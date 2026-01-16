Pamela López confiesa por qué exige S/64 mil soles de pensión a Christian Cueva: “Esa es mi realidad”

La madre de los hijos del futbolista presentó un cuadro de gastos y pidió informarse antes de opinar. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Pamela López decidió romper su silencio ante la ola de críticas que se generó luego de conocerse que ha solicitado una pensión de alimentos de S/64 mil soles a Christian Cueva para la manutención de los tres hijos que tienen en común. La cifra, considerada por muchos como excesiva, desató un intenso debate en redes sociales.

Sin embargo, la trujillana explicó detalladamente que el monto solicitado responde a un análisis técnico, legal y realista de los gastos que implica mantener el estilo de vida de sus menores, dejando en claro que no se trata de un capricho ni de una exigencia arbitraria.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Pamela se mostró firme y serena al explicar el trasfondo de esta solicitud, la cual fue elaborada junto a su abogado. Según precisó, el proceso legal no consiste en pedir una cifra definitiva, sino en establecer una base alta para que las autoridades correspondientes evalúen y determinen el monto real que deberá asumir el futbolista. En ese sentido, remarcó que cada familia vive una realidad distinta y que no se puede juzgar una situación sin conocer el contexto completo.

“Primero, para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos”, señaló inicialmente Pamela López, visiblemente incómoda por las comparaciones y comentarios que han circulado en plataformas digitales.

Con esta declaración, la aún esposa de ‘Aladino’ buscó poner en perspectiva que el nivel de ingresos, responsabilidades y compromisos varía de una persona a otra, por lo que no todos los casos pueden medirse con la misma vara.

Pamela explicó que ella trabaja, al igual que Christian Cueva, y que ambos han contribuido históricamente a cubrir los gastos de sus hijos. Sin embargo, enfatizó que la manutención de tres menores implica costos elevados que van mucho más allá de lo básico. Para sustentar su pedido, presentó un cuadro de gastos detallado que incluye colegiaturas, alimentación, salud, vestimenta, transporte y otros aspectos necesarios para garantizar el bienestar integral de los niños.

“Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta, con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad”, explicó de manera tajante. Con estas palabras, dejó en claro que la cifra de S/64 mil soles no es el monto final que ella espera recibir, sino un punto de partida dentro del proceso legal.

Uno de los aspectos que más molestó a Pamela López fue la percepción de que estaría buscando un beneficio económico desmedido. Frente a ello, aclaró que no recibirá directamente esa cantidad y pidió a la opinión pública informarse antes de emitir juicios. La empresaria también cuestionó la propuesta de S/12 mil soles, cifra que, según reveló, sería la que Christian Cueva considera suficiente para la manutención de sus hijos.

Pamela López revela que 64 mil soles no es el monto fijo

“No es que me van a dar S/64 mil gente, no se desubiquen. Infórmese bien antes de emitir una opinión”, expresó con evidente indignación. Luego, profundizó en su argumento económico, detallando que solo los gastos escolares consumen gran parte del presupuesto mensual. “¿Él quiere 12 mil, te parece un monto comprensible? Yo te pregunto, ¿cómo va a ser 12 mil si solamente 8 mil van para el colegio?, ¿Con 4 mil pueden vivir 3 niños con tantos pagos? No, es absurdo”, concluyó, dejando claro que esa cifra no cubre ni siquiera las necesidades básicas.

Más allá del aspecto financiero, Pamela López dejó entrever el desgaste emocional que viene enfrentando desde su separación. La exposición mediática, las críticas constantes y los ataques personales han afectado no solo su tranquilidad, sino también la de sus hijos. En ese contexto, anunció que tomará acciones legales contra Marcial Cueva, hermano del futbolista, a quien acusa de haberla insultado en reiteradas ocasiones.

Pamela fue enfática al señalar que ya no tolerará más agresiones verbales ni intromisiones en su vida personal. “Con ese tipo voy a proceder ya legalmente, porque yo creo que todo por lo que me ha pasado. Me ha insultado; en Año Nuevo y Navidad lo volvió a hacer. Es una persona que deja mal a quien le crió”, sentenció, evidenciando su hartazgo frente a la situación. Estas declaraciones abren un nuevo frente legal en medio del ya complejo proceso que mantiene con el padre de sus hijos.

