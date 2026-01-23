Perú

Exgobernador de Madre de Dios es condenado a prisión por pagar soborno de S/20 mil para aprobar viaje a China

La Fiscalía acreditó que el pago ilegal fue canalizado mediante dos funcionarias y derivó en condenas efectivas para todos los implicados en el caso de corrupción

Guardar
Exgobernador de Madre de Dios
Exgobernador de Madre de Dios recibe condena por pagar S/ 20 mil para aprobar viaje al exterior. (Foto: Agencia Andina)

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios obtuvo una sentencia condenatoria contra Luis Hidalgo, exgobernador regional de Madre de Dios en el periodo 2019-2023, por el delito de cohecho activo genérico. El fallo judicial establece que la exautoridad regional incurrió en actos de corrupción al entregar dinero a un consejero regional con el objetivo de asegurar la aprobación de un viaje oficial al extranjero.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el exgobernador fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión efectiva tras comprobarse que realizó el pago de un soborno ascendente a S/ 20 mil. Este monto fue entregado para influir en la votación del entonces consejero regional Dany Celi, quien debía pronunciarse sobre la solicitud de viaje de Hidalgo a la República Popular China.

Condenan a exgobernador de Madre
Condenan a exgobernador de Madre de Dios a casi cinco años de prisión por soborno a consejero regional. (Foto: Agencia Andina)

Soborno y responsabilidad penal

La investigación fiscal determinó que el pago ilícito tuvo como finalidad asegurar un voto favorable dentro del Consejo Regional, órgano encargado de autorizar los desplazamientos oficiales al exterior del gobernador regional. Según lo acreditado durante el proceso judicial, la entrega del dinero constituyó un acto directo de corrupción destinado a beneficiar de manera personal al entonces titular del gobierno regional.

El caso estuvo a cargo del fiscal provincial Dionisio Quicaño Quispe, quien logró sustentar que el pago de S/ 20.000 no fue un hecho aislado ni accidental, sino una acción deliberada para alterar una decisión administrativa mediante un beneficio económico indebido. Este elemento fue clave para que el Poder Judicial imponga una pena efectiva contra el exgobernador, descartando cualquier posibilidad de sanción suspendida.

Fiscalía logra condena contra exgobernador
Fiscalía logra condena contra exgobernador de Madre de Dios por delito de cohecho. (Foto: Agencia Andina)

Condenas a los otros implicados

Las investigaciones también permitieron establecer que el soborno no fue entregado de manera directa. El dinero fue canalizado a través de las funcionarias Viviana Mariño e Ita Mejía, quienes actuaron como intermediarias en la operación ilícita. Ambas exfuncionarias fueron halladas responsables en calidad de cómplices primarias del delito de cohecho activo genérico.

Como resultado, Viviana Mariño e Ita Mejía fueron condenadas a cinco años de prisión efectiva cada una. En tanto, el consejero regional Dany Celi recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva al ser considerado autor del delito de cohecho pasivo propio, al haber aceptado el dinero a cambio de su voto favorable. De esta manera, el Poder Judicial sancionó penalmente a todos los involucrados en la cadena del acto corrupto.

Sentencian a exgobernador de Madre
Sentencian a exgobernador de Madre de Dios por pago ilegal para autorizar viaje a China. (Foto: X/@Fiscalía)

Reparación civil y proceso de extradición

Además de las penas privativas de la libertad, la sentencia establece que los cuatro exfuncionarios condenados deberán pagar una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado peruano. Este monto deberá ser asumido de manera solidaria, como parte de la responsabilidad civil derivada del delito cometido en perjuicio de la administración pública.

El Ministerio Público informó, asimismo, que durante el desarrollo del proceso judicial Luis Hidalgo tenía vigente un impedimento de salida del país. No obstante, el exgobernador desobedeció dicha orden judicial y abandonó el territorio nacional, lo que motivó que se inicien los trámites correspondientes para solicitar su extradición. Este procedimiento busca garantizar que el sentenciado cumpla la pena impuesta por el Poder Judicial peruano, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Temas Relacionados

Madre de DiosFiscalíaLuis Hidalgoperu-noticias

Más Noticias

Alerta de EEUU permite desarticular red de pornografía infantil en Telegram que era operada desde Huancayo

Dos jóvenes fueron detenidos tras una investigación fiscal que identificó cobros en dólares, canales privados y difusión de material ilegal mediante plataformas digitales, luego de varios meses de seguimiento

Alerta de EEUU permite desarticular

Vecinos denuncian al alcalde de Ollantaytambo por presunta construcción ilegal en zona de patrimonio cultural

La acusación, difundida por medios regionales, reaviva el debate sobre el respeto a las normas de conservación en zonas de alto valor arqueológico

Vecinos denuncian al alcalde de

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

La productora encargada se pronunció tras la modificación del horario del duelo amistoso, una decisión que generó consultas entre los hinchas a pocos días del evento

¿Por qué cambió el horario

Así puedes solicitar el duplicado de tu DNI electrónico por internet en 2026: guía fácil y rápida sin salir de casa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habilitó el trámite por internet, a fin de que las personas eviten realizar largas colas

Así puedes solicitar el duplicado

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

Tras las graves acusaciones contra los tres jugadores ‘blanquiazules’, las reacciones no se han hecho esperar. La noticia ha dado la vuelta al mundo y situación de los deportistas se agrava con el paso de la horas

Crisis en Alianza Lima por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi asegura que no

Fernando Rospigliosi asegura que no puede convocar pleno extraordinario, ¿qué dice el reglamento del Congreso?

¿Alberto Otárola sabe secretos? El nombre del expremier irrumpe en el escándalo de José Jerí y sus reuniones con empresario chino

José Jerí admite que no pagó por los caramelos, cuadros ni productos entregados por Zhihua Yang: ¿los presidentes pueden recibir regalos?

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

José Jerí exige difusión de videos y cambia de versión: pasó de denunciar complot para afectar las elecciones a venganza por requisas

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa rompe su silencio

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

DEPORTES

¿Por qué cambió el horario

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

Gino Vegas responde a las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley: “Solo el 10% de reclamos con el challenge tuvieron razón”