Perú

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Jesús Alberto Rodríguez enfrenta una dura batalla contra una enfermedad genética y cáncer avanzado. Desde una campaña en GoFundMe, solicita apoyo económico para costear tratamientos vitales.

Guardar
Productor musical de ‘La Voz’,
Productor musical de ‘La Voz’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud.

La industria musical peruana y los seguidores de programas emblemáticos como ‘La Voz Perú’ se han conmocionado al conocer la historia de Jesús Alberto Rodríguez, más conocido como “El Viejo Rodríguez”, productor musical y padre de dos hijos.

A través de una emotiva campaña en GoFundMe, el músico compartió el difícil momento que atraviesa y pidió la solidaridad de la comunidad y el público general.

“El Viejo Rodríguez” ha dedicado su vida a la música, destacando como productor, arreglista y mentor de talentos en escenarios peruanos. Sin embargo, desde el año 2010, su carrera y su vida familiar han estado marcadas por una dura prueba: el diagnóstico de una enfermedad genética rara llamada Von Hippel-Lindau.

Ese mismo año fue operado de un tumor cerebral; en 2021, le colocaron una válvula en la cabeza para tratar complicaciones neurológicas. Poco después, recibió el devastador diagnóstico de cáncer renal bilateral.

Artistas y exconcursantes de ‘La
Artistas y exconcursantes de ‘La Voz’ promueven la campaña solidaria de Jesús Rodríguez, llamando a donar y compartir el enlace en plataformas digitales.

El cáncer y la batalla diaria: diálisis, operaciones y metástasis

La lucha de Jesús no ha sido fácil ni corta. Tras perder un riñón y parte del otro, logró sobrevivir con el pequeño porcentaje que le quedó. Dos años después, el cáncer regresó y la única opción fue retirar completamente el riñón restante. Ahora, depende totalmente de diálisis para vivir.

Lamentablemente, la enfermedad no se detuvo allí: hizo metástasis en la médula espinal, lo que dejó a “El Viejo Rodríguez” sin movilidad de la cintura hacia abajo. Hoy, se desplaza en silla de ruedas y necesita apoyo constante para las actividades básicas.

Un padre que no se rinde: “Mis hijos son mi mayor motivo”

A pesar de las adversidades, Jesús Alberto Rodríguez resalta el amor por sus hijos —una joven de 18 años y un niño de 3— como su principal fuente de fuerza. “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”, escribió en su conmovedor mensaje en GoFundMe.

Sin embargo, las dificultades económicas se han agravado con el avance de la enfermedad. Los gastos médicos, las terapias, los medicamentos, las sesiones de diálisis, la vivienda y la manutención familiar han agotado todos sus recursos.

Tras perder ambos riñones y
Tras perder ambos riñones y quedar en silla de ruedas, Jesús Rodríguez depende de diálisis diaria para sobrevivir y mantener a su familia.

El cáncer avanza: una esperanza costosa

Recientemente, los médicos le informaron que el cáncer ha avanzado nuevamente y ahora compromete sus pulmones. Existe un tratamiento que podría mejorar su calidad de vida y ofrecerle una oportunidad de seguir luchando, pero el costo es elevado y está fuera de su alcance.

Por ello, Jesús Rodríguez hace un llamado a la solidaridad de la comunidad musical, sus colegas, amigos y el público en general:

“Cualquier aporte —por pequeño que parezca— puede marcar una enorme diferencia en mi tratamiento y en mi posibilidad de seguir luchando”.

Solidaridad en redes: #AyudaElViejoRodríguez

La campaña de Jesús ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde artistas, exconcursantes de ‘La Voz’, amigos y seguidores han compartido el enlace para sumar esfuerzos y difundir el caso. Además de donaciones, el músico expresa que compartir la campaña o difundir su historia es también una gran ayuda.

Su mensaje, lleno de gratitud y esperanza, ha conmovido a miles de personas: “Gracias de corazón por tomarte el tiempo de leer mi historia. Tu apoyo, tus oraciones y tu solidaridad significan más de lo que puedo expresar con palabras”.

La campaña #AyudaElViejoRodríguez busca recaudar
La campaña #AyudaElViejoRodríguez busca recaudar fondos para el tratamiento médico de Jesús Alberto Rodríguez, exproductor de 'La Voz' Perú.

¿Cómo ayudar a Jesús “El Viejo” Rodríguez?

Quienes deseen apoyar a Jesús Alberto Rodríguez pueden hacerlo a través de su campaña oficial en GoFundMe. Cada donación, sin importar el monto, contribuye a cubrir costos médicos, tratamientos, medicamentos, alimentación y necesidades básicas para él y su familia.

También se puede ayudar difundiendo su historia en redes sociales o entre conocidos, para que más personas puedan sumarse a la causa.

En palabras del propio “Viejo Rodríguez”: “A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza. A mí me ha pasado varias veces, y nunca es fácil. Pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase. No me he rendido y sigo luchando por mis hijos y por la vida. Gracias, de verdad, por tanto cariño. Ustedes son muy importantes para mí”.

Temas Relacionados

La Voz PerúLa VozEl Viejo RodríguezLatinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Nace “Clarita”, primera ternera por inseminación artificial del proyecto de mejoramiento genético

La cría nació en el distrito de Pítipo como parte de una intervención del Gobierno Regional de Lambayeque orientada a fortalecer la cadena productiva ganadera y mejorar los ingresos rurales

Nace “Clarita”, primera ternera por

Personas que ocupen un terreno por más de 10 años podrán obtener título de propiedad, según Cofopri: conoce los requisitos

La normativa vigente prohíbe la venta o cesión de los predios titulados de manera gratuita durante cinco años, con el fin de evitar la especulación y el comercio irregular de terrenos

Personas que ocupen un terreno

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

La productora detrás del evento ha confirmado la modificación por cuestiones de seguridad y logística. La presencia de Leo Messi en Matute, entretanto, no corre ningún peligro

Nuevo horario de Alianza Lima

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

El ministro Vicente Tiburcio explicó que su decisión de no hacer pública su participación fue por respeto a la “vocería presidencial” y dijo que aguardó por las declaraciones oficiales del mandatario y el premier

Ministro del Interior admite que

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Marcia Succar, Camila y Mariela Arévalo han decidido poner en privado sus redes sociales y limitar sus comentarios

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro del Interior admite que

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

Caso José Jerí: constitucionalista explica si es posible levantar el secreto de las comunicaciones del presidente

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Gianella Neyra regresa al cine con ‘Amando a Amanda’, que se estrena el 28 de mayo

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

DEPORTES

Así se retiraron en Alianza

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada