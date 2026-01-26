Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos de Lima para este 27 y 28 de enero: zonas y horarios

Numerosas familias en Lima Metropolitana se preparan para afrontar una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable durante este martes 27 y miércoles 28 de enero, según lo informó Sedapal a través de comunicados oficiales revisados por Infobae Perú.
El motivo señalado es la limpieza de reservorios en diversos puntos de la ciudad, lo que afectará a cuatro distritos con cortes que en algunos casos se extenderán hasta por doce horas.
De acuerdo con la información difundida por Sedapal, las zonas afectadas se han distribuido entre los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, donde se han detallado los sectores y los horarios de corte y restablecimiento del servicio. La programación se desarrollará en dos jornadas consecutivas, con diferentes áreas involucradas en cada fecha.
Martes 27 de enero
Para el martes 27 de enero, la suspensión alcanzará a los siguientes sectores:
Lurigancho (Sector 130)
- Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla
- Asoc. Porcino Saracoto Alto
- Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC
- Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias
- Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC
- Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla
Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
Carabayllo (Sector 351)
- A.H. Las Delicias
- A.H. El Palomar
- A.H. Los Rosales
- Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo
- Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo
- Asoc. Viv. Los ángeles del Naranjal
- Asoc. Viv. Villa El Carmen
- Asoc. Fundo Villa Santa Rosa
- Urb. Bello Horizonte
- A.H. Belén
- A.H. Bello Horizonte II y III etapa
- A.H. Las Casuarinas
- A.H. Las Lomas de San Felipe
- A.H. 1° de Noviembre Ampliación
- A.H. 1° de Noviembre
- A.H. La Primavera
- A.H. Vista Hermosa
- Asoc. de Viv. Los ángeles del Naranjal
Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
Comas (Sector 346)
- A.H. San Juan Bautista
- APV. Cabo Linares Rojas
- U. Pop. Ciudad de Lima
- Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa
- Urb. El álamo
- Urb. El Pinar Parcela C - II etapa
- Urb. El Pinar
Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
San Antonio de Huarochirí (Sector 133)
- Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC
- A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC
- A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC
- Agru. Señor de Huanca-ECNC
- Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla
- Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC
- Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC
- Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres
Horario: Corte desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
Miércoles 28 de enero
El miércoles 28 de enero, la restricción afectará principalmente a otros sectores de los mismos distritos:
Comas (Sector 346)
- Urb. Industrial Pro
- Urb. El Pinar
- Urb. Pro 7ma y 9na etapa
- Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa
- Urb. Pro Industrial 6to sector
- Urb. Pro Lima 3ra etapa
- Urb. Pueblo de Infantas
- A.H. Francisco Bolognesi
- A.H. Los Claveles de Pro
- A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial
- Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro
- Asoc. Prop. Condominio Gena
- Urb. El álamo
- Urb. Ex Fundo Chacra Cerro
- Urb. Los Huertos de Pro
Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
San Antonio de Huarochirí (Sector 131)
- Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC
- A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC
- Av. 16 de Mayo
- Av. Basilio Auqui N°2
Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Lurigancho (Sector 132)
- Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
- A.H. Violeta Correa de Belaúnde
- A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B
Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Infobae consultó los comunicados de Sedapal, donde se precisa que el motivo de cada uno de estos cortes es la necesidad de ejecutar labores de limpieza en los reservorios que abastecen a las comunidades mencionadas. Esta labor es parte del mantenimiento programado para garantizar la calidad y continuidad del servicio.
Recomendaciones ante el corte de agua
Frente a estos anuncios, Sedapal recomienda a la población tomar previsiones para sobrellevar la interrupción del servicio. Entre las principales sugerencias destacan:
- Almacenar agua en recipientes limpios y tapados, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y alimentación durante el periodo de corte.
- Evitar el uso excesivo del agua almacenada para asegurar que alcance hasta el restablecimiento del servicio.
- Mantener recipientes de reserva en lugares frescos y alejados de fuentes de contaminación.
- No manipular los sistemas internos de agua del domicilio ni intentar reconectar el suministro por medios propios, ya que esto podría afectar la calidad del agua una vez restablecida.
- Ante cualquier consulta o emergencia, la línea de atención Aquafono (01 317-8000) estará disponible para brindar información, como lo señaló Sedapal en sus comunicados.
La empresa instó a los usuarios a tener a la mano su número de suministro al momento de realizar consultas. Infobae recuerda que las labores de mantenimiento en la red de agua potable resultan indispensables para prevenir riesgos a la salud y asegurar la continuidad en la prestación del servicio a mediano plazo.