Perú

Perú ante el banquillo: TC evalúa esta semana la continuidad de estos 5 plaguicidas prohibidos en el mundo

Las asociaciones civiles han demandado una revisión urgente de permisos y políticas alimentarias. El SENASA admite presencia de residuos tóxicos en alimentos vegetales peruanos

Guardar
Diversos informes de OMS y
Diversos informes de OMS y MINSA advierten sobre intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas en distintas regiones del país.

La controversia sobre el uso de plaguicidas altamente tóxicos en la agricultura familiar peruana llegará al Tribunal Constitucional (TC) este miércoles 28 de enero, cuando se realice la audiencia de vista en el proceso de amparo interpuesto para prohibir la comercialización de cinco sustancias cuestionadas.

La demanda, presentada por representantes de asociaciones de consumidores y productores, sostiene que la venta de estos productos supone un riesgo inminente para la vida, la salud y el medio ambiente.

Demandantes y contexto del caso

La acción constitucional fue presentada por Laura Elizabeth López Chávez, presidenta de la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios (AACU), junto a Liz Farfán Balcárcel, presidenta de la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos Chackramanta de Apurímac, y María Nelly Ancco Chalco, líder de la Asociación de Productores Agroecológicos.

Estas organizaciones buscan que el TC declare la inconstitucionalidad de la venta de clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, plaguicidas prohibidos en diversos países, pero aún disponibles en el mercado nacional.

De acuerdo con la demanda, el 80% de la población urbana consume productos básicos que pueden contener residuos de estos químicos, lo que representa un peligro tanto para consumidores como para agricultores.

Las organizaciones demandantes sostienen que
Las organizaciones demandantes sostienen que los plaguicidas afectan la salud pública y el medio ambiente en el Perú.

Solicitudes al Tribunal Constitucional

El petitorio principal de las asociaciones demanda al TC que reconozca el daño potencial de la venta de estos plaguicidas, instando a prohibir su comercialización y a que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) anule los permisos otorgados para cada uno de los productos.

Según el expediente, se argumenta que la venta y uso de estos químicos constituye una amenaza real para los derechos fundamentales a la salud, la vida, la integridad física, la alimentación adecuada y la protección al consumidor.

Las demandantes señalan que la exposición a estos productos vulnera el derecho a un medio ambiente equilibrado, poniendo en peligro tanto a quienes consumen los alimentos como a quienes trabajan en la producción agrícola.

Plaguicidas bajo cuestionamiento

Los cinco plaguicidas mencionados —clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin— figuran entre los más utilizados en la agricultura familiar, aunque en países de Europa y América del Norte han sido retirados del mercado por su alta toxicidad.

Diversos informes técnicos presentados ante el TC subrayan que estos productos son clasificados como “altamente peligrosos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La venta de estos plaguicidas persiste en el mercado peruano a pesar de las advertencias internacionales sobre sus efectos nocivos. La demanda sostiene que la permanencia de estas sustancias en la cadena alimentaria local representa una amenaza directa para la salud pública.

El 80% de la población
El 80% de la población urbana consume productos que podrían contener residuos químicos tóxicos según los demandantes.

Respuestas institucionales: SENASA y MINSA

El SENASA reconoce la existencia de residuos de plaguicidas en alimentos producidos en el país y admite que “estos pueden amenazar la salud tanto de los consumidores como de los agricultores”.

El propio Tribunal Constitucional había señalado en la sentencia STC 00011-2015-PI que, según informes de SENASA, “en determinados alimentos de origen vegetal producidos en el Perú es posible encontrar residuos de plaguicidas químicos, los que, de acuerdo con la clasificación recomendada por la OMS en 2009, pueden pertenecer incluso a la categoría de altamente peligrosos”.

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) ha documentado casos concretos de intoxicación por plaguicidas. El reporte “Vigilancia Epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas”, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, advierte sobre la incidencia de intoxicaciones agudas en diferentes regiones del país, información que ha sido tomada en cuenta por el TC en procesos judiciales relacionados.

Derechos en juego y próximos pasos

El proceso abierto ante el Tribunal Constitucional pone bajo revisión la constitucionalidad de las autorizaciones otorgadas para la venta de estos productos y el alcance de las políticas de protección al consumidor. Las organizaciones demandantes argumentan que la situación actual infringe no solo derechos individuales, sino también principios del Estado Social y de protección de sectores excluidos.

Las deliberaciones del TC podrían marcar un precedente sobre el uso de plaguicidas en el país y su impacto en el agro familiar, la salud pública y el medio ambiente. Los siguientes días serán clave para definir el futuro de estos productos en el mercado peruano, mientras el debate sobre su seguridad sigue abierto en diversas instancias nacionales e internacionales.

Temas Relacionados

Tribunal Constitucionalagriculturaplaguicidasperu-economia

Más Noticias

Puentes peatonales en la Vía Expresa Sur llegan tarde: Municipalidad de Lima inicia obras tras muerte de adulta mayor

Renzo Reggiardo anunció que los trabajos de instalación iniciaron hace dos días. Vecinos de la zona consideran la medida insuficiente y también piden mayor iluminación

Puentes peatonales en la Vía

Desvíos en la Av. Javier Prado inician el lunes 26 de enero por obras de vía rápida en La Molina

Vehículos de transporte privado y de transporte pesado tendrán rutas diferenciadas para agilizar el tránsito en las vías alternas

Desvíos en la Av. Javier

My Chemical Romance en Lima: Metropolitano y corredores amplían su horario por concierto en el Estadio Nacional

La ATU tomó la decisión para facilitar el transporte de los fans de la banda estadounidense que llega por primera vez al Perú como parte de su tour ‘Long Live The Black Parade’

My Chemical Romance en Lima:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

La reconocida banda estadounidense está a horas de ofrecer su primer concierto en Perú. Conoce todo lo que debes saber para asistir al show

My Chemical Romance en Perú:

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

El magacín de América Televisión anunció su regreso a poco de anunciarse el paso de la hija de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno impulsa proyecto de ley

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en Perú:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón por acusarla de hacer ‘show’ y revela su distanciamiento: “Estamos bloqueados”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

DEPORTES

Sporting Cristal vs U. Católica

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026