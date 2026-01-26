Perú

José Jerí, al filo de la navaja: Cámaras privadas exigen claridad política tras escándalo presidencial con empresarios chinos

El comunicado de 73 cámaras privadas del Perú asegura que la responsabilidad de tomar la decisión respecto al actual presidente recae en el Congreso, a fin de restaurar la certidumbre y respeto a la institucionalidad

Guardar
PERUCÁMARAS demanda responsabilidad y transparencia
PERUCÁMARAS demanda responsabilidad y transparencia en el proceso preelectoral ante el destape del caso 'Chifagate'. | Presidencia

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS, que agrupa a 73 cámaras de comercio nacionales y binacionales, manifestó su profunda preocupación por el impacto que las recientes controversias en torno a la Presidencia de la República están generando en la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.

La entidad advirtió que la gestión presidencial debe sostenerse sobre la confianza pública y afirmó que, cuando esa base se debilita, se resiente no solo el liderazgo del Ejecutivo, sino también el equilibrio institucional que el país requiere para enfrentar sus desafíos.

Reuniones no oficiales y falta de claridad

El pronunciamiento de PERUCÁMARAS responde a los hechos conocidos sobre reuniones no oficiales del Presidente de la República con actores privados -como el ciudadano chino Zhihua Yang-, encuentros cuya naturaleza y contexto aún no han sido esclarecidos.

La organización resaltó que las explicaciones ofrecidas hasta el momento resultan confusas y poco convincentes. En este contexto, remarcó que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal no son opcionales, sino exigencias éticas y democráticas para quienes ejercen funciones públicas.

PERUCÁMARAS recalca que el Congreso
PERUCÁMARAS recalca que el Congreso debe decidir si restaura la confianza presidencial o impulsa una transición constitucional por legitimidad democrática.

Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, sostuvo que la fortaleza de un país no depende solo de su desempeño económico, sino también de la solidez de sus instituciones y la confianza que estas inspiran.

Cuando esa confianza se ve comprometida, insistió, todos los actores del sistema democrático deben actuar con responsabilidad y apego a la Constitución.

Responsabilidad y estabilidad en el tramo final del Gobierno

A pocos meses de las elecciones generales, PERUCÁMARAS hizo un llamado para que el corto periodo que resta del actual gobierno se conduzca con máxima responsabilidad, garantizando la continuidad institucional, la limpieza del proceso electoral y la paz social.

El gremio subrayó que la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana no puede relegarse por crisis políticas que distraen y polarizan a la opinión pública.

Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS,
Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, enfatiza que la fortaleza nacional depende de instituciones sólidas y de confianza pública.

En este escenario, PERUCÁMARAS considera que corresponde al Congreso de la República evaluar con serenidad y firmeza la posibilidad de restituir la confianza en el actual mandatario o, en su defecto, abrir paso a una transición constitucional que permita recuperar la legitimidad del Ejecutivo.

De esta manera, la organización liderada por Óscar Zapata remarcó que lo que está en juego no es una figura política individual, sino la credibilidad del Estado.

Compromiso regional con la democracia y la institucionalidad

Las regiones, a través de sus cámaras de comercio, reiteraron su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo ético del país. PERUCÁMARAS sostuvo que no se puede ser indiferente ante hechos que comprometen la imagen y el rumbo de la Nación.

El gremio reafirmó que la reconstrucción de la confianza ciudadana y la fortaleza institucional son tareas urgentes para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en el próximo proceso electoral.

Finalemnte, la organización remarcó que la transparencia, el respeto irrestricto al orden constitucional y la actuación responsable de todos los actores políticos son “condiciones esenciales para preservar la institucionalidad y el desarrollo sostenible del Perú”.

Temas Relacionados

Jose JeriPERUCAMARASOscar ZapataZhihua YangempresasCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Comisión de Fiscalización del Congreso decide este lunes 26 si cita a dos ministros por reuniones con empresario chino

El ministro del Interior y el de Energía y Minas podrían comparecer ante el grupo de trabajo para aclarar su participación en los encuentros con Zhihua Yang

Comisión de Fiscalización del Congreso

Andrea Ampuero y el reto que significó salvar la categoría con Wanka: “La revalidación es más fuerte que jugar una final”

La experimentada voleibolista afirmó que luchar por la permanencia supone un desafío incluso más exigente que disputar la final por el título de la Liga Peruana de Vóley

Andrea Ampuero y el reto

Metropolitano: buses con 15 años de antigüedad debían ser renovados en 2026, según la ATU

El choque de un bus del Metropolitano contra el Puente México reabre el debate sobre la antigüedad de la flota. El milllonario deterioro de las unidades, que exceden sus años de servicio, eleva la posibilidad de accidentes y colapsos operativos

Metropolitano: buses con 15 años

Tragedia en el Metropolitano: historial de siniestros recientes que ha protagonizado el servicio de la ATU

Un violento choque en la estación México del Metropolitano dejó alrededor de 35 heridos. La seguidilla de accidentes en los últimos meses expone carencias en infraestructura, control y prevención de este principal servicio de transporte en Lima

Tragedia en el Metropolitano: historial

Choque de Metropolitano EN VIVO: bus se estrelló contra puente en estación México y deja al menos 35 heridos

Algunos pasajeros optaron por salir por las ventanas, mientras que otros permanecieron al interior de la unidad a la espera de la llegada del personal de emergencia

Choque de Metropolitano EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Fiscalización del Congreso

Comisión de Fiscalización del Congreso decide este lunes 26 si cita a dos ministros por reuniones con empresario chino

José Jerí aplaza nuevamente la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y ya no se publicará en enero

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Empresa ligada a Zhihua Yang logró su primer contrato con el gobierno de José Jerí

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez muestra la verdadera

Tula Rodríguez muestra la verdadera afluencia del mall de Jefferson Farfán: “Está muy bonito”

María Pía Copello comparte video e ironiza la salida de integrantes de Zaca TV: “Que vengan a mi canal las tres”

‘Chema’ Salcedo se despide de su programa en medio de su lucha contra el cáncer: “Creo que no los he decepcionado”

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

DEPORTES

Andrea Ampuero y el reto

Andrea Ampuero y el reto que significó salvar la categoría con Wanka: “La revalidación es más fuerte que jugar una final”

“Fue nuestra final”: capitana de Deportivo Wanka celebra la permanencia y anuncia su regreso al vóley argentino

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica