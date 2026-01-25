Perú

Capturan a policía en retiro acusado asaltar a grupo de turistas en Iquitos

El ex agente de la PNP fue identificado como Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), que habría participado de un caso de ‘sextorsión’ a dos mujeres detenidas por no acatar un toque de queda durante el año 2021

Guardar
Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32)
Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32) y Rajin Benjy Grenwich del Águila (33) formarían parte de una banda que asalta a personas que salen de locales de entretenimiento. (Foto: RPP)

Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue detenido en Iquitos, región Loreto, acusado de participar en el asalto a turistas junto con su presunto cómplice, Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32). Los presuntos implicados habrían utilizado al menos cinco vehículos menores tipo mototaxi para interceptar a las víctimas en el centro de la ciudad cuando salían de un local nocturno.

La captura se realizó mediante un operativo de la Macroregión Policial Loreto. El general Fernando Mego Avellaneda, jefe de la región, explicó a RPP que los detenidos formarían parte de una banda que ataca a personas que salen de locales nocturnos, empleando el asalto en grupo.

El general Mego Avellaneda precisó que “Rajin Grenwich del Águila es un expolicía. Ha sido dado de baja por medida disciplinaria”, y detalló que el método usado por los criminales consistía en bloquear el paso de las víctimas con varios mototaxis para despojarlas de sus pertenencias.

En su pronunciamiento oficial, la Policía no descartó la implicación de otros sujetos en el asalto. Según RPP, las investigaciones indican que los detenidos también estarían vinculados al menos a otro asalto, en el que una pasajera de mototaxi fue despojada de una cadena de oro y un dije valorados en aproximadamente 6 mil soles.

Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32)
Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32) y Rajin Benjy Grenwich del Águila (33) formarían parte de una banda que asalta a personas que salen de locales de entretenimiento. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Facebook Protagonistas Oficial)

Después de la intervención, la policía verificó los antecedentes de los aprehendidos en los sistemas institucionales. RPP señaló que ambos cuentan con denuncias previas por diversos delitos y que estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para los procedimientos legales respectivos.

Los detenidos fueron identificados como Friorlid Remigio Corrales Ordoñez, de 32 años, y Rajin Benjy Grenwich del Águila, de 33, quien había sido retirado previamente de la institución policial tras un proceso disciplinario interno.

Ex policía vinculado con caso de ‘sextorsión’ en 2021

El Ministerio Público informó que Rajin Benjy Grenwich del Águila ya figuraba en investigaciones anteriores, en particular por un caso de presunta 'sextorsión’ ocurrido en marzo de 2021, durante el estado de emergencia.

Según el Ministerio Público, Grenwich del Águila y el entonces suboficial Willian Aldo Osorio Ahuanari enfrentaron cargos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en concurso con actos de connotación sexual y tocamientos o actos libidinosos.

Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32)
Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32) y Rajin Benjy Grenwich del Águila (33) formarían parte de una banda que asalta a personas que salen de locales de entretenimiento. (Foto:Facebook Protagonistas Oficial)

La investigación señala que, tras detener a dos mujeres por infringir el toque de queda y las medidas de bioseguridad, ambos policías habrían aprovechado su cargo para exigir favores sexuales, manteniendo a las víctimas custodiadas en el estadio Max Agustín de Iquitos.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Paul Michel Peralta Chota presentó pericias psicológicas que reflejaron relatos coherentes y espontáneos de las afectadas, así como la afectación psicológica de una de ellas como consecuencia del hecho.

El Ministerio Público también advirtió sobre intentos de los acusados para presionar a las víctimas a retractarse mientras se encontraban en la comisaría.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas ordenó nueve meses de prisión preventiva para ambos imputados, con base en la gravedad de los delitos y la prognosis de pena que superaría los cuatro años de prisión.

Temas Relacionados

IquitosPNPperu-noticias

Más Noticias

Ya va a terminar enero y Pronabec no publica la lista de preseleccionados de Beca 18: ¿Cuál es la explicación a la demora?

A fines de diciembre la entidad anunció un cambio en la publicación de resultados, pero que la fecha sería enero de 2025

Ya va a terminar enero

El mejor chef del mundo elige un clásico popular: el arroz chaufa se impone como símbolo de la cocina peruana

Lejos de la alta cocina, el chef nikkei pone en primer plano un sabor cotidiano que atraviesa generaciones y clases sociales

El mejor chef del mundo

Julio Ramón Ribeyro y su legado literario: Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural 22 de sus obras

Los ejemplares forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional del Perú y corresponden a primeras ediciones históricas

Julio Ramón Ribeyro y su

¿Sabías que ahora podrás acceder a una vivienda nueva rescatando animales en el Perú?

Una nueva iniciativa del Gobierno amplía los incentivos económicos y sociales para el voluntariado, permitiendo que las horas certificadas contribuyan en la selección de viviendas entregadas por el Estado

¿Sabías que ahora podrás acceder

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

La reconocida banda estadounidense está a horas de ofrecer su primer concierto en Perú. Conoce todo lo que debes saber para asistir al show

My Chemical Romance en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en Perú:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

Tiktoker Milenka Nolasco emocionada porque conoció a Lionel Messi y comparte video del encuentro

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

DEPORTES

Deportivo Wanka se queda en

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Alianza Lima derrotó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26