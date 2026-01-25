Capturan a policía en retiro acusado asaltar a grupo de turistas en Iquitos

Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32) y Rajin Benjy Grenwich del Águila (33) formarían parte de una banda que asalta a personas que salen de locales de entretenimiento. (Foto: RPP)

Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue detenido en Iquitos, región Loreto, acusado de participar en el asalto a turistas junto con su presunto cómplice, Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32). Los presuntos implicados habrían utilizado al menos cinco vehículos menores tipo mototaxi para interceptar a las víctimas en el centro de la ciudad cuando salían de un local nocturno.

La captura se realizó mediante un operativo de la Macroregión Policial Loreto. El general Fernando Mego Avellaneda, jefe de la región, explicó a RPP que los detenidos formarían parte de una banda que ataca a personas que salen de locales nocturnos, empleando el asalto en grupo.

El general Mego Avellaneda precisó que “Rajin Grenwich del Águila es un expolicía. Ha sido dado de baja por medida disciplinaria”, y detalló que el método usado por los criminales consistía en bloquear el paso de las víctimas con varios mototaxis para despojarlas de sus pertenencias.

En su pronunciamiento oficial, la Policía no descartó la implicación de otros sujetos en el asalto. Según RPP, las investigaciones indican que los detenidos también estarían vinculados al menos a otro asalto, en el que una pasajera de mototaxi fue despojada de una cadena de oro y un dije valorados en aproximadamente 6 mil soles.

Después de la intervención, la policía verificó los antecedentes de los aprehendidos en los sistemas institucionales. RPP señaló que ambos cuentan con denuncias previas por diversos delitos y que estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para los procedimientos legales respectivos.

Ex policía vinculado con caso de ‘sextorsión’ en 2021

El Ministerio Público informó que Rajin Benjy Grenwich del Águila ya figuraba en investigaciones anteriores, en particular por un caso de presunta 'sextorsión’ ocurrido en marzo de 2021, durante el estado de emergencia.

Según el Ministerio Público, Grenwich del Águila y el entonces suboficial Willian Aldo Osorio Ahuanari enfrentaron cargos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en concurso con actos de connotación sexual y tocamientos o actos libidinosos.

Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32) y Rajin Benjy Grenwich del Águila (33) formarían parte de una banda que asalta a personas que salen de locales de entretenimiento. (Foto:Facebook Protagonistas Oficial)

La investigación señala que, tras detener a dos mujeres por infringir el toque de queda y las medidas de bioseguridad, ambos policías habrían aprovechado su cargo para exigir favores sexuales, manteniendo a las víctimas custodiadas en el estadio Max Agustín de Iquitos.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Paul Michel Peralta Chota presentó pericias psicológicas que reflejaron relatos coherentes y espontáneos de las afectadas, así como la afectación psicológica de una de ellas como consecuencia del hecho.

El Ministerio Público también advirtió sobre intentos de los acusados para presionar a las víctimas a retractarse mientras se encontraban en la comisaría.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas ordenó nueve meses de prisión preventiva para ambos imputados, con base en la gravedad de los delitos y la prognosis de pena que superaría los cuatro años de prisión.