Qué se celebra el 26 de enero en el Perú: memoria, conflicto y consolidación institucional a través de los siglos

¿Qué pasó un día como hoy? El 26 de enero reúne hechos clave de la historia peruana en distintos siglos. En 1566, el Callao obtuvo autonomía administrativa al nombrarse un alcalde propio, lo que impulsó su consolidación como puerto estratégico del virreinato.

En 1983 ocurrió la masacre de Uchuraccay, donde fueron asesinados periodistas que investigaban la violencia interna, hecho que marcó al país y al periodismo.

En 1990 falleció Fernando León de Vivero, figura política aprista, y ese mismo día Augusto Vargas Alzamora asumió como arzobispo de Lima, destacando por su defensa de los derechos humanos. En 1995 se inició el conflicto del Cenepa con Ecuador.

26 de enero de 1566 - el Callao logra autonomía administrativa y se afirma como puerto clave del Perú

Con autoridad propia desde 1566, el Callao inició un proceso de consolidación que reflejó su creciente importancia económica y su rol clave en el comercio colonial. (Andina)

El 26 de enero de 1566 se produjo un hito para el puerto del Callao cuando el Cabildo de Lima decidió nombrar un alcalde ordinario con vara de justicia.

La resolución otorgó autonomía administrativa al puerto y lo separó de la gestión directa limeña. Este reconocimiento formal permitió mayor estabilidad institucional y facilitó la organización local.

La medida reflejó el crecimiento sostenido de la actividad comercial y marítima en la zona durante el virreinato. A partir de esa decisión, el Callao inició un proceso de consolidación que lo proyectó como enclave estratégico del comercio y la defensa en América española.

26 de enero de 1983 - Uchuraccay y la masacre que marcó al periodismo en conflicto interno peruano

Lo sucedido en Uchuraccay dejó una herida abierta en la memoria nacional y expuso las consecuencias del aislamiento, el terror y la ausencia del Estado en zonas andinas. (LUM)

La masacre de Uchuraccay ocurrió el 26 de enero de 1983 en una comunidad andina de Huanta, Ayacucho. Ocho periodistas, un guía y un comunero fueron asesinados cuando investigaban la violencia armada.

Los comuneros los confundieron con miembros de Sendero Luminoso en un escenario de miedo y desinformación. La población había recibido órdenes de eliminar a desconocidos.

El crimen causó impacto nacional e internacional. Las investigaciones atribuyeron responsabilidad a los comuneros y señalaron fallas graves de autoridades militares y políticas. El poblado quedó abandonado y se convirtió en símbolo del conflicto interno peruano tras años de violencia y duelo colectivo.

26 de enero de 1990 - Fallece Fernando León de Vivero, destacado abogado y político peruano

Abogado sanmarquino y dirigente aprista, León de Vivero dejó una huella en el Congreso y en la historia política del país tras décadas de actividad pública. (Andina)

Fernando León de Vivero, nacido en Ica el 10 de mayo de 1906, fue un abogado y figura prominente del Partido Aprista Peruano, elegido diputado en varias ocasiones y presidente de la Cámara de Diputados en múltiples periodos parlamentarios.

Inició su carrera tras graduarse en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sufrió persecuciones políticas que lo llevaron al exilio. Pasó por diversas etapas institucionales, incluyendo la Asamblea Constituyente de 1978.

León de Vivero ejerció la Secretaría General de su partido y volvió a presidir la Cámara antes de fallecer en Lima el 26 de enero de 1990 mientras ejercía funciones legislativas.

26 de enero de 1990 – Augusto Vargas Alzamora asume como arzobispo de Lima y se consolida como referente moral ético

El nuevo arzobispo de Lima asumió funciones en 1990 con un rol activo en la defensa democrática y una cercanía pastoral reconocida a nivel nacional. (GEC)

El 26 de enero de 1990, el sacerdote jesuita Augusto Vargas Alzamora asumió como 31.º Arzobispo de Lima y Primado del Perú, sucediendo al cardenal Juan Landázuri Ricketts.

Su gestión se desarrolló en una etapa marcada por violencia interna y crisis política. Desde la Iglesia impulsó una defensa firme de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación nacional.

En 1994 fue creado cardenal por el papa Juan Pablo II. Concluyó su labor pastoral en enero de 1999. Falleció el 4 de septiembre de 2000. Sus restos descansan en la Catedral de Lima.

26 de enero de 1995 – Inicio del conflicto del Cenepa entre Perú y Ecuador por disputa fronteriza

Las acciones militares iniciadas en enero de 1995 evidenciaron la fragilidad de la frontera amazónica y reactivaron un diferendo histórico entre ambos países. (Revisionismo histórico del Ecuador)

El 26 de enero de 1995 comenzó la guerra del Cenepa, un enfrentamiento armado entre las fuerzas de Perú y Ecuador por una zona no demarcada en la Cordillera del Cóndor, alrededor de la cuenca del río Cenepa.

El conflicto se extendió hasta el 28 de febrero y se libró sin una declaración formal de guerra, en un terreno selvático de difícil acceso. Las operaciones se centraron en puestos avanzados disputados dentro de un territorio reclamado por ambos países.

La intervención de países mediadores permitió avanzar luego en la demarcación de la frontera y firmar acuerdos que cerraron formalmente el diferendo territorial en 1998, consolidando la paz definitiva entre las dos naciones.