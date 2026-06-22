Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de junio

En la apertura de la sesión, el euro presenta un precio promedio de 3,87 soles, sin cambios respecto al precio previo de 3,87, lo que representa una variación porcentual de -0,02% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 2,01% y su variación interanual se sitúa en una disminución del 6,43%.