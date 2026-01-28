Campaña veterinaria gratis para este 29 de enero: conoce el lugar y los servicios disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Breña anunció que organizará una campaña veterinaria gratuita que se llevará a cabo el jueves 29 de enero en la Alameda Magisterial (jirón Napo cuadra 10), desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Esta iniciativa está dirigida a vecinos que conviven con perros y gatos y tiene como objetivo principal acercar servicios de salud animal preventiva, así como promover la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes contarán con la atención de un equipo de profesionales especializados, quienes no solo brindarán asistencia médica básica, sino que también ofrecerán orientación sobre las mejores prácticas en el cuidado de los engreídos de casa.

La actividad busca responder a la creciente necesidad de mantener a las mascotas saludables y libres de enfermedades que puedan afectar su bienestar y la convivencia familiar.

Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Breña.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Quienes participen en la campaña podrán acceder, de manera completamente gratuita, a una variedad de servicios veterinarios pensados para mejorar la calidad de vida de sus animales domésticos:

Consultas: Evaluación general del estado de salud de cada mascota, con recomendaciones sobre alimentación, vacunación y cuidados esenciales para prevenir enfermedades.

Limpieza de oídos: Procedimiento realizado por especialistas para eliminar suciedad y prevenir infecciones auditivas, molestias o daños en los oídos de perros y gatos.

Desparasitación: Aplicación de tratamientos efectivos para erradicar parásitos internos y externos, protegiendo tanto a los animales como al entorno familiar de posibles contagios.

Aplicación de antipulgas: Uso de productos específicos para el control y eliminación de pulgas, contribuyendo a evitar afecciones cutáneas y problemas derivados de infestaciones.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Cuidando juntos la salud de tus mascotas”, y representa una oportunidad para que los vecinos atiendan las necesidades básicas de sus perros y gatos sin costo alguno.

La Municipalidad de Breña enfatiza que la prevención y la atención temprana son claves para detectar cualquier alteración en la salud de los animales y evitar complicaciones mayores.

Además de los servicios veterinarios, los profesionales ofrecerán orientación personalizada sobre temas como higiene, métodos de desparasitación, importancia de la vacunación y recomendaciones para garantizar una convivencia armónica entre las familias y sus mascotas. La actividad también busca sensibilizar a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia del cuidado responsable y el respeto hacia los animales.

Importancia de la campaña veterinaria

Brindan acceso a servicios veterinarios básicos a familias que no pueden costear atención privada.

Permiten la prevención y el control de enfermedades en perros y gatos, protegiendo también la salud pública.

Facilitan la detección temprana de afecciones que podrían afectar gravemente la vida de las mascotas.

Ofrecen orientación sobre alimentación, higiene, vacunación y tenencia responsable, fortaleciendo el vínculo entre personas y animales.

Promueven la convivencia saludable y sensibilizan a la comunidad sobre la importancia de cuidar y respetar a los animales.

Contribuyen a evitar la propagación de parásitos y otras infecciones en los hogares y espacios públicos.

Refuerzan el compromiso social de las autoridades con el bienestar animal y la educación ciudadana.