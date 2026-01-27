Perú

Con desfile y guerra de agua, Cajamarca inició el Carnaval 2026

La ciudad dio comienzo a su tradicional festividad con un desfile lleno de música, alegría y juegos de agua, marcando la apertura de uno de los eventos culturales más representativos del calendario nacional

El Carnaval de Cajamarca 2026
El Carnaval de Cajamarca 2026 inició oficialmente con el tradicional ‘bando de carnaval’, reuniendo a delegaciones de más de 20 sectores regionales. - Crédito: Municipalidad Provincial de Cajamarca

El Carnaval de Cajamarca 2026 comenzó como dicta la costumbre: en la calle, sin distancias entre espectadores y protagonistas y con una ciudad entera convertida en escenario. El tradicional ‘bando de carnaval’ marcó el inicio oficial de una de las festividades más representativas del calendario cultural peruano, al reunir a delegaciones carnavaleras de más de 20 sectores de la región y ofrecer la primera gran postal de una celebración que combina identidad, participación popular y memoria colectiva.

La jornada inaugural confirmó, desde las primeras horas, el tono que marcará esta edición del carnaval. Música, danza y juego se mezclaron en un recorrido que atravesó varias calles de la ciudad y que volvió a mostrar por qué Cajamarca es uno de los epicentros culturales más esperados del verano peruano. Los días centrales de la festividad están programados para el 14, 15 y 16 de febrero, cuando se prevé la llegada de miles de visitantes y la realización de los eventos más multitudinarios.

El tradicional bando de carnaval dio inicio a las celebraciones en Cajamarca, con música, agua y participación masiva en las calles de la ciudad. | Buenos Días Perú

Agua, música y una ciudad entregada a la fiesta

El desfile del ‘bando de carnaval’ avanzó entre comparsas, disfraces y bandas musicales, mientras una intensa “guerra de agua” se desplegaba a lo largo del recorrido. Varias cisternas fueron ubicadas en puntos estratégicos para lanzar potentes chorros que empaparon a los carnavaleros. Lejos de generar incomodidad, el agua encendió aún más el ambiente festivo: niños, jóvenes y adultos respondían entre risas, coreografías improvisadas y aplausos.

Ni siquiera las reinas del carnaval quedaron al margen. En medio del recorrido, también fueron alcanzadas por los chorros de agua, reforzando una de las reglas no escritas de esta festividad: durante el carnaval cajamarquino no hay excepciones ni privilegios. Todos juegan, todos se mojan.

Ni las reinas del carnaval
Ni las reinas del carnaval quedaron fuera de la fiesta, resaltando la regla de igualdad y participación sin excepciones en la celebración cajamarquina. - Crédito: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Creatividad popular y tradición viva

La creatividad de los vecinos también fue protagonista. Varias familias instalaron improvisadas piscinas frente a sus viviendas para sumarse a la guerra de agua y “tomar ventaja” frente a los carnavaleros. Desde allí, empapaban a todo aquel que pasaba, integrando a peatones, curiosos y turistas en una dinámica tan espontánea como contagiosa.

Tras cerca de dos horas de recorrido, el bando de carnaval culminó en el barrio San Sebastián. Allí se armó un baile multitudinario al ritmo de la música tradicional, que se extendió por varias horas y selló el inicio oficial del Carnaval de Cajamarca 2026.

La tradicional guerra de agua,
La tradicional guerra de agua, con cisternas y piscinas improvisadas, marcó el ambiente festivo del Carnaval de Cajamarca 2026. - Crédito: Municipalidad Provincial de Cajamarca

Una de las celebraciones más esperadas del Perú

El Carnaval de Cajamarca es uno de los más esperados del Perú no solo por su magnitud, sino por su historia. Con raíces que combinan tradiciones andinas y herencias coloniales, la festividad ha sabido mantenerse vigente adaptándose al tiempo sin perder su esencia comunitaria y en donde el protagonismo recae en los barrios, familias, comparsas y generaciones enteras que se preparan durante meses.

En los últimos años, además, el carnaval se ha consolidado como un motor cultural y económico para la región, atrayendo visitantes nacionales y extranjeros y reforzando la identidad local en un contexto de creciente interés por las expresiones culturales regionales.

Con el ‘bando de carnaval’, Cajamarca inauguró una agenda festiva que se extenderá durante las próximas semanas, consolidándose nuevamente como uno de los principales destinos culturales del país.

Las calles de Cajamarca se
Las calles de Cajamarca se llenaron de música, danza y comparsas, confirmando su posición como epicentro cultural del verano peruano. - Crédito: Municipalidad Provincial de Cajamarca

