Festival del Pisco Sour gratis en Surquillo: fechas, horarios y lugar del evento que celebra la tradición pisquera

Surquillo se suma al Día Nacional del Pisco Sour con un festival de tres días dedicado a la bebida emblema del país.

Surquillo se alista para recibir una de las celebraciones gastronómicas más representativas del calendario nacional. Durante tres jornadas consecutivas, el distrito abrirá un espacio público para el encuentro entre tradición, cocina y cultura, con una propuesta pensada para públicos diversos y con acceso libre. El Parque Reducto N.° 05 se convertirá en punto de reunión desde la mañana hasta la noche, con una programación continua.

La convocatoria gira en torno al Día Nacional del Pisco Sour, fecha que moviliza a productores, cocineros y vecinos en torno a la bebida emblema del país. En este contexto, la Municipalidad Distrital de Surquillo impulsa un festival que articula identidad, oferta gastronómica y actividades culturales, con una organización que prioriza el orden y la experiencia del visitante.

La agenda prevista entre el 6 y el 8 de febrero contempla no solo consumo, sino también difusión de saberes y promoción del talento local. La presencia de expositores especializados y restaurantes del distrito refuerza una apuesta por visibilizar el trabajo culinario que caracteriza a esta zona de Lima.

La propuesta se plantea como un espacio abierto, familiar y participativo, con horarios amplios y una programación pensada para recorrer, probar y conocer, sin perder de vista el sentido cultural de la celebración.

Un festival con identidad distrital

El Festival del Pisco Sour – Día Nacional del Pisco reunirá a 25 expositores, entre productores de pisco y restaurantes reconocidos de Surquillo. La selección incluye propuestas de cocina criolla, marina y opciones contemporáneas, todas vinculadas al desarrollo gastronómico del distrito. Desde la organización municipal se busca posicionar a Surquillo como referente culinario dentro de la ciudad.

La alcaldesa del distrito, Dra. Cintia Loayza Álvarez, remarcó el sentido de la iniciativa al señalar: “El Día Nacional del Pisco Sour nos invita a rendir homenaje a nuestra bebida bandera, un símbolo que representa la historia y la identidad del Perú. Este festival ha sido pensado como un espacio de encuentro para las familias y para reafirmar que Surquillo es la capital de la gastronomía, donde nuestras tradiciones se celebran con orgullo”.

Gastronomía y pisco para todo el público

La feria gastronómica ofrecerá platos emblemáticos y sabores tradicionales, pensados para acompañar el Pisco Sour y otros cócteles preparados a base de pisco. La carta líquida incluirá versiones clásicas y propuestas innovadoras, elaboradas por especialistas y productores pisqueros, con énfasis en la calidad del insumo.

El público también podrá acceder a degustaciones, catas guiadas y exhibiciones en vivo sobre la preparación del Pisco Sour y otros tragos. Estas actividades permitirán conocer procesos, técnicas y características del destilado peruano, en un formato didáctico y cercano.

La programación incorpora talleres demostrativos, concursos y dinámicas orientadas a destacar el talento local. A ello se suman presentaciones artísticas, shows musicales y expresiones culturales que reflejan la diversidad del país. Todo el evento se desarrollará en un ambiente festivo, con ingreso libre y propuestas pensadas para distintas edades, consolidando al festival como una cita cultural y gastronómica dentro del calendario limeño.

¿Por qué es tan importante la denominación de origen?

Estos son los emblemas de denominación de origen. (Foto: Indecopi)

La denominación de origen es un distintivo que asocia un producto con una región geográfica específica, destacando sus características únicas derivadas tanto de factores naturales como humanos. Según el Indecopi y la Unesco Perú, este reconocimiento no solo ayuda a preservar tradiciones y saberes ancestrales, sino que también fortalece la economía local, ya que contribuye a la diferenciación en mercados internacionales. Los productos que cuentan con una denominación de origen, como el Pisco o el Tequila, son reconocidos mundialmente por su calidad y autenticidad, lo que agrega valor a la producción y promueve su demanda.

La protección de una denominación de origen tiene beneficios significativos, tanto económicos como culturales. A nivel económico, fomenta el crecimiento de la producción local, mejora la rentabilidad y promueve el turismo en las regiones asociadas a estos productos. Culturalmente, preserva prácticas tradicionales de elaboración, lo que contribuye a mantener vivas las tradiciones locales. Además, el reconocimiento legal de una denominación de origen protege estos productos del uso indebido o fraudulento por parte de terceros, garantizando que solo los productores de la región puedan comercializarlos bajo este nombre.

En el proceso de creación de una denominación de origen, es fundamental que exista un colectivo de productores comprometidos con la calidad y la tradición del producto. Este colectivo debe estar preparado para cumplir con los requisitos de trazabilidad, control de calidad y preservación de los recursos naturales de la región. Solo así se asegura que el producto mantenga sus características distintivas y su prestigio, permitiendo que los consumidores reconozcan su autenticidad y calidad superior.