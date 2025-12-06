Peruano buscado en España por asesinato de una menor se ocultó en Perú con un DNI falso durante 15 años

El peruano usó un falso DNI para evadir la justicia. Era buscado por Europol | Video: 24 Horas

La policía peruana detuvo en Lurín a Christian Yong Granadino, conocido como ‘Chucky’, tras permanecer prófugo durante 15 años y ocultarse en el país con documentación falsa. Yong Granadino estaba solicitado internacionalmente por el feminicidio de Silvia Rodríguez Fernández, una adolescente española de 16 años, ocurrido en noviembre de 2010 en Leganés, Madrid.

La captura se produjo el viernes pasadas las 14:00, cuando agentes de la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri localizaron al sospechoso en las inmediaciones de una fábrica del distrito limeño de Lurín. El prófugo había adoptado la identidad de “Cristhian Mejía Yauri” (35), obteniendo un DNI fraudulento para eludir la acción de la justicia. A pesar de este intento de encubrimiento, la verificación biométrica permitió confirmar su identidad real.

Yong Granadino, responsable del asesinato de Rodríguez Fernández, es un nuevo ejemplo de cómo algunos criminales recurren a identidades falsas para evadir a la justicia. En Perú, se han detectado casos en los que obtener un DNI fraudulento es posible por apenas 40 soles o mediante redes de corrupción y sobornos a funcionarios del Reniec.

Peruano era uno de los más buscados por Europol

Atrapan a peruano que descuartizó a adolescente de 16 años en España | Foto: Europol

La presencia de Yong Granadino en la lista de los más buscados por Europol facilitó el intercambio de información entre autoridades españolas y peruanas. Las investigaciones revelaron que el detenido había huido de España en 2010, cuando tenía 30 años, inmediatamente después de convertirse en principal sospechoso de la muerte de la menor, quien en ese momento era su pareja.

Diversas fuentes españolas han destacado que la relación entre el criminal y la adolescente se había deteriorado a causa de maltratos y acoso por parte de Yong, motivo por el cual Silvia había decidido alejarse semanas antes del crimen.

El asesinato conmocionó a la opinión pública tanto en España como en Perú, luego de que el cuerpo degollado de Silvia fuera hallado en el interior de una maleta verde, abandonada en un contenedor de Leganés. Varios testigos situaron a Yong transportando una maleta similar, lo que fue clave en la investigación. Después del delito, Yong desapareció y dejó como única explicación a su casero la necesidad de regresar a Perú por la supuesta enfermedad de un familiar.

Durante más de una década, el prófugo logró ocultarse en territorio peruano utilizando datos falsos. En diciembre de 2024, la Policía Nacional de España actualizó su ficha en la base de datos europea y difundió una imagen construida por inteligencia artificial que permitiría estimar su fisonomía actual. Finalmente, el trabajo coordinado entre la dirección especializada de la policía peruana e Interpol Lima hizo posible ubicarlo y proceder a su arresto.

Yong Granadino cuenta con una orden internacional de detención y se prevé su extradición a España en las próximas horas para enfrentar a la justicia por un crimen que, 15 años después, deja ver que tarde o temprano las investigaciones permiten cerrar casos de larga data. Había logrado evadir a las autoridades utilizando un DNI fraudulento y permaneció oculto durante años, pero la pericia policial y la coordinación internacional resultaron determinantes para su captura.