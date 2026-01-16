Perú

Pamela López confiesa por qué exige S/64 mil soles de pensión a Christian Cueva: “Esa es mi realidad”

La aún esposa de ‘Aladino’ reveló que solo el colegio consume la mayor parte del presupuesto mensual

Guardar
La madre de los hijos del futbolista presentó un cuadro de gastos y pidió informarse antes de opinar. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Pamela López decidió romper su silencio ante la ola de críticas que se generó luego de conocerse que ha solicitado una pensión de alimentos de S/64 mil soles a Christian Cueva para la manutención de los tres hijos que tienen en común. La cifra, considerada por muchos como excesiva, desató un intenso debate en redes sociales.

Sin embargo, la trujillana explicó detalladamente que el monto solicitado responde a un análisis técnico, legal y realista de los gastos que implica mantener el estilo de vida de sus menores, dejando en claro que no se trata de un capricho ni de una exigencia arbitraria.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Pamela se mostró firme y serena al explicar el trasfondo de esta solicitud, la cual fue elaborada junto a su abogado. Según precisó, el proceso legal no consiste en pedir una cifra definitiva, sino en establecer una base alta para que las autoridades correspondientes evalúen y determinen el monto real que deberá asumir el futbolista. En ese sentido, remarcó que cada familia vive una realidad distinta y que no se puede juzgar una situación sin conocer el contexto completo.

Pamela López anuncia acciones legales
Pamela López anuncia acciones legales y habla de la pensión que solicitó a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

“Primero, para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos”, señaló inicialmente Pamela López, visiblemente incómoda por las comparaciones y comentarios que han circulado en plataformas digitales.

Con esta declaración, la aún esposa de ‘Aladino’ buscó poner en perspectiva que el nivel de ingresos, responsabilidades y compromisos varía de una persona a otra, por lo que no todos los casos pueden medirse con la misma vara.

Pamela explicó que ella trabaja, al igual que Christian Cueva, y que ambos han contribuido históricamente a cubrir los gastos de sus hijos. Sin embargo, enfatizó que la manutención de tres menores implica costos elevados que van mucho más allá de lo básico. Para sustentar su pedido, presentó un cuadro de gastos detallado que incluye colegiaturas, alimentación, salud, vestimenta, transporte y otros aspectos necesarios para garantizar el bienestar integral de los niños.

Pamela López anuncia acciones legales
Pamela López anuncia acciones legales y habla de la pensión que solicitó a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta, con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad”, explicó de manera tajante. Con estas palabras, dejó en claro que la cifra de S/64 mil soles no es el monto final que ella espera recibir, sino un punto de partida dentro del proceso legal.

Uno de los aspectos que más molestó a Pamela López fue la percepción de que estaría buscando un beneficio económico desmedido. Frente a ello, aclaró que no recibirá directamente esa cantidad y pidió a la opinión pública informarse antes de emitir juicios. La empresaria también cuestionó la propuesta de S/12 mil soles, cifra que, según reveló, sería la que Christian Cueva considera suficiente para la manutención de sus hijos.

Pamela López anuncia acciones legales
Pamela López anuncia acciones legales y habla de la pensión que solicitó a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Pamela López revela que 64 mil soles no es el monto fijo

No es que me van a dar S/64 mil gente, no se desubiquen. Infórmese bien antes de emitir una opinión”, expresó con evidente indignación. Luego, profundizó en su argumento económico, detallando que solo los gastos escolares consumen gran parte del presupuesto mensual. “¿Él quiere 12 mil, te parece un monto comprensible? Yo te pregunto, ¿cómo va a ser 12 mil si solamente 8 mil van para el colegio?, ¿Con 4 mil pueden vivir 3 niños con tantos pagos? No, es absurdo”, concluyó, dejando claro que esa cifra no cubre ni siquiera las necesidades básicas.

Más allá del aspecto financiero, Pamela López dejó entrever el desgaste emocional que viene enfrentando desde su separación. La exposición mediática, las críticas constantes y los ataques personales han afectado no solo su tranquilidad, sino también la de sus hijos. En ese contexto, anunció que tomará acciones legales contra Marcial Cueva, hermano del futbolista, a quien acusa de haberla insultado en reiteradas ocasiones.

Pamela fue enfática al señalar que ya no tolerará más agresiones verbales ni intromisiones en su vida personal. “Con ese tipo voy a proceder ya legalmente, porque yo creo que todo por lo que me ha pasado. Me ha insultado; en Año Nuevo y Navidad lo volvió a hacer. Es una persona que deja mal a quien le crió”, sentenció, evidenciando su hartazgo frente a la situación. Estas declaraciones abren un nuevo frente legal en medio del ya complejo proceso que mantiene con el padre de sus hijos.

Pamela López anuncia acciones legales
Pamela López anuncia acciones legales y habla de la pensión que solicitó a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Qué se celebra el 16 de enero en el Perú: una fecha donde la historia revela cambios decisivos en política, cultura y sociedad

Las efemérides de este día en ámbitos militares, económicos, ambientales y artísticos reflejan procesos de transformación hondos y destacadas inflexiones en la trayectoria nacional peruana

Qué se celebra el 16

Se suspende Senerata a Lima por muerte de trabajadores de Emape: alcalde Renzo Reggiardo acude al velorio

El alcalde Reggiardo acompañó a las familias durante el velorio y pidió comprensión a la ciudadanía

Se suspende Senerata a Lima

Ica: se registró sismo de magnitud 4.3 en Pisco

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Ica: se registró sismo de

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

La exvicepresidenta se ha robado el show en redes sociales al mostrarse sonriente y llena de energía, dejando de lado su faceta seria para demostrar que también brilla al ritmo de la bachata junto a su instructor

Mercedes Aráoz cambia la política
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mercedes Aráoz cambia la política

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

Empresa de ciudadano chino que se reunió en secreto con José Jerí opera sin licencia en Ica

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez presume su barriguita

Darinka Ramírez presume su barriguita de embarazo y revela cómo su hija asume el rol de hermana mayor: “Me derrito de amor”

Pamela López apoya boda de Christian Cueva y Pamela Franco, pero les aclara: “Ahí es donde realmente vas a conocer a la persona”

Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

Gianella Marquina comparte sentido mensaje tras brutal agresión a su hermana Samahara Lobatón

Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

DEPORTES

Quién es Taya Beller, el

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Alfonso Barco dará el salto a Europa: volante peruano definió su nuevo destino tras su paso por el fútbol ecuatoriano

Agente de Jorge Fossati cuestionó con dureza a los directivos de Universitario: ”Hablas con gente que no tienen idea de fútbol”

Carlos Aparicio cuestiona el alto número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “No le hace ningún favor al Perú”