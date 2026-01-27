Perú

Desembolsos del retiro de AFP: Estos afiliados reciben la primera UIT hasta mañana 30 de enero

Si bien no se pueden hacer nuevas solicitudes de retiro AFP, aún afiliados se encuentren recibiendo sus primeros montos de AFP

El retiro de AFP se seguirán depositando hasta mayo, al menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya no puedes solicitar AFP. El plazo para presentar la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000) ha concluído y si bien algunos afiliados podrán sí registrar este hasta el viernes 30 de enero, está opción solo está habilitada para a quienes se les ha rechazado una solicitud anterior.

A los demás solo les queda revisar las fechas en que se depositarán sus montos. Esta semana, la primera UIT tendrá que se depositada máximo en estas fechas del miércoles 28 al viernes 30 de enero para los siguientes afiliados que pidieron durante el periodo libre:

  • Para quienes pidieron el lunes 29 de diciembre de 2025 deben recibir su primer depósito hasta el miércoles 28 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el martes 30 de diciembre de 2025 debieron recibir su primer depósito hasta el jueves 29 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el miércoles 31 de diciembre de 2025 recibirán su primer depósito hasta este viernes viernes 30 de enero de 2026
  • Para quienes pidieron el viernes 2 de enero de 2026 recibirán su primer depósito hasta este viernes viernes 30 de enero de 2026 tambipén, dado que los 30 días se cumplen en día no útil.
Revisa en cuánto tiempo te entregarán tu primer pago por el retiro AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cuándo demora en llegar el depósito?

Cabe resalta que cada depósito de retiro AFP llega en un plazo máximo de 30 días calendario, lo que significa que puede llegar también en un plazo menor. Por ende, si un afiliado que solicitó retirar 4 UIT (S/ 22.000) quiere conocer en qué plazos recibirá cada uno de los cuatro depósitos debe tener en cuenta lo que aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en su reglamento:

Como se sabe:

  • La primera UIT se depositará en máximo 30 días calendario luego de haber hecho la segunda solicitud
  • La segunda UIT, en caso aún faltará entregar dinero, se depositará en otros 30 días máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La tercera UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago
  • La cuarta UIT se depositará en otros 30 días más máximo luego de haber recibidido el anterior pago.

Para hacer este cálculo, el afiliado solo debe recordar la fecha en que hizo el registro de su solicitud de retiro de AFP. Puede también ingresar a este enlace oficial del Gobierno para sumar fechas y hacer este cálculo: https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario.

Así avisa AFP Integra si ya pagaron tu retiro de AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Pero también debe recordar que si la fecha que le sale del depósito cae un día sábado o domingo, o no hábil (como un feriado), entonces esta fecha de pago deberá ser el día hábil anterior máximo. Así, los 30 días calendarios máximo se siguen cumpliendo.

“Si la fecha de pago informada cae fin de semana (sábado o domingo) o feriado, el pago de su pensión estará disponible el día útil anterior”, informó AFP Integra, por ejemplo, sobre el pago de pensiones normales. La misma lógica se sigue en el pago del retiro AFP.

Cronograma de desembolsos

También puedes consultar el cronograma de desembolsos que realizó Infobae Perú, con las fechas máximas ya calculadas para cada afiliado según la fecha en que se pudo solicitar AFP.

