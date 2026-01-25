Joven futbolista peruano de 15 años fallece apuñalado en un parque al sur de Inglaterra: dos adolescentes fueron detenidos

Joven peruano fue asesinado en un parque de Guildford, Inglaterra, tras un ataque con arma blanca. Foto: Composición Infobae Perú / The Sun UK

Un adolescente peruano de 15 años murió tras ser apuñalado en un parque al sur de Inglaterra el lunes por la tarde. El crimen, ocurrido en Stoke Park, Guildford, conmocionó a la comunidad local y a quienes conocían al joven, descrito como un talentoso futbolista y estudiante. Tras el ataque, la policía arrestó a dos adolescentes británicos, de 15 y 16 años, quienes enfrentan cargos de asesinato, conspiración para robo y posesión de arma blanca.

El suceso desencadenó una fuerte respuesta de los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente tras recibir el aviso. Los presentes y los equipos médicos intentaron reanimar a Luis Guembes, conocido también como Gabriel, pero fue declarado muerto en el lugar. El hecho —que ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la violencia juvenil en la región— provocó reacciones de dolor, homenajes y llamados a la justicia por parte de familiares, amigos y autoridades.

La investigación, liderada por la policía de Surrey y Sussex, se desarrolla con celeridad. Los presuntos responsables, ambos menores de edad, comparecerán ante el tribunal de magistrados de Guildford mientras continúa el proceso judicial. El caso ha puesto en evidencia la preocupación social por el acceso a armas blancas entre adolescentes y la necesidad de medidas preventivas.

Dos adolescentes británicos detenidos y acusados de asesinato tras el apuñalamiento mortal en Stoke Park, Guildford. Foto: The Sun UK

Joven peruano pierde la vida a manos de dos adolescentes

El ataque contra Luis Guembes ocurrió el lunes a las 18:10, en una zona boscosa de Stoke Park, cerca de la avenida A25 Parkway. El adolescente fue hallado con graves heridas de arma blanca por transeúntes, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Pese a la rápida intervención de la policía, ambulancias y bomberos, el joven fue declarado muerto apenas minutos después.

Según información de The Sun y Daily Mail UK, el lugar del crimen es frecuentado por familias y deportistas. Vecinos expresaron su consternación ante un hecho inédito en la comunidad. Una residente, con más de 25 años en Guildford, manifestó: “Nunca había ocurrido algo así en esta zona. Es realmente alarmante, suelo caminar por este parque incluso en la noche”.

La investigación fue asumida por la Unidad de Delitos Mayores de Surrey y Sussex, que acordonó la zona para recolectar pruebas y testimonios. Las autoridades han solicitado la colaboración de quienes presenciaron los hechos y advirtieron sobre la importancia de no difundir rumores mientras se esclarecen las circunstancias.

Luis Guembes, joven futbolista peruano, era conocido por su talento y carisma en Guildford, Inglaterra. Foto: The Sun UK

Adolescentes bajo custodia por el asesinato de peruano

Pocas horas después del crimen, la policía detuvo a dos adolescentes, de 15 y 16 años, quienes enfrentan cargos formales de asesinato, conspiración para robo y posesión de arma blanca. Ambos, cuya identidad se mantiene en reserva por su edad, comparecieron ante el tribunal de magistrados de Guildford y permanecen bajo custodia.

La detective jefe superintendente Debbie White, a cargo de la investigación, explicó: “Recibimos el reporte de que un joven de 15 años había sido apuñalado en Stoke Park. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia y ciudadanos, falleció poco después”. White destacó el impacto del crimen en la comunidad y pidió evitar especulaciones durante la investigación.

La policía de Surrey reforzó la presencia policial en la zona y brinda apoyo especializado a la familia de la víctima. El proceso judicial sigue adelante y las pesquisas avanzan para determinar las motivaciones y circunstancias exactas del ataque.

Recuerdan a Luis Guembes por su talento y sus sueños

Luis Guembes, conocido también como Gabriel, nació en Perú y se trasladó a Inglaterra con su madre siendo pequeño, en busca de mejores oportunidades. Estudiaba en All Hallows Catholic School, en Farnham, y era reconocido por su talento futbolístico, habiendo ganado trofeos en equipos juveniles locales. Su padre reside en Miami y mantenía contacto frecuente con él.

Familiares, amigos y compañeros rinden homenaje a la memoria de Luis Guembes, joven peruano asesinado en Guildford. Foto: The Sun UK

Michelle Alayon, amiga de la familia, lo describió como “un hijo increíble, brillante, decidido y lleno de promesas”. Según Alayon, “Gabriel era un estudiante dedicado, un apasionado del fútbol y una persona capaz de iluminar cualquier lugar con su sonrisa”. La familia impulsa una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos funerarios y las dificultades derivadas de la tragedia.

En redes sociales, amigos y compañeros compartieron mensajes de homenaje y dolor. “Siempre te recordaremos”, escribió uno de sus amigos, mientras otros exigieron detener la violencia con armas blancas. Las muestras de apoyo incluyen ofrendas florales y mensajes en el parque donde ocurrió el crimen.

Autoridades británicas asumen la investigación del crimen

La conmoción por la muerte de Luis Guembes se extendió tanto en la comunidad peruana como entre los residentes de Guildford. Compañeros de escuela, entrenadores y representantes de asociaciones locales manifestaron su pesar y solidaridad. “Un joven lleno de vida que deja un vacío profundo en quienes lo conocieron”, fue la frase que más se repitió en las redes sociales y en los mensajes depositados cerca del lugar del ataque.

Michelle Alayon, portavoz de la familia, agradeció el respaldo recibido y destacó el apoyo económico canalizado a través de una campaña en GoFundMe, destinada a cubrir los gastos del funeral y aliviar la carga financiera de la familia.

Familia y amigos despiden a Luis Guembes, adolescente peruano asesinado al sur de Inglaterra. Foto: Composición Infobae Perú / The Sun UK

La policía de Surrey confirmó que la familia de Luis Guembes recibe acompañamiento de agentes especializados. Julia McShane, líder del Consejo Municipal de Guildford, expresó su pesar y aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y garantizar justicia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información relevante y subrayaron la importancia de evitar la difusión de rumores. El crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en los parques públicos y la proliferación de armas blancas entre adolescentes en el Reino Unido.