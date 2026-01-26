El periodista sorprendió con el anuncio de su retiro el último sábado 24 de enero, luego de una conversación íntima con Phillip Butters | PBO

El reconocido periodista José María ‘Chema’ Salcedo anunció su retiro de ‘PBO Radio’ durante la transmisión en vivo del sábado 24 de enero. La noticia impactó a su audiencia y colegas tras más de cinco décadas de trabajo en medios de comunicación y se da en medio de la batalla que enfrenta contra el cáncer, enfermedad diagnosticada en 2017.

Salcedo explicó que la decisión fue resultado de una conversación directa con Phillip Butters, fundador y propietario del programa.

“Tuve una conversación cordial con Phillip. Yo estaba retirado en mis cuarteles de invierno, estaba hongeado, y este hombre tuvo la audacia de ponerme de nuevo en el mercado. Le dije: ‘¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Soy una persona mayor’. Me dijo: ‘Sí, estoy seguro’. Y hasta aquí hemos llegado, pero ha llegado la hora de decir adiós”, relató el periodista, recordando su regreso a la radio en 2021.

Durante la transmisión, Chema Salcedo manifestó que, aunque se siente capaz de continuar en los medios, la empresa tomó una decisión basada en la incertidumbre sobre su estado de salud.

‘Chema’ Salcedo se despide de su programa en medio de su lucha contra el cáncer: “Creo que no los he decepcionado”

“Tal como me ha dicho el propio Phillip, la incertidumbre sobre mi salud me hace económicamente inviable para la empresa. La empresa no puede arriesgarse financieramente en pagarme a mí un salario mayor al de otros trabajadores de acá”, explicó Salcedo.

La despedida se produce mientras Salcedo sigue un tratamiento tras el diagnóstico de cáncer. El periodista, que ya atravesó cirugías y periodos de recuperación, señaló que continúa con energía para trabajar, aunque reconoce los desafíos que enfrenta.

“Creo que puedo trabajar, pero entiendo a Phillip. Debo ser honesto, no puedo ocultar mi diagnóstico de cáncer a pesar de que por el momento, creo estar perfectamente habilitado para trabajar en medios audiovisuales. Lamentablemente, he dejado de caminar todos los días, he estado echado, tragando rico en el Rebagliati; entonces, mis músculos están un poco achicopalados”, relató.

¿Por qué se retira de PBO?

Salcedo detalló que la decisión de la empresa se sustenta en la dificultad de garantizar su presencia continua en el programa. El periodista reconoció que su estado de salud puede requerir ausencias y, en esos casos, sería necesario contratar reemplazos. “Aunque me siento apto para seguir, sé que mi estado de salud es difícil de mantener estable. Algunas ausencias implicarían que tengan que conseguir reemplazos por algunos días”.

A pesar de las complicaciones, el periodista reafirmó su deseo de no representar una carga para la empresa. Manifestó que entiende y respeta la postura de Butters, priorizando la estabilidad del proyecto antes que su permanencia personal.

"Lo de Phillip es una decisión que yo debo respetar, aunque me quede sin chamba. Yo no puedo ni debo afectar el futuro de la empresa. Nunca estaré lo suficientemente agradecido con Phillip”.

Para cerrar su intervención en el programa, Salcedo dirigió un mensaje a la audiencia y a quienes lo acompañaron durante su ciclo en la emisora. “Creo que no los he decepcionado”. Su despedida marca el final de una etapa en el periodismo nacional, dejando un legado de ética y compromiso en los medios audiovisuales.