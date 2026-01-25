Abel Lobatón sorprende al aparecer con las hijas de Samahara Lobatón luego de ser rechazado por ella

En pleno escándalo mediático por la brutal agresión que sufrió Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres, el exfutbolista Abel Lobatón sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una tierna foto junto a sus nietas Xianna y Ainara.

El post, acompañado de la frase “Con mis batichicas”, se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios sobre la situación familiar de los Lobatón-Klug.

La imagen llegó justo después de semanas de polémica, donde Melissa Klug, madre de Samahara, había declarado que su hija bloqueó a toda la familia y defendía a Bryan Torres pese a las pruebas de violencia.

Abel Lobatón es criticado por su actitud tras la agresión a Samahara

Tras la difusión de las imágenes del ataque, Abel Lobatón fue cuestionado por la opinión pública y especialmente por Melissa Klug, quien esperaba una reacción más firme de su expareja.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Klug lamentó que el exfutbolista utilizara sus cuentas principalmente para promocionar su academia de fútbol, en vez de mostrar apoyo activo hacia su hija.

“Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, expresó Klug en ‘Amor y Fuego’, haciendo referencia a la respuesta que esperaba de Lobatón tras el ataque a Samahara.

En medio de esta tensión, Lobatón publicó un comunicado señalando: “Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante es hacerle saber que necesita ayuda y que no está sola”.

El reencuentro familiar: Abel y Sahamara salieron juntos

Pese a las diferencias públicas, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Abel Lobatón llegando a la casa de Samahara con un peluche para su nieta. Posteriormente, ambos salieron en compañía de las pequeñas Xianna y Ainara rumbo a un restaurante en Punta Hermosa. Las imágenes mostraron un ambiente tranquilo y familiar, sin señales de tensión visible entre padre e hija.

Cabe destacar que, según el reporte, Melissa Klug también se encontraba en la zona, aunque evitó coincidir con Lobatón, optando por retirarse discretamente.

El inesperado acercamiento fue interpretado como un posible intento de reconciliación familiar, luego de que Samahara rechazara el apoyo de su padre tras la denuncia de agresión. Según declaraciones previas de Klug, tras la publicación del video violento, Abel le escribió a Samahara para ofrecer ayuda, pero ella lo rechazó y le pidió que no se entrometiera más en su vida.

A pesar de estos mensajes, la aparición pública junto a las nietas parece indicar que, al menos por el bienestar de las menores, los lazos familiares buscan preservarse en medio de la tormenta.

El caso Bryan Torres: la investigación sigue y el repudio crece

Mientras la familia de Samahara Lobatón intenta recuperar la estabilidad, el proceso judicial contra Bryan Torres avanza sin pausa. A pesar de la gravedad de la denuncia en su contra, el cantante continúa realizando presentaciones nocturnas junto a su grupo Barrio Fino. Sin embargo, el clima en sus shows ha cambiado drásticamente: el rechazo del público es palpable y cada vez más ruidoso.

Durante su más reciente concierto, los asistentes no dudaron en recordarle las acusaciones que pesan sobre él. Gritos como “Pegalón”, “maltratador” y “ese debería estar en la cárcel” resonaron en el recinto y rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejando el creciente repudio hacia el músico.

En paralelo, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro anunció la apertura de una investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón.

Según información oficial del Ministerio Público, la denuncia fue recibida el 12 de enero y la autoridad fiscal actuó de inmediato. La acusación, presentada por la madre de Samahara, incluyó material relevante para la investigación.

El fiscal provincial Eddy Torvisco Tipiana dispuso la apertura formal de las diligencias y derivó el caso a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales.

La noticia sitúa a Bryan Torres en el centro de una investigación por tentativa de feminicidio. El proceso se encuentra en fase preliminar y responde a la política de acción rápida del Ministerio Público ante denuncias de violencia contra mujeres y miembros del grupo familiar. El organismo reiteró su compromiso con la pronta activación de todos los mecanismos legales para garantizar justicia en estos casos.

Por protocolo, la denuncia fue recibida inicialmente en la comisaría de Monterrico y luego derivada al despacho fiscal correspondiente. “La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, Samahara Lobatón”, informó el Ministerio Público en su comunicado oficial.

