Perú

Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos de Lima para este 27 y 28 de enero: zonas y horarios

Una serie de comunicados emitidos por la empresa estatal a través de su canal oficial informa sobre la suspensión debido a la limpieza de reservorios en la capital peruana

Guardar
Sedapal anunció corte de agua
Sedapal anunció corte de agua potable en Lima los días 27 y 28 de enero por mantenimiento programado en reservorios. (Andina)

Numerosas familias en Lima Metropolitana se preparan para afrontar una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable durante este martes 27 y miércoles 28 de enero, según lo informó Sedapal a través de comunicados oficiales revisados por Infobae Perú.

El motivo señalado es la limpieza de reservorios en diversos puntos de la ciudad, lo que afectará a cuatro distritos con cortes que en algunos casos se extenderán hasta por doce horas.

De acuerdo con la información difundida por Sedapal, las zonas afectadas se han distribuido entre los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, donde se han detallado los sectores y los horarios de corte y restablecimiento del servicio. La programación se desarrollará en dos jornadas consecutivas, con diferentes áreas involucradas en cada fecha.

Cuatro distritos de Lima, incluyendo
Cuatro distritos de Lima, incluyendo Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, estarán afectados por la suspensión temporal del servicio de agua. (Infobae)

Martes 27 de enero

Para el martes 27 de enero, la suspensión alcanzará a los siguientes sectores:

Lurigancho (Sector 130)

  • Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla
  • Asoc. Porcino Saracoto Alto
  • Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC
  • Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias
  • Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC
  • Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.

Carabayllo (Sector 351)

  • A.H. Las Delicias
  • A.H. El Palomar
  • A.H. Los Rosales
  • Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo
  • Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo
  • Asoc. Viv. Los ángeles del Naranjal
  • Asoc. Viv. Villa El Carmen
  • Asoc. Fundo Villa Santa Rosa
  • Urb. Bello Horizonte
  • A.H. Belén
  • A.H. Bello Horizonte II y III etapa
  • A.H. Las Casuarinas
  • A.H. Las Lomas de San Felipe
  • A.H. 1° de Noviembre Ampliación
  • A.H. 1° de Noviembre
  • A.H. La Primavera
  • A.H. Vista Hermosa
  • Asoc. de Viv. Los ángeles del Naranjal

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El Servicio de Agua Potable
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderán el recurso hídrico en algunos distritos capitalinos. (Composición: Infobae Perú)

Comas (Sector 346)

  • A.H. San Juan Bautista
  • APV. Cabo Linares Rojas
  • U. Pop. Ciudad de Lima
  • Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa
  • Urb. El álamo
  • Urb. El Pinar Parcela C - II etapa
  • Urb. El Pinar

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 133)

  • Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC
  • A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC
  • A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC
  • Agru. Señor de Huanca-ECNC
  • Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla
  • Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC
  • Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC
  • Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres

Horario: Corte desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Las labores de limpieza de
Las labores de limpieza de reservorios de Sedapal buscan garantizar la calidad y seguridad del agua potable para miles de familias. (Andina)

Miércoles 28 de enero

El miércoles 28 de enero, la restricción afectará principalmente a otros sectores de los mismos distritos:

Comas (Sector 346)

  • Urb. Industrial Pro
  • Urb. El Pinar
  • Urb. Pro 7ma y 9na etapa
  • Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa
  • Urb. Pro Industrial 6to sector
  • Urb. Pro Lima 3ra etapa
  • Urb. Pueblo de Infantas
  • A.H. Francisco Bolognesi
  • A.H. Los Claveles de Pro
  • A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial
  • Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro
  • Asoc. Prop. Condominio Gena
  • Urb. El álamo
  • Urb. Ex Fundo Chacra Cerro
  • Urb. Los Huertos de Pro

Horario: Corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 131)

  • Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC
  • A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC
  • Av. 16 de Mayo
  • Av. Basilio Auqui N°2

Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Lurigancho (Sector 132)

  • Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
  • A.H. Violeta Correa de Belaúnde
  • A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B

Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

El corte de agua en
El corte de agua en Lima tendrá duraciones de hasta doce horas según el distrito y el sector involucrado, según comunicados oficiales.

Infobae consultó los comunicados de Sedapal, donde se precisa que el motivo de cada uno de estos cortes es la necesidad de ejecutar labores de limpieza en los reservorios que abastecen a las comunidades mencionadas. Esta labor es parte del mantenimiento programado para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Recomendaciones ante el corte de agua

Frente a estos anuncios, Sedapal recomienda a la población tomar previsiones para sobrellevar la interrupción del servicio. Entre las principales sugerencias destacan:

  • Almacenar agua en recipientes limpios y tapados, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y alimentación durante el periodo de corte.
  • Evitar el uso excesivo del agua almacenada para asegurar que alcance hasta el restablecimiento del servicio.
  • Mantener recipientes de reserva en lugares frescos y alejados de fuentes de contaminación.
  • No manipular los sistemas internos de agua del domicilio ni intentar reconectar el suministro por medios propios, ya que esto podría afectar la calidad del agua una vez restablecida.
  • Ante cualquier consulta o emergencia, la línea de atención Aquafono (01 317-8000) estará disponible para brindar información, como lo señaló Sedapal en sus comunicados.

La empresa instó a los usuarios a tener a la mano su número de suministro al momento de realizar consultas. Infobae recuerda que las labores de mantenimiento en la red de agua potable resultan indispensables para prevenir riesgos a la salud y asegurar la continuidad en la prestación del servicio a mediano plazo.

Temas Relacionados

SedapalCorte de aguaLimaCarabaylloLuriganchoperu-noticias

Más Noticias

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Luis Deuteris respondió si los tres jugadores de Alianza Lima involucrados tienen la misma responsabilidad en la fuerte acusación

Abogado de argentina, que denunció

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

La aún esposa de ‘Aladino’ generó revuelo tras cuestionar públicamente a la representante legal del futbolista, dejando entrever su molestia y generando una ola de comentarios entre los seguidores de ambas figuras

Pamela López arremete contra la

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Cansados de los timos, los seguidores de la boyband surcoreana organizaron acciones concretas para que ningún fanático de BTS caiga en engaños al comprar entradas o mercancía en Perú

BTS en Perú: la drástica

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

El familiar del periodista salió al paso de las declaraciones de Carlos Orozco, aclarando públicamente los hechos y poniendo en duda la historia sobre una beca atribuida a su hermano

Hermano de Pol Deportes desmiente

Melissa Paredes, su paso por ‘Estás en Todas’, sus coqueteos con ‘América Hoy’ y lo que piensa de Panamericana tras el ingreso de Ethel Pozo

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora no descarta integrarse al magazine matutino, destaca la estabilidad de su vida personal y adelanta que seguirá activa en la actuación, conducción y teatro.

Melissa Paredes, su paso por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que se va a a levantar el secreto de comunicaciones al presidente José Jerí

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña y voceros exhiben posturas divididas

Personal del INPE denuncia a José Jerí por ingreso ilegal de celulares a Ancón I y montar un “show mediático”

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: la drástica

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

DEPORTES

Abogado de argentina, que denunció

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26