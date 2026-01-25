Carnaval de Rioja convierte a la ciudad en el epicentro de una de las fiestas amazónicas más emblemáticas del Perú

Danzas, comparsas y rituales marcan el desarrollo del Carnaval de Rioja. (Foto: Agencia Andina)

El Carnaval de Rioja ha situado a esta ciudad de la región San Martín como el epicentro de una de las celebraciones más emblemáticas de la Amazonía peruana. Año tras año, miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan atraídos por una experiencia única. La festividad dinamiza tanto la economía como el turismo local e impulsa la difusión del patrimonio oral y artístico de la comunidad.

El ciclo festivo de este año comenzó el cinco de enero con actividades precarnavalescas en diferentes barrios. El programa principal se extiende del 17 al 26 de febrero, con noches culturales, exhibiciones de máscaras, concursos culinarios—como el del mejor tamal riojano—y festivales gastronómicos. El miércoles 26 de febrero marca el cierre con el tradicional entierro del Ño Carnavalón, uno de los momentos más esperados por la población.

Además de su riqueza artística, el carnaval destaca por sus desfiles y corsos. La comparsa de los diablos de Rioja recorre las calles y puede reunir hasta 80 integrantes, aunque solo doce ejecutan la danza principal, animando al público con acrobacias y bromas.

Carnaval de Rioja reúne danzas, gastronomía y tradiciones amazónicas en San Martín. (Foto: Agencia Andina)

Origen del carnaval riojano

La presencia del Ño Carnavalón y sus “viudas”—personajes interpretados por varones—genera un ambiente festivo durante el simbólico “juicio” por la herencia, una escena cargada de humor que marca el final de la celebración. La tradición carnavalesca en Rioja se remonta a 1782, año de la fundación de la ciudad. Inicialmente, el calendario festivo giraba en torno al santoral católico y episodios bíblicos, pero con el tiempo incorporó elementos de creencias originarias y la creatividad popular.

El Patronato del Carnaval Riojano es el organismo encargado de preservar la autenticidad de la fiesta, así como de garantizar la seguridad y organización de las actividades. Desde el primer domingo tras Año Nuevo, los barrios se transforman en escenarios de encuentro, donde residentes y visitantes comparten potajes regionales y nacionales en grandes fiestas al aire libre.

Programación del Carnaval de Rioja se extiende con corsos, danzas y festivales gastronómicos. (Foto: Agencia Andina)

Danzas, símbolos y herencia cultural

En este contexto, la danza de los diablos de Rioja adquiere un significado especial. Los participantes, vestidos con trajes multicolores y máscaras llamativas, representan demonios risueños y personajes emblemáticos del mundo amazónico, como el shilico, la coqueta, los shishacos, el mono, el perro y el otorongo. Todos interpretan la pandilla y participan en el corte de las umshas, mientras los juegos de agua reciben la bendición del legendario Cristo de Bagazán.

La festividad fortalece los lazos comunitarios y familiares, y al mismo tiempo resalta la gastronomía regional y los paisajes naturales de la provincia. El Carnaval de Rioja promueve la confianza turística y posiciona a la “Ciudad de los Sombreros” como un destino de referencia, gracias a una agenda cultural diversa.

Rioja celebra su carnaval con actividades culturales y desfiles tradicionales. (Foto: Agencia Andina)

Actividades centrales

La programación incluye la elección de la reina, concursos de comparsas y alegorías, noches de bailes, pandillas y el tradicional corte de umshas, actividades en las que residentes y turistas comparten la riqueza del folclore amazónico. Esta celebración, con su profundo carácter amazónico y rural, se ha consolidado como una de las más representativas del Perú y constituye un ejemplo vivo de la identidad cultural de la región San Martín.

La comunidad riojana celebra con orgullo su historia, su arte y su hospitalidad, proyectando el carnaval como un símbolo de unión y diversidad en la Amazonía peruana.