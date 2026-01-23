Perú

Perú lidera en Sudamérica y destaca en tres categorías de los mejores destinos del mundo en los Reader Travel Awards 2025

Wanderlust destacó que el atractivo turístico del Perú va más allá de Machu Picchu, resaltando su riqueza arqueológica, cultural y natural

Perú destaca entre los destinos
Perú destaca entre los destinos más deseables del mundo en los Reader Travel Awards 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La revista británica Wanderlust destacó al Perú entre los destinos turísticos más valorados a nivel internacional al incluirlo en tres categorías de los Reader Travel Awards 2025. El reconocimiento se basó en una votación masiva de lectores de distintas partes del mundo, quienes evaluaron países y destinos según su atractivo turístico, cultural y natural.

De acuerdo con la publicación, el país fue considerado entre los primeros lugares en las categorías País más deseable del mundo, Destino más deseable para la aventura y Destino más deseable para la cultura y el patrimonio. Con estos resultados, el Perú se consolidó como el país sudamericano mejor posicionado en el certamen y reforzó su proyección internacional como destino turístico.

En su evaluación, la revista británica resaltó que el atractivo del Perú va más allá de Machu Picchu, uno de sus principales íconos turísticos. La revista subrayó que el país cuenta con más sitios arqueológicos que cualquier otro de Sudamérica, además de una amplia diversidad cultural y patrimonial. Asimismo, destacó la riqueza natural del territorio peruano, en especial su Amazonía, considerada una de las regiones con mayor biodiversidad de flora y fauna del planeta, factores que influyeron en su posicionamiento en las categorías evaluadas.

Wanderlust premia al Perú en
Wanderlust premia al Perú en tres categorías globales de turismo. (Foto: Wanderlust)

Reconocimiento internacional a Perú

En la categoría País más deseable del mundo, el Perú alcanzó el quinto lugar entre 10 finalistas, posicionándose como el país sudamericano mejor rankeado. En esta lista superó a destinos como Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Brasil y Ecuador, en una competencia que reunió a algunos de los destinos más consolidados del turismo global.

El ranking fue liderado por Japón, seguido por Costa Rica y Canadá, mientras que el resultado obtenido por el Perú refleja una valoración positiva sostenida por parte de los viajeros internacionales.

Ranking – País más deseable del mundo:

  • Japón
  • Costa Rica
  • Canadá
  • Perú (5.º lugar)
Descubre qué viajes y experiencias
Descubre qué viajes y experiencias lideran las reservas para quienes quieren despedir el 2025 fuera de la rutina. Foto: Composición Infobae Perú

Aventura y liderazgo regional

En la categoría Destino más deseable para la aventura, el Perú se ubicó en el cuarto lugar, quedando a un paso del podio y liderando nuevamente entre los países de Sudamérica. En esta clasificación, el país superó a destinos como Estados Unidos, Chile, Omán, Filipinas, Colombia y Arabia Saudita.

Este resultado estuvo respaldado por la diversidad geográfica del territorio peruano, que incluye costa, sierra y selva, además de una amplia oferta de actividades vinculadas al turismo de naturaleza y aventura.

Ranking – Destino más deseable para la aventura:

  • Australia
  • Costa Rica
  • Nueva Zelanda
  • Perú (4.º lugar)
turismo
turismo

Ranking en cultura y patrimonio

En la categoría Destino más deseable para la cultura y el patrimonio, el Perú se ubicó en el séptimo lugar y fue el único país sudamericano incluido entre los 10 finalistas del Reader Travel Awards 2025. La posición alcanzada refleja el reconocimiento internacional a su patrimonio histórico, arqueológico y cultural.

El ranking fue liderado por Grecia, seguida de Francia y Alemania, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Ranking – Destino más deseable para la cultura y el patrimonio:

  • Grecia
  • Francia
  • Alemania
  • Perú (7.º lugar)

Los resultados obtenidos por el Perú en los Reader Travel Awards 2025 confirman su liderazgo regional en Sudamérica y refuerzan su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más valorados del mundo, tanto por su diversidad natural como por su riqueza cultural.

Estos jeroglifos, llenos de misterio
Estos jeroglifos, llenos de misterio y especulación, son una clave atractiva para quienes buscan entender las prácticas y creencias de las civilizaciones antiguas del Perú. (Cortesía)

Casi cinco millones de votos

Los Reader Travel Awards 2025 se definieron a partir de una amplia participación ciudadana. Según informó Wanderlust, en esta edición se registraron más de 4,8 millones de votos, emitidos por 208.000 lectores, quienes participaron en la elección de finalistas y ganadores en 22 categorías.

Estas categorías abarcan países, ciudades, islas y regiones de Europa y del resto del mundo, lo que convierte a este certamen en una referencia internacional dentro de la industria turística y de viajes.

