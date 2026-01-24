Perú

‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

El recordado productor musical de ‘La Voz Perú’ agradeció el respaldo recibido y desmintió rumores: su cuenta es legítima y su campaña en GoFundMe es real.

Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada. FB.

Luego de que su historia diera la vuelta en redes sociales y diversos medios, Jesús Alberto Rodríguez, conocido como “El Viejo Rodríguez,”, compartió un video en sus plataformas oficiales para agradecer las muestras de solidaridad y aclarar dudas sobre la autenticidad de su campaña.

El productor, referente de la industria musical peruana y padre de dos hijos, reveló que el próximo 29 tiene una cita médica clave para su tratamiento y que el apoyo recibido ha sido fundamental para mantener su fe y energía positiva.

‘El Viejo’ Rodríguez y la dura batalla que enfrenta

La historia de Jesús Alberto Rodríguez ha tocado el corazón de cientos de artistas y seguidores. ‘El Viejo Rodríguez’ dedicó su vida a la música, destacando como productor, arreglista y mentor en programas como ‘La Voz Perú’.

Desde 2010, su vida y carrera han estado marcadas por el diagnóstico de una enfermedad genética rara, Von Hippel-Lindau, que lo llevó a enfrentar múltiples cirugías y complicaciones.

En 2010 fue operado de un tumor cerebral y en 2021 le colocaron una válvula en la cabeza. Poco después, recibió el devastador diagnóstico de cáncer renal bilateral, lo que derivó en la extirpación de un riñón y parte del otro.

‘El Viejo’ Rodríguez pide ayuda
‘El Viejo’ Rodríguez pide ayuda por su salud. Latina TV

La lucha diaria: cáncer, diálisis y una nueva batalla

A pesar de los procesos médicos y la resiliencia, el cáncer regresó dos años después y debieron retirarle el riñón restante. Desde entonces, Rodríguez depende totalmente de diálisis para seguir adelante.

Lamentablemente, el cáncer hizo metástasis en la médula espinal, lo que lo dejó sin movilidad de la cintura para abajo. Hoy, el productor se desplaza en silla de ruedas y enfrenta nuevos retos de salud, ya que la enfermedad ha avanzado hacia los pulmones.

El motor de Jesús Rodríguez es su familia: una joven de 18 años y un niño de 3. En su emotivo mensaje de GoFundMe, enfatizó: “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”. Sin embargo, los gastos médicos, terapias, medicamentos, sesiones de diálisis y el costo de vida se han vuelto insostenibles. El tratamiento que podría mejorar su calidad de vida tiene un costo elevado y está fuera de su alcance económico.

Tras perder ambos riñones y
Tras perder ambos riñones y quedar en silla de ruedas, Jesús Rodríguez depende de diálisis diaria para sobrevivir y mantener a su familia.

Una campaña que une a la comunidad musical y al público

La campaña de Jesús en GoFundMe se viralizó rápidamente, logrando que artistas, exconcursantes de “La Voz”, amigos y seguidores difundan el enlace y sumen esfuerzos para ayudar. Además de las donaciones, el productor resalta que el simple hecho de compartir su historia ya es una ayuda invaluable. “Tu apoyo, tus oraciones y tu solidaridad significan más de lo que puedo expresar con palabras”, escribió en redes sociales.

En su video y mensajes, “El Viejo” transmite esperanza y gratitud: “A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. No me he rendido y sigo luchando por mis hijos y por la vida. Gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí”.

Cómo ayudar a Jesús “El Viejo” Rodríguez

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través de la campaña oficial en GoFundMe, donde cada aporte —por pequeño que sea— ayuda a cubrir gastos de tratamiento, medicamentos, alimentación y necesidades básicas para él y su familia. También es posible colaborar difundiendo su historia en redes sociales y entre conocidos, para que más personas se sumen a la causa.

En tiempos donde proliferan las estafas digitales, Rodríguez aclaró que su cuenta es legítima y que él mismo administra la campaña de recaudación de fondos. “Hay gente que me ha preguntado si es hackeo porque hay bastante delincuencia digital. Pero no, esa es mi cuenta”, explicó, invitando a la comunidad a verificar la información y a confiar en el enlace oficial compartido por él.

La campaña #AyudaElViejoRodríguez busca recaudar
La campaña #AyudaElViejoRodríguez busca recaudar fondos para el tratamiento médico de Jesús Alberto Rodríguez, exproductor de 'La Voz' Perú.

