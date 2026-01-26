José Jerí, al filo de la navaja: Cámaras privadas exigen claridad política tras escándalo presidencial con empresarios chinos

PERUCÁMARAS demanda responsabilidad y transparencia en el proceso preelectoral ante el destape del caso 'Chifagate'. | Presidencia

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS, que agrupa a 73 cámaras de comercio nacionales y binacionales, manifestó su profunda preocupación por el impacto que las recientes controversias en torno a la Presidencia de la República están generando en la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.

La entidad advirtió que la gestión presidencial debe sostenerse sobre la confianza pública y afirmó que, cuando esa base se debilita, se resiente no solo el liderazgo del Ejecutivo, sino también el equilibrio institucional que el país requiere para enfrentar sus desafíos.

Reuniones no oficiales y falta de claridad

El pronunciamiento de PERUCÁMARAS responde a los hechos conocidos sobre reuniones no oficiales del Presidente de la República con actores privados -como el ciudadano chino Zhihua Yang-, encuentros cuya naturaleza y contexto aún no han sido esclarecidos.

La organización resaltó que las explicaciones ofrecidas hasta el momento resultan confusas y poco convincentes. En este contexto, remarcó que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal no son opcionales, sino exigencias éticas y democráticas para quienes ejercen funciones públicas.

PERUCÁMARAS recalca que el Congreso debe decidir si restaura la confianza presidencial o impulsa una transición constitucional por legitimidad democrática.

Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, sostuvo que la fortaleza de un país no depende solo de su desempeño económico, sino también de la solidez de sus instituciones y la confianza que estas inspiran.

Cuando esa confianza se ve comprometida, insistió, todos los actores del sistema democrático deben actuar con responsabilidad y apego a la Constitución.

Responsabilidad y estabilidad en el tramo final del Gobierno

A pocos meses de las elecciones generales, PERUCÁMARAS hizo un llamado para que el corto periodo que resta del actual gobierno se conduzca con máxima responsabilidad, garantizando la continuidad institucional, la limpieza del proceso electoral y la paz social.

El gremio subrayó que la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana no puede relegarse por crisis políticas que distraen y polarizan a la opinión pública.

Óscar Zapata, presidente de PERUCÁMARAS, enfatiza que la fortaleza nacional depende de instituciones sólidas y de confianza pública.

En este escenario, PERUCÁMARAS considera que corresponde al Congreso de la República evaluar con serenidad y firmeza la posibilidad de restituir la confianza en el actual mandatario o, en su defecto, abrir paso a una transición constitucional que permita recuperar la legitimidad del Ejecutivo.

De esta manera, la organización liderada por Óscar Zapata remarcó que lo que está en juego no es una figura política individual, sino la credibilidad del Estado.

Compromiso regional con la democracia y la institucionalidad

Las regiones, a través de sus cámaras de comercio, reiteraron su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo ético del país. PERUCÁMARAS sostuvo que no se puede ser indiferente ante hechos que comprometen la imagen y el rumbo de la Nación.

El gremio reafirmó que la reconstrucción de la confianza ciudadana y la fortaleza institucional son tareas urgentes para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en el próximo proceso electoral.

Finalemnte, la organización remarcó que la transparencia, el respeto irrestricto al orden constitucional y la actuación responsable de todos los actores políticos son “condiciones esenciales para preservar la institucionalidad y el desarrollo sostenible del Perú”.