Caen dos extorsionadores implicados en brutal ataque simultáneo con explosivos contra licorerías de Trujillo

Alias "Chato Rudy" y "Peluca" fueron capturados tras los ataques a Tabaco y Ron en Trujillo. Foto: Composición Infobae Perú

Trujillo registró nuevos episodios de violencia criminal tras los ataques simultáneos contra dos locales de la licorería Tabaco y Ron en el distrito de Víctor Larco Herrera. Las explosiones, ocurridas la tarde del miércoles 21 de enero, en horarios de alto tránsito, dejaron daños materiales, una persona herida y profundizaron la sensación de inseguridad entre los vecinos. Como resultado de las investigaciones, dos personas fueron detenidas como presuntos implicados, mientras las autoridades intentan esclarecer el trasfondo de estos hechos que mantienen en alerta al sector comercial de la ciudad.

Los atentados se perpetraron con pocos minutos de diferencia en dos puntos estratégicos del distrito, lo que apunta a una acción planificada y coordinada. Las detonaciones afectaron gravemente la infraestructura de los locales, generando pánico entre residentes y comerciantes, quienes manifestaron su preocupación por la continuidad de hechos vinculados a extorsión y amenazas. Las diligencias policiales y de emergencia se enfocaron en atender a los afectados, acordonar las zonas y recabar las primeras evidencias para la investigación.

La Policía Nacional incautó explosivos tipo FAMESA Emulnor 3000 durante la detención de los sospechosos. Foto: Facebook / Causa Justa

La identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales se logró a partir de registros audiovisuales y el seguimiento de comunicaciones. Los detenidos, conocidos con los alias de “Chato Rudy” y “Peluca”, permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía Provincial recopila pruebas y testimonios para determinar responsabilidades y eventuales vínculos con organizaciones criminales de la región.

Sospechosos fueron arrestados portando explosivos

Las detenciones se produjeron tras labores de inteligencia y vigilancia en distintos puntos de Trujillo. Alias “Peluca” fue intervenido por agentes de la PNP en el momento que presuntamente intentaba instalar una tercera carga explosiva en un local del Cercado. El análisis de su teléfono móvil permitió identificar a otros posibles miembros del grupo, entre ellos alias “Chato Rudy”, ubicado posteriormente en un inmueble del distrito de El Porvenir.

Durante el registro domiciliario en la vivienda de “Chato Rudy”, la policía incautó un cartucho de emulsión explosiva etiquetado como “FAMESA Altos Explosivos Emulnor 3000”. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que los detenidos tendrían acceso a material especializado para la fabricación y manipulación de explosivos, elemento que se ha convertido en un sello de los ataques recientes en la ciudad.

Los detenidos enfrentan cargos de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos, según la Fiscalía de La Libertad. Foto: Facebook / Ozono Televisión

El modus operandi de los implicados se caracteriza por el uso de artefactos explosivos controlados a distancia mediante teléfonos celulares, lo que evidencia un nivel de organización y peligrosidad poco común en ataques contra comercios. Según explicó el general PNP Franco Moreno Panta, los delincuentes actúan con alto grado de temeridad, exponiendo la vida de empleados, transeúntes y vecinos. Adicionalmente, se identificó la presencia de vínculos familiares en la agrupación, ya que uno de los investigados, alias “Sombra” o “Danny”, es hermano de “Chato Rudy”.

Las cámaras de seguridad de los locales afectados registraron la llegada de los atacantes, quienes dejaron bolsas plastificadas en las inmediaciones antes de retirarse. Estos registros fueron fundamentales para la identificación de los sospechosos y forman parte de las pruebas recabadas por la Fiscalía. El perfil de los detenidos apunta a antecedentes en extorsión y amenazas, reforzando la línea de investigación sobre disputas en el ámbito comercial local.

Las autoridades continúan realizando diligencias para determinar si existen otros involucrados en la organización y establecer posibles conexiones con bandas dedicadas a delitos similares en la región. El seguimiento de las comunicaciones y el análisis de los materiales incautados serán determinantes en el desarrollo del caso.

Detienen a sujeto que dejó explosivo en uno de los locales en Trujillo. Facebook

Licorería Tabaco y Ron cierra sus locales tras sufrir varios ataques

Las indagaciones revelaron que el propietario de Tabaco y Ron también administra la discoteca Monasterio, establecimiento que ya fue blanco de ataques en ocasiones anteriores. En enero, durante una presentación de la orquesta Armonía 10, un explosivo fue detonado bajo el ómnibus de la agrupación mientras los conductores descansaban en el interior. No se reportaron víctimas, pero el hecho incrementó la preocupación por la seguridad en los negocios vinculados al empresario.

Vecinos y trabajadores de la zona recordaron que hechos similares se han repetido en Trujillo en los últimos meses, lo que refuerza la percepción de una campaña de hostigamiento y extorsión. La reiteración de atentados en distintos locales ha generado temor e incertidumbre, mientras comerciantes exigen respuestas más eficaces para frenar la escalada de violencia.

En respuesta a los últimos atentados, la cadena Tabaco y Ron informó el cierre temporal de todos sus locales como medida preventiva para proteger a su personal y clientes. A través de un comunicado, la empresa solicitó al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, mayor presencia de serenazgo y patrullaje en las zonas comerciales, advirtiendo que la falta de vigilancia incrementa el riesgo para la comunidad.

Trujillo continúa afrontando una escalada de violencia urbana asociada a extorsiones y ataques con explosivos.

La empresa expresó su disposición a colaborar en las investigaciones y anunció la instalación de nuevos sistemas de seguridad en los locales afectados. Además, subrayó que solo reabrirá sus puertas cuando existan garantías mínimas para operar sin exponer la integridad de sus trabajadores y clientes.

Ataques coordinados golpean dos locales de Tabaco y Ron

La tarde del 21 de enero, los dos atentados golpearon las sedes de Tabaco y Ron con escasos minutos de diferencia, en un contexto de creciente tensión por la actividad de bandas delictivas en Trujillo. El primer artefacto detonó cerca de las 17:00 en la avenida Fátima, provocando la destrucción del portón y parte de la fachada del local. Tres personas se encontraban en el interior; una de ellas resultó herida y recibió atención médica inmediata. La segunda explosión, en la intersección de avenida Larco con Huamán, confirmó la simultaneidad y el carácter coordinado de los ataques.

Detienen a sujeto que dejó explosivo en uno de los locales en Trujillo. Facebook

En ambos puntos, personal policial y de emergencia acordonó la zona, tomó declaraciones y recopiló evidencias, mientras numerosos curiosos se acercaron alarmados por lo ocurrido. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los atacantes abandonando los explosivos envueltos en bolsas plastificadas antes de retirarse rápidamente.

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad abrió investigación preliminar contra Benjamín Fernández y Rudy Saona, detenidos en flagrancia como presuntos autores de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos. La fiscal provincial Carolan Milena Cango Miranda dispuso múltiples diligencias, entre ellas el reconocimiento médico legal de los intervenidos, la verificación domiciliaria, el análisis de los registros audiovisuales y la toma de declaraciones al propietario de los locales y testigos.