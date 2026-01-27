Se reanuda el servicio de trenes en la ruta Machu Picchu-Hidroeléctrica tras huaico que bloqueó la vía en Mandor

El servicio ferroviario entre Machu Picchu Pueblo y el sector Hidroeléctrica fue restablecido la tarde del martes tras varias horas de suspensión.

El servicio ferroviario que conecta Machu Picchu Pueblo con el sector Hidroeléctrica volvió a operar la tarde de este martes, luego de varias horas de interrupción provocadas por un huaico en la zona de Mandor, uno de los tramos más transitados por turistas y pobladores locales. La reanudación de los viajes se dio tras finalizar los trabajos de limpieza y verificación de la vía en el kilómetro 114+700, punto crítico donde el deslizamiento cubrió parte del trazado ferroviario.

La interrupción del tránsito generó preocupación entre pasajeros, operadores turísticos y autoridades locales, debido a la importancia estratégica de esta ruta para el acceso a Machu Picchu y para la movilidad cotidiana en la zona amazónica del Cusco. Desde primeras horas del día, cuadrillas técnicas y maquinaria pesada se concentraron en el área afectada con el objetivo de despejar la vía y evaluar los daños.

PeruRail comunicó la restitución del servicio mediante un pronunciamiento oficial dirigido a sus pasajeros, agencias de viaje, operadores de turismo y a la colectividad en general. En ese documento precisó que las operaciones ferroviarias se retomaron “a partir de las 17:00 horas”, una vez concluidas las labores necesarias para permitir un tránsito seguro.

La empresa también explicó que la decisión respondió a disposiciones técnicas emitidas por el concesionario de la infraestructura ferroviaria, lo que permitió autorizar el reinicio de los viajes luego de la emergencia registrada en la madrugada.

Reanudación del servicio tras labores de limpieza

Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile tras destruir puente en Cusco y afectar viviendas y familias. (Foto: Captura video: FB/@Radio la Soberana Calca Cusco)

Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

En su comunicado, PeruRail detalló que la restitución del servicio se dio luego de recibir la confirmación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A. “Adoptamos esta medida en cumplimiento a la notificación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A., informando que culminaron con las labores de restablecimiento de la vía férrea tras el reporte de un huaico”, señala el documento difundido por la empresa ferroviaria.

El evento natural ocurrió durante la madrugada del día anterior, cuando un huaico de proporciones considerables descendió en el sector Mandor. El material arrastrado por el deslizamiento cubrió aproximadamente 100 metros lineales de la vía férrea, con presencia de rocas, piedras y grandes volúmenes de tierra que impidieron cualquier tipo de tránsito.

Tras registrarse la emergencia, se dispuso el desplazamiento inmediato de personal especializado. Con apoyo de maquinaria pesada, las cuadrillas realizaron tareas continuas de remoción de escombros y acondicionamiento del trazado ferroviario, trabajos que finalizaron durante la tarde y permitieron reactivar el servicio en ambos sentidos.

El huaico no solo afectó el riel, sino que también provocó daños en varios puentes ubicados en el tramo comprendido entre los kilómetros 114 y 115 del sector Mandor. Esta situación obligó a interrumpir por completo el tránsito peatonal, una medida adoptada como acción preventiva frente al riesgo existente en la zona.

Durante el desarrollo de las labores de limpieza, el paso de turistas a pie quedó suspendido con el fin de proteger su integridad física. Este acceso suele utilizarse de manera frecuente por visitantes nacionales y extranjeros que optan por la ruta amazónica para llegar a Machu Picchu Pueblo.

La municipalidad correspondiente advirtió que las condiciones registradas tras el deslizamiento representaban “un riesgo directo para la integridad física tanto de los turistas como de los residentes”, quienes utilizan este corredor como vía habitual de desplazamiento. Las autoridades locales indicaron que la restricción del tránsito se mantuvo únicamente mientras se trabajaba en el restablecimiento de condiciones seguras.

Contexto climático y riesgos en la zona

Así estará el clima en Cusco este sábado 11 de octubre. Foto: Mariana Quilca

Las autoridades recordaron que Cusco presenta dos estaciones bien definidas a lo largo del año: una temporada seca y una temporada de lluvias. Este factor climático influye de manera directa en el estado de las rutas ferroviarias y caminos alternos, especialmente en zonas de selva alta como Mandor.

Durante la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a marzo, se registran precipitaciones intermitentes y cielos nublados, condiciones que incrementan la probabilidad de deslizamientos y afectan la accesibilidad de algunas rutas. En contraste, entre mayo y septiembre predominan los días soleados y las lluvias resultan escasas, lo que facilita el transporte ferroviario y las actividades turísticas.

En este escenario, las autoridades señalaron que las medidas de restricción y rehabilitación se aplican solo mientras se restablecen las condiciones necesarias para un tránsito seguro y mientras se completa la recuperación total de la zona afectada por el huaico.