Perú

Cámaras de seguridad revelan cómo se produjo el ataque a chofer de bus en Carabayllo

La víctima fue identificada como Abraham Quintanilla Chuquillanqui (48) fue baleado cuando se encontraba en un grifo. Empresa para la que trabajaba ya era amenazada por extorsionadores

Guardar
Cámaras de seguridad revelan cómo se produjo el ataque a chofer de bus en Carabayllo.

Abraham Quintanilla Chuquillanqui, de 48 años, se convirtió en una nueva víctima de la extorsión y el sicariato en Lima Metropolitana. El conductor de buses de la empresa Estunsac fue asesinado por un sicario que se trasladaba con un pasajero en una moto lineal, burlando de esta forma el decreto supremo que prohíbe esta práctica y que fue impulsado por el presidente José Jerí como una forma de luchar contra la inseguridad.

El ataque se produjo durante la noche del martes, cuando Quintanilla se encontraba recargando el combustible de su unidad. Una cámara de seguridad ubicada frente al lugar reveló que los criminales llegaron segundos después de que otro bus dejara el grifo. Además, se puede ver cómo los sicarios disparan directamente contra el conductor, sin previo aviso o amenaza.

El hecho tuvo lugar cerca del kilómetro 24.5 de la avenida Túpac Amaru. Testigos del lugar afirmaron que los disparos provocaron pánico en el lugar. Jóvenes rodearon el bus e intentaron auxiliar al conductor, mientras se escuchaban gritos de auxilio y llamados a contactar a la policía. En medio de la confusión, varias personas exclamaron: “Está vivo” y pidieron evitar que familiares se acercaran a la escena.

Sicario graba el ataque contra un chofer de bus en Carabayllo

Quintanilla Chuquillanqui sufrió heridas graves y permaneció dentro del vehículo. Según RPP, un compañero de trabajo lo trasladó en el propio bus al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos.

El incidente no solo fue registrado por la cámara de seguridad de la zona, sino que los sicarios también usaron sus celulares para grabar el atentado contra Quintanilla. El material muestra como el pasajero -quien finalmente es el que dispara contra el conductor- es quien indica a qué unidad atacar. “¡Hey, profe!” es lo único que se le escucha decir antes de disparar contra él y emprender la huída.

Empresa no era amenazada por extorsionadores

Respecto al móvil del atentado, fuentes consultadas por RPP señalaron que en el corredor de Lima Norte se han reportado crímenes similares, vinculados al cobro de cupos y extorsiones. Sin embargo, el propietario del bus negó la existencia de amenazas previas y afirmó que ni él ni la empresa Unión Nacional (Estunsac) han sido víctimas de extorsión.

Las imágenes difundidas en redes sociales revelan el caos, los gritos y la tensión luego del violento atentado. Infobae Perú / Captura: X.

“Acabo de llamar al gerente de la empresa, que nunca tuvo amenazas. Es increíble, ¿no? Estaba echando combustible y lo acaban de (asesinar). El hombre ya falleció, le han dado a matar. (¿Qué exige?) Justicia y que se hagan las cosas.Lamentablemente estamos en un país que día a día estamos peor”, indicó según RPP.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) establecieron un perímetro y peritos recogieron al menos nueve casquillos de bala. El caso sigue en investigación y, hasta el momento, las autoridades no han difundido un informe oficial sobre las causas del crimen ni sobre avances relevantes sobre la identificación de los criminales.

Temas Relacionados

CarabaylloInseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoperu-noticias

Más Noticias

Melissa Paredes, su paso por ‘Estás en Todas’, sus coqueteos con ‘América Hoy’ tras la salida de Ethel Pozo y lo que opina de Panamericana TV

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora no descarta integrarse al magazine matutino, destaca la estabilidad de su vida personal y adelanta que seguirá activa en la actuación, conducción y teatro.

Melissa Paredes, su paso por

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Luis Deuteris respondió si los tres jugadores de Alianza Lima involucrados tienen la misma responsabilidad en la fuerte acusación

Abogado de argentina, que denunció

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña, voceros del partido y de la bancada exhiben posturas divididas

El líder de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, Martín Salas y Eduardo Salhuana dieron distintas posturas respecto a las reuniones del mandatario con empresarios chinos

Sin consenso en APP sobre

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Diego Rebagliati confirmó que los usuarios del operador no pagarán un adicional para poder ver los encuentros del torneo nacional, que arrancará este viernes 30 de enero

L1 Max se verá gratis

Subastarán departamentos y casas en Lima a precios de remate este 30 de enero: La lista

Indecopi organizará este viernes 30 de enero un gran remate de departamentos y también porcentajes de derecho sobre otros inmuebles

Subastarán departamentos y casas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin consenso en APP sobre

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña, voceros del partido y de la bancada exhiben posturas divididas

Personal del INPE denuncia a José Jerí por ingreso ilegal de celulares a Ancón I y montar un “show mediático”

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

Vocero de APP afirma que su bancada hace “lo que le da la gana” y no hace caso a César Acuña sobre vacancia contra José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Melcochita indignado porque sacaron su

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

Aldo Miyashiro se suma a +QTV de María Pía y tendrá programa con Paolo Guerrero: “Tus fines de semana, más que entretenidos”

Phillip Butters responde ante la despedida de ‘Chema’ Salcedo y aclara que continuará en PBO con mejores condiciones

Martín Riepl y Fátima Chávez juntos tras su retiro de La Roro Network: así reaccionó Carlos Orozco

DEPORTES

Abogado de argentina, que denunció

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26