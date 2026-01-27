Hermanitas caen por un tragaluz de cuatro metros en la plaza de Mi Perú: Una permanece en estado grave

Hermanitas caen por tragaluz en la plaza de Mi Perú en el Callao| América Noticias

Dos hermanas de nueve y 10 años resultaron heridas tras caer por un tragaluz de aproximadamente cuatro metros en la plaza cívica de Mi Perú, en Callao, mientras jugaban durante la tarde del lunes. Una de ellas permanece en estado grave y la otra continúa bajo observación médica, según informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió cuando las niñas transitaban por el tercer nivel de la plaza, donde una de las rejillas metálicas cedió de manera repentina. Ambas menores cayeron hasta el segundo nivel, espacio donde funciona un auditorio. Vecinos de la zona señalaron que la infraestructura no contaba con la seguridad necesaria para soportar el flujo constante de personas.

Personal de paramédicos acudió al lugar para brindar atención inmediata a las niñas, quienes fueron trasladadas primero al hospital de Ventanilla y posteriormente derivadas al hospital Daniel Alcides Carrión por la necesidad de atención especializada pediátrica.

Menor está en UCI

El doctor Ángel Vásquez, director adjunto de Gestión Clínica del hospital Carrión, detalló que la menor de nueve años presenta una fractura pequeña en la base del cráneo, aunque su condición es estable. En cuanto a la niña de diez años, indicó que “su pronóstico es reservado” debido a la cirugía que requirió tras la caída.

Tras revisar las cámaras de seguridad de la plaza, la Municipalidad de Mi Perú detectó que la noche anterior un grupo de niños había manipulado la rejilla del tragaluz.

“Hay niños que están encima de la rejilla, moviéndola. Esto ha ocasionado que no esté en la posición exacta y finalmente las niñas, al pasar, por su peso, ha cedido”, explicó Miguel Gonzales, gerente de Desarrollo Social del distrito a América Noticias.

La Policía acordonó la zona afectada para evitar nuevos incidentes y restringió el acceso al área. Consultado sobre el mantenimiento de estas estructuras, el gerente municipal afirmó que el servicio es constante, aunque no precisó la fecha exacta de la última revisión.

“Eso ya tendríamos que preguntarle a otras áreas, pero el mantenimiento es constante”, declaró Gonzales.

Vecinos de Mi Perú expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades reforzar la supervisión y el mantenimiento de espacios públicos frecuentados por niñas y niños.

Hasta la tarde del martes, la menor de nueve años seguía bajo observación médica, mientras que su hermana permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital Carrión, con pronóstico reservado.

Canales de ayuda

La Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú recibe llamadas gratuitas las 24 horas para reportar accidentes, situaciones de riesgo y solicitar auxilio inmediato. Este canal coordina el despacho de patrullas y personal especializado para la atención de emergencias en espacios públicos y privados.

El SAMU, disponible a través del número 106, brinda atención prehospitalaria ante accidentes graves, caídas y otras situaciones que requieran intervención médica urgente.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atiende emergencias a través del número 116. Además de incendios, los bomberos intervienen en rescates de personas atrapadas, caídas en estructuras y otros incidentes que demandan equipos de salvamento y primeros auxilios.