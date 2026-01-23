Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Productor musical de ‘La Voz’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud.

La industria musical peruana y los seguidores de programas emblemáticos como ‘La Voz Perú’ se han conmocionado al conocer la historia de Jesús Alberto Rodríguez, más conocido como “El Viejo Rodríguez”, productor musical y padre de dos hijos.

A través de una emotiva campaña en GoFundMe, el músico compartió el difícil momento que atraviesa y pidió la solidaridad de la comunidad y el público general.

“El Viejo Rodríguez” ha dedicado su vida a la música, destacando como productor, arreglista y mentor de talentos en escenarios peruanos. Sin embargo, desde el año 2010, su carrera y su vida familiar han estado marcadas por una dura prueba: el diagnóstico de una enfermedad genética rara llamada Von Hippel-Lindau.

Ese mismo año fue operado de un tumor cerebral; en 2021, le colocaron una válvula en la cabeza para tratar complicaciones neurológicas. Poco después, recibió el devastador diagnóstico de cáncer renal bilateral.

Artistas y exconcursantes de ‘La Voz’ promueven la campaña solidaria de Jesús Rodríguez, llamando a donar y compartir el enlace en plataformas digitales.

El cáncer y la batalla diaria: diálisis, operaciones y metástasis

La lucha de Jesús no ha sido fácil ni corta. Tras perder un riñón y parte del otro, logró sobrevivir con el pequeño porcentaje que le quedó. Dos años después, el cáncer regresó y la única opción fue retirar completamente el riñón restante. Ahora, depende totalmente de diálisis para vivir.

Lamentablemente, la enfermedad no se detuvo allí: hizo metástasis en la médula espinal, lo que dejó a “El Viejo Rodríguez” sin movilidad de la cintura hacia abajo. Hoy, se desplaza en silla de ruedas y necesita apoyo constante para las actividades básicas.

Un padre que no se rinde: “Mis hijos son mi mayor motivo”

A pesar de las adversidades, Jesús Alberto Rodríguez resalta el amor por sus hijos —una joven de 18 años y un niño de 3— como su principal fuente de fuerza. “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”, escribió en su conmovedor mensaje en GoFundMe.

Sin embargo, las dificultades económicas se han agravado con el avance de la enfermedad. Los gastos médicos, las terapias, los medicamentos, las sesiones de diálisis, la vivienda y la manutención familiar han agotado todos sus recursos.

Tras perder ambos riñones y quedar en silla de ruedas, Jesús Rodríguez depende de diálisis diaria para sobrevivir y mantener a su familia.

El cáncer avanza: una esperanza costosa

Recientemente, los médicos le informaron que el cáncer ha avanzado nuevamente y ahora compromete sus pulmones. Existe un tratamiento que podría mejorar su calidad de vida y ofrecerle una oportunidad de seguir luchando, pero el costo es elevado y está fuera de su alcance.

Por ello, Jesús Rodríguez hace un llamado a la solidaridad de la comunidad musical, sus colegas, amigos y el público en general:

“Cualquier aporte —por pequeño que parezca— puede marcar una enorme diferencia en mi tratamiento y en mi posibilidad de seguir luchando”.

Solidaridad en redes: #AyudaElViejoRodríguez

La campaña de Jesús ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde artistas, exconcursantes de ‘La Voz’, amigos y seguidores han compartido el enlace para sumar esfuerzos y difundir el caso. Además de donaciones, el músico expresa que compartir la campaña o difundir su historia es también una gran ayuda.

Su mensaje, lleno de gratitud y esperanza, ha conmovido a miles de personas: “Gracias de corazón por tomarte el tiempo de leer mi historia. Tu apoyo, tus oraciones y tu solidaridad significan más de lo que puedo expresar con palabras”.

La campaña #AyudaElViejoRodríguez busca recaudar fondos para el tratamiento médico de Jesús Alberto Rodríguez, exproductor de 'La Voz' Perú.

¿Cómo ayudar a Jesús “El Viejo” Rodríguez?

Quienes deseen apoyar a Jesús Alberto Rodríguez pueden hacerlo a través de su campaña oficial en GoFundMe. Cada donación, sin importar el monto, contribuye a cubrir costos médicos, tratamientos, medicamentos, alimentación y necesidades básicas para él y su familia.

También se puede ayudar difundiendo su historia en redes sociales o entre conocidos, para que más personas puedan sumarse a la causa.

En palabras del propio “Viejo Rodríguez”: “A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. No me he rendido y sigo luchando por mis hijos y por la vida. Gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí”.