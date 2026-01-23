Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Luis Hidalgo Okimura. Foto: Gobierno Regional de Madre de Dios / Facebook

El exgobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por cohecho activo genérico, después de acreditarse que entregó S/ 20.000 al consejero regional Dany Celi para obtener su voto favorable en la aprobación de un viaje oficial a China. La sentencia, promovida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, involucra además a las funcionarias Viviana Mariño e Ita Mejía como cómplices primarias del delito.

La condena, según la Fiscalía, incluye una reparación civil conjunta de S/ 20.000 a favor del Estado peruano. Tanto Celi como las dos funcionarias recibieron penas de cinco años de prisión efectiva por los delitos vinculados a la entrega y recepción de sobornos.

Ejecución judicial y fuga en Brasil

Durante el proceso, Hidalgo tenía prohibido salir del país. Sin embargo, fue capturado recientemente en la localidad de Pauini, Brasil, en el marco de la “Operación Estatus” realizada por la policía brasileña. El arresto se ejecutó por orden del Supremo Tribunal Federal y con notificación de Interpol. Hidalgo, de 71 años, fue previamente recluido en 2022 bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Rio Branco.

El exgobernador sigue señalado por delitos de organización criminal, corrupción pasiva y tráfico de influencias. En febrero de 2022, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata dispuso prisión preventiva contra Hidalgo y otros investigados: Palmer Pastor Velásquez, Marcial Tapullima Yuyarima, Dix Willer Lipa Mercado y Ji Wu Xiaodong.

Condenan a exgobernador por coima para aprobar viaje oficial a China. Foto: Fiscalía

Tráfico ilegal de productos forestales maderables

La causa fiscal sostiene que, desde el Gobierno Regional de Madre de Dios, Hidalgo permitió prácticas que facilitaron el tráfico ilegal de productos forestales maderables. La investigación señala que el empresario peruano Christian Stapelfeld y el ciudadano chino Ji Wu Xiaodong emitían documentos de transporte forestal para legalizar madera obtenida de manera irregular en la región.

A cambio, las empresas de ambos recibían facilidades para obtener nuevas concesiones madereras y evitaban fiscalizaciones. El Ministerio Público sostiene que los empresarios ofrecieron sobornos en forma de becas de estudio en China para familiares de autoridades y, en 2019, pagaron el pasaje de Luis Hidalgo para asistir a una feria empresarial en ese país.

La imputación también alcanza a varios funcionarios, a quienes se atribuye el favorecimiento de conglomerados empresariales chinos en la extracción y transporte de recursos maderables.

Ji Wu Xiaodong y la conexión con altos cargos políticos

El empresario chino Ji Wu Xiaodong aparece como figura central en la red investigada por corrupción y tráfico maderero. Cuarto Poder reveló que Xiaodong fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino José Jerí entre diciembre de 2025 y enero de 2026, aun cuando tenía vigente una orden de arresto domiciliario de 24 meses desde 2024.

Ji Wu Xiaodong

Los registros oficiales indican que Xiaodong visitó la sede presidencial en tres ocasiones y mantuvo contacto con altos funcionarios, todo ello mientras la restricción judicial seguía activa. Los documentos obtenidos por Cuarto Poder destacan que la Policía Nacional debía supervisar el cumplimiento del arresto domiciliario y verificar el lugar de residencia del empresario.

El historial judicial de Xiaodong incluye prisión preventiva en 2022, sustituida después por la medida de arresto domiciliario. La Fiscalía lo investiga por organización criminal, corrupción agravada, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Entre los antecedentes figuran la entrega de regalos al exgobernador Hidalgo y la obtención de beneficios ilícitos relacionados con concesiones madereras.