Ola de calor en Lima: Senamhi pronostica a cuántos grados llegaremos hoy, domingo 25 de enero

El Senamhi recomienda a la población de Lima tomar precauciones ante la radiación solar y mantenerse informada a través de los canales oficiales. (Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima registrará este domingo 25 de enero temperaturas máximas de hasta 32 °C en la zona este y 29 °C en el lado Oeste y Callao, con condiciones de cielo nublado a cielo nublado parcial durante la mañana y tendencia a nubosidad dispersa hacia el mediodía y la noche.

Según el pronóstico del Senamhi, la capital peruana experimentará una jornada cálida, con mínimas de 21 °C en Lima Este y 22 °C en Lima Oeste.

De acuerdo con el reporte oficial, el cielo permanece mayormente cubierto en las primeras horas del día, aunque hacia el mediodía se prevé una dispersión de nubes que permitirá mayor presencia de sol en la ciudad.

La entidad señala que el clima puede variar durante la jornada, con intervalos de nubosidad y despeje. (Senamhi)

El organismo detalló que estas condiciones climáticas pueden influir en la sensación térmica y en la planificación de actividades al aire libre, especialmente en zonas del este de Lima, donde se registran las temperaturas más elevadas.

El Senamhi recomienda a la población de Lima tomar precauciones ante la radiación solar y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La entidad señala que el clima puede variar durante la jornada, con intervalos de nubosidad y despeje, por lo que resulta importante considerar estas variaciones al programar salidas o actividades recreativas en la ciudad.

Cambio climático

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

El organismo detalló que estas condiciones climáticas pueden influir en la sensación térmica y en la planificación de actividades al aire libre. (Andina)

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 18%, con una nubosidad del 99%, durante el día; y del 16%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Según el pronóstico oficial del Senamhi, la capital experimenta una jornada cálida, con mínimas de 21 °C en Lima Este y 22 °C en Lima Oeste. (Infobae)

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.