Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos de Lima para este 27 y 28 de enero: zonas y horarios

Sedapal anunció corte de agua potable en Lima los días 27 y 28 de enero por mantenimiento programado en reservorios. (Andina)

Numerosas familias en Lima Metropolitana se preparan para afrontar una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable durante este martes 27 y miércoles 28 de enero, según lo informó Sedapal a través de comunicados oficiales revisados por Infobae Perú.

El motivo señalado es la limpieza de reservorios en diversos puntos de la ciudad, lo que afectará a cuatro distritos con cortes que en algunos casos se extenderán hasta por doce horas.

De acuerdo con la información difundida por Sedapal, las zonas afectadas se han distribuido entre los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, donde se han detallado los sectores y los horarios de corte y restablecimiento del servicio. La programación se desarrollará en dos jornadas consecutivas, con diferentes áreas involucradas en cada fecha.

Cuatro distritos de Lima, incluyendo Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, estarán afectados por la suspensión temporal del servicio de agua. (Infobae)

Martes 27 de enero

Para el martes 27 de enero, la suspensión alcanzará a los siguientes sectores:

Lurigancho (Sector 130)

Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla

Asoc. Porcino Saracoto Alto

Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC

Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias

Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC

Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.

Carabayllo (Sector 351)

A.H. Las Delicias

A.H. El Palomar

A.H. Los Rosales

Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo

Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo

Asoc. Viv. Los ángeles del Naranjal

Asoc. Viv. Villa El Carmen

Asoc. Fundo Villa Santa Rosa

Urb. Bello Horizonte

A.H. Belén

A.H. Bello Horizonte II y III etapa

A.H. Las Casuarinas

A.H. Las Lomas de San Felipe

A.H. 1° de Noviembre Ampliación

A.H. 1° de Noviembre

A.H. La Primavera

A.H. Vista Hermosa

Asoc. de Viv. Los ángeles del Naranjal

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderán el recurso hídrico en algunos distritos capitalinos. (Composición: Infobae Perú)

Comas (Sector 346)

A.H. San Juan Bautista

APV. Cabo Linares Rojas

U. Pop. Ciudad de Lima

Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa

Urb. El álamo

Urb. El Pinar Parcela C - II etapa

Urb. El Pinar

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 133)

Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC

A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC

A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC

Agru. Señor de Huanca-ECNC

Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla

Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC

Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC

Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres

Horario: Corte desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Las labores de limpieza de reservorios de Sedapal buscan garantizar la calidad y seguridad del agua potable para miles de familias. (Andina)

Miércoles 28 de enero

El miércoles 28 de enero, la restricción afectará principalmente a otros sectores de los mismos distritos:

Comas (Sector 346)

Urb. Industrial Pro

Urb. El Pinar

Urb. Pro 7ma y 9na etapa

Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa

Urb. Pro Industrial 6to sector

Urb. Pro Lima 3ra etapa

Urb. Pueblo de Infantas

A.H. Francisco Bolognesi

A.H. Los Claveles de Pro

A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial

Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro

Asoc. Prop. Condominio Gena

Urb. El álamo

Urb. Ex Fundo Chacra Cerro

Urb. Los Huertos de Pro

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 131)

Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC

A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC

Av. 16 de Mayo

Av. Basilio Auqui N°2

Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Lurigancho (Sector 132)

Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

A.H. Violeta Correa de Belaúnde

A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B

Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

El corte de agua en Lima tendrá duraciones de hasta doce horas según el distrito y el sector involucrado, según comunicados oficiales.

Infobae consultó los comunicados de Sedapal, donde se precisa que el motivo de cada uno de estos cortes es la necesidad de ejecutar labores de limpieza en los reservorios que abastecen a las comunidades mencionadas. Esta labor es parte del mantenimiento programado para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Recomendaciones ante el corte de agua

Frente a estos anuncios, Sedapal recomienda a la población tomar previsiones para sobrellevar la interrupción del servicio. Entre las principales sugerencias destacan:

Almacenar agua en recipientes limpios y tapados, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y alimentación durante el periodo de corte.

Evitar el uso excesivo del agua almacenada para asegurar que alcance hasta el restablecimiento del servicio.

Mantener recipientes de reserva en lugares frescos y alejados de fuentes de contaminación.

No manipular los sistemas internos de agua del domicilio ni intentar reconectar el suministro por medios propios, ya que esto podría afectar la calidad del agua una vez restablecida.

Ante cualquier consulta o emergencia, la línea de atención Aquafono (01 317-8000) estará disponible para brindar información, como lo señaló Sedapal en sus comunicados.

La empresa instó a los usuarios a tener a la mano su número de suministro al momento de realizar consultas. Infobae recuerda que las labores de mantenimiento en la red de agua potable resultan indispensables para prevenir riesgos a la salud y asegurar la continuidad en la prestación del servicio a mediano plazo.