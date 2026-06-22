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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la sesión, el euro presenta un precio promedio de 3,87 soles, sin cambios respecto al precio previo de 3,87, lo que representa una variación porcentual de -0,02% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 2,01% y su variación interanual se sitúa en una disminución del 6,43%.

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