomía y pisco para todo el público

La feria gastronómica ofrecerá platos emblemáticos y sabores tradicionales, pensados para acompañar el Pisco Sour y otros cócteles preparados a base de pisco. La carta líquida incluirá versiones clásicas y propuestas innovadoras, elaboradas por especialistas y productores pisqueros, con énfasis en la calidad del insumo.

El público también podrá acceder a degustaciones, catas guiadas y exhibiciones en vivo sobre la preparación del Pisco Sour y otros tragos. Estas actividades permitirán conocer procesos, técnicas y características del destilado peruano, en un formato didáctico y cercano.

La programación incorpora talleres demostrativos, concursos y dinámicas orientadas a destacar el talento local. A ello se suman presentaciones artísticas, shows musicales y expresiones culturales que reflejan la diversidad del país. Todo el evento se desarrollará en un ambiente festivo, con ingreso libre y propuestas pensadas para distintas edades, consolidando al festival como una cita cultural y gastronómica dentro del calendario limeño.

¿Por qué es tan importante la denominación de origen?

Estos son los emblemas de
Estos son los emblemas de denominación de origen. (Foto: Indecopi)

La denominación de origen es un distintivo que asocia un producto con una región geográfica específica, destacando sus características únicas derivadas tanto de factores naturales como humanos. Según el Indecopi y la Unesco Perú, este reconocimiento no solo ayuda a preservar tradiciones y saberes ancestrales, sino que también fortalece la economía local, ya que contribuye a la diferenciación en mercados internacionales. Los productos que cuentan con una denominación de origen, como el Pisco o el Tequila, son reconocidos mundialmente por su calidad y autenticidad, lo que agrega valor a la producción y promueve su demanda.

La protección de una denominación de origen tiene beneficios significativos, tanto económicos como culturales. A nivel económico, fomenta el crecimiento de la producción local, mejora la rentabilidad y promueve el turismo en las regiones asociadas a estos productos. Culturalmente, preserva prácticas tradicionales de elaboración, lo que contribuye a mantener vivas las tradiciones locales. Además, el reconocimiento legal de una denominación de origen protege estos productos del uso indebido o fraudulento por parte de terceros, garantizando que solo los productores de la región puedan comercializarlos bajo este nombre.

En el proceso de creación de una denominación de origen, es fundamental que exista un colectivo de productores comprometidos con la calidad y la tradición del producto. Este colectivo debe estar preparado para cumplir con los requisitos de trazabilidad, control de calidad y preservación de los recursos naturales de la región. Solo así se asegura que el producto mantenga sus características distintivas y su prestigio, permitiendo que los consumidores reconozcan su autenticidad y calidad superior.

Temas Relacionados

Pisco SourSurquilloperu-noticiaspisco

Más Noticias

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

La lideresa del fujimorismo señaló que su partido solo retirará el respaldo al presidente interino si se acredita un hecho flagrante y pidió serenidad de cara a las elecciones

Keiko Fujimori: Solo un “hecho

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

Proyecto de la congresista Diana Gonzáles plantea aplicar la figura de la “silla vacía” a quienes sean condenados por este delito ambiental

Minería ilegal en el Congreso:

Martín Vizcarra seguirá en prisión tras cirugía: PJ rechazó suspender ejecución de condena

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó los alegatos presentados por la defensa técnica del exmandatario, determinando que el pedido carece de sustento jurídico

Martín Vizcarra seguirá en prisión

La mezcla poderosa más efectiva para eliminar las terribles plagas de cucarachas en verano

La mezcla se ha convertido en el remedio casero más efectivo y económico para eliminar cucarachas y otras plagas en verano, gracias a su acción letal y su fácil preparación

La mezcla poderosa más efectiva

Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

La suspendida fiscal de la Nación arremetió contra el penalista luego de que cuestionara su trayectoria y méritos como titular del Ministerio Público

Delia Espinoza menosprecia labor de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: Solo un “hecho

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

Martín Vizcarra seguirá en prisión tras cirugía: PJ rechazó suspender ejecución de condena

Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: la drástica

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

DEPORTES

Aldo Corzo respaldó a César

Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS: “Le he dicho que no se caiga”

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Juan Pablo Varillas debuta sin fisuras en el Challenger de Concepción y se alista para la Copa Davis con Perú

Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido: ¿qué ocurrirá con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?