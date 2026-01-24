Surco alerta por invasiones en el Cerro Centinela y responsabiliza a la MML por la falta de acción en un área protegida

Municipalidad de Surco advierte que familias ocupan de manera ilegal las laderas del Cerro Centinela, en un área de protección paisajística. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco encendió las alarmas por la ocupación ilegal de terrenos en las faldas del Cerro Centinela, espacio de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima que cuenta con protección paisajística. Según la comuna distrital, estas invasiones no solo vulneran la normativa urbana, sino que generan un riesgo para la seguridad ciudadana y el orden en el distrito. El fenómeno, que se ha agudizado en los últimos meses, ha motivado reiterados pedidos de intervención a la autoridad metropolitana, hasta ahora sin respuesta.

En el comunicado difundido el 23 de enero, la Municipalidad de Surco advirtió que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes. Vecinos de la zona han reportado en redes sociales que la presencia de invasores no es reciente, pero la llegada de más familias se intensificó tras la remoción de paneles publicitarios caídos por los vientos, lo que dejó expuestas áreas donde ahora se levantan nuevas ocupaciones, pese a la prohibición de cualquier edificación y al peligro que representa el terreno.

Las autoridades distritales han insistido en la necesidad de una acción coordinada para evitar que estas ocupaciones se consoliden y terminen generando un desorden urbano irreversible en una zona considerada emblemática por su valor paisajístico y ambiental.

Terreno invadido es área protegida bajo administración de Lima

El terreno invadido en el Cerro Centinela pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima y ha sido declarado área de Protección y Tratamiento Paisajista, lo que impide la ejecución de cualquier tipo de construcción o modificación. La Municipalidad de Santiago de Surco enfatizó en su comunicado: “En las faldas del Cerro Centinela, dentro del distrito, existe un terreno de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima declarado como área de Protección y Tratamiento Paisajista, donde está prohibida toda construcción”.

A pesar de esta protección, la presencia de ocupaciones irregulares se ha incrementado. “Se han detectado invasiones ilegales que ponen en riesgo la seguridad y el orden urbano”, explicó la comuna. Desde noviembre de 2025, Surco ha solicitado de manera reiterada la intervención directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima o la delegación de competencias para actuar en la zona; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni se ha establecido una coordinación efectiva.

El llamado a la intervención sigue sin ser atendido, mientras el área continúa siendo blanco de nuevas ocupaciones y riesgo de consolidación de asentamientos informales.

Surco responsabiliza a la MML por ocupaciones ilegales

La comuna de Surco atribuyó de forma directa la responsabilidad por la continuidad de las ocupaciones ilegales a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El comunicado es contundente. “La Municipalidad de Santiago de Surco responsabiliza a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la continuidad de estas ocupaciones y las consecuencias derivadas de su inacción”, se lee.

La percepción en el distrito es que la falta de respuesta por parte de la autoridad metropolitana ha facilitado la permanencia y el aumento de invasores en áreas protegidas. Los vecinos subrayan que, tras la remoción de paneles publicitarios caídos en la zona, la llegada de nuevas familias se ha hecho más evidente, lo que agrava el riesgo de deslizamientos y accidentes en un terreno declarado no apto para viviendas.

Surco alerta que la ocupación ilegal de las laderas del Cerro Centinela continúa ante la falta de intervención de la autoridad metropolitana. Foto: Composición Infobae Perú

Hasta el momento, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha emitido ningún pronunciamiento de respuesta sobre la situación del Cerro Centinela, a pesar de las reiteradas solicitudes y de la presión vecinal y municipal.

Invasiones en cerros y áreas verdes: el reto de Surco

En diciembre de 2025, la Municipalidad de Santiago de Surco intervino en las laderas de un cerro en la avenida Raúl Ferrero, donde se habían levantado construcciones precarias con materiales como madera y calamina. Tras un informe de Defensa Civil que determinó el alto riesgo de derrumbes, se procedió a la demolición de las estructuras, despejando un área ocupada informalmente y retirando los residuos para devolver la seguridad a la zona.

Foto: gob.pe

El distrito también enfrenta casos de apropiación irregular de áreas públicas en urbanizaciones como Los álamos de Monterrico. Allí, vecinos anexaron cerca de 40.000 metros cuadrados de parques y jardines públicos a sus propiedades, en algunos casos mediante muros, piscinas y otras edificaciones. La municipalidad ha ejecutado operativos de restitución y recuperación de espacios, logrando devolver más de 4.600 metros cuadrados de áreas verdes a la comunidad.

Ambos episodios reflejan el desafío persistente que enfrenta Surco frente a la ocupación ilegal de terrenos, tanto en zonas de alto riesgo como en espacios públicos destinados al uso común. Las autoridades locales reiteran su compromiso de mantener acciones firmes para evitar que estas prácticas se consoliden y preservar la integridad urbana y ambiental del distrito, mientras los vecinos esperan soluciones efectivas.