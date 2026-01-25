El satélite PerúSAT-1 ha registrado paisajes emblemáticos como la Isla Blanca, el volcán Misti y el oasis de Huacachina, mostrando la riqueza natural del país desde el espacio. - CONIDA

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, ha difundido imágenes inéditas captadas por el satélite PerúSAT-1, abriendo una nueva ventana para observar la diversidad geográfica y ambiental del país desde el espacio. Bajo el título “El planeta visto por PerúSAT-1”, la iniciativa busca mostrar periódicamente resultados visuales a través de las redes sociales institucionales, acompañados de detalles sobre la ubicación y la extensión de cada territorio retratado.

Una mirada única desde la órbita terrestre

Las imágenes ya disponibles en las plataformas oficiales de la Agencia Espacial del Perú incluyen paisajes emblemáticos como la Isla Blanca en la región de Áncash, el volcán Misti en Arequipa, el distrito de La Punta en el Callao y el famoso oasis de Huacachina en Ica. Estos registros permiten apreciar la riqueza del territorio nacional, desde zonas costeras hasta parajes andinos y desérticos.

Agencia Espacial del Perú publica imágenes inéditas del planeta Tierra captadas por su propio satélite - CONIDA

Cada fotografía difundida se acompaña de un plano, lo que facilita dimensionar la extensión y características de los lugares captados. Este recurso visual, inédito hasta el momento, contribuye a que la ciudadanía conozca con mayor profundidad la geografía del Perú y valore la importancia de la observación satelital.

PerúSAT-1: tecnología peruana en el espacio

El PerúSAT-1 es el primer satélite peruano de observación de la Tierra con resolución submétrica. Fue lanzado el 15 de setiembre de 2016 y se encuentra a una altitud de 702,5 kilómetros. Sus dimensiones, de 1,80 metros de altura y 1 metro de ancho, lo convierten en un instrumento compacto pero de alta capacidad tecnológica.

PerúSAT-1, lanzado en 2016, ha generado más de 130 mil imágenes que contribuyen a la gestión de emergencias, la vigilancia de fronteras y la protección de los recursos naturales. - CONIDA

Desde su puesta en órbita, el PerúSAT-1 ha generado más de 130 mil imágenes, según datos del Sistema Satelital Peruano (SSP). Esta información ha sido fundamental para identificar emergencias por incendios forestales e inundaciones, realizar vigilancia de fronteras y apoyar labores de seguridad y defensa nacional.

Además de su función estratégica, el satélite representa un avance significativo en la capacidad tecnológica del país, situándolo como referente en la región en materia de observación terrestre desde el espacio.

El rol de CONIDA en el desarrollo espacial peruano

La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) es el organismo responsable de coordinar y ejecutar las políticas del Estado peruano en materia aeroespacial. Entre sus funciones principales destacan la gestión de misiones espaciales, la promoción de la investigación científica y la formación de recursos humanos especializados.

Las imágenes difundidas por CONIDA forman parte de una campaña para promover el conocimiento y la valoración del territorio peruano a través de la observación satelital. - CONIDA

A través de CONIDA, el sector Defensa impulsa una política de acceso abierto a información satelital de alto valor. Esta estrategia permite conocer y proteger la geografía y los recursos naturales del país con mayor precisión, favoreciendo la toma de decisiones frente a desastres naturales y situaciones de riesgo.

Ciencia y tecnología para la ciudadanía

La difusión de las imágenes captadas por el PerúSAT-1 responde a la voluntad del Estado de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, fomentando una cultura de conocimiento y fortaleciendo la identidad nacional. El acceso público a estos recursos visuales contribuye a que más peruanos se sientan identificados con su territorio y reconozcan la importancia de la inversión en tecnología espacial.

El PerúSAT-1 se consolida así como un activo estratégico para el desarrollo nacional. Su aporte evidencia que la apuesta por la tecnología y la innovación es fundamental para que el país esté preparado ante los desafíos actuales y futuros.