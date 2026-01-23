Perú

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

La justicia probó que Luis Hidalgo entregó dinero a un consejero regional para aprobar un viaje oficial a China

Guardar
Luis Hidalgo Okimura. Foto: Gobierno
Luis Hidalgo Okimura. Foto: Gobierno Regional de Madre de Dios / Facebook

El exgobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por cohecho activo genérico, después de acreditarse que entregó S/ 20.000 al consejero regional Dany Celi para obtener su voto favorable en la aprobación de un viaje oficial a China. La sentencia, promovida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, involucra además a las funcionarias Viviana Mariño e Ita Mejía como cómplices primarias del delito.

La condena, según la Fiscalía, incluye una reparación civil conjunta de S/ 20.000 a favor del Estado peruano. Tanto Celi como las dos funcionarias recibieron penas de cinco años de prisión efectiva por los delitos vinculados a la entrega y recepción de sobornos.

Ejecución judicial y fuga en Brasil

Durante el proceso, Hidalgo tenía prohibido salir del país. Sin embargo, fue capturado recientemente en la localidad de Pauini, Brasil, en el marco de la “Operación Estatus” realizada por la policía brasileña. El arresto se ejecutó por orden del Supremo Tribunal Federal y con notificación de Interpol. Hidalgo, de 71 años, fue previamente recluido en 2022 bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Rio Branco.

El exgobernador sigue señalado por delitos de organización criminal, corrupción pasiva y tráfico de influencias. En febrero de 2022, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata dispuso prisión preventiva contra Hidalgo y otros investigados: Palmer Pastor Velásquez, Marcial Tapullima Yuyarima, Dix Willer Lipa Mercado y Ji Wu Xiaodong.

Condenan a exgobernador por coima
Condenan a exgobernador por coima para aprobar viaje oficial a China. Foto: Fiscalía

Tráfico ilegal de productos forestales maderables

La causa fiscal sostiene que, desde el Gobierno Regional de Madre de Dios, Hidalgo permitió prácticas que facilitaron el tráfico ilegal de productos forestales maderables. La investigación señala que el empresario peruano Christian Stapelfeld y el ciudadano chino Ji Wu Xiaodong emitían documentos de transporte forestal para legalizar madera obtenida de manera irregular en la región.

A cambio, las empresas de ambos recibían facilidades para obtener nuevas concesiones madereras y evitaban fiscalizaciones. El Ministerio Público sostiene que los empresarios ofrecieron sobornos en forma de becas de estudio en China para familiares de autoridades y, en 2019, pagaron el pasaje de Luis Hidalgo para asistir a una feria empresarial en ese país.

La imputación también alcanza a varios funcionarios, a quienes se atribuye el favorecimiento de conglomerados empresariales chinos en la extracción y transporte de recursos maderables.

Ji Wu Xiaodong y la conexión con altos cargos políticos

El empresario chino Ji Wu Xiaodong aparece como figura central en la red investigada por corrupción y tráfico maderero. Cuarto Poder reveló que Xiaodong fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente interino José Jerí entre diciembre de 2025 y enero de 2026, aun cuando tenía vigente una orden de arresto domiciliario de 24 meses desde 2024.

Ji Wu Xiaodong
Ji Wu Xiaodong

Los registros oficiales indican que Xiaodong visitó la sede presidencial en tres ocasiones y mantuvo contacto con altos funcionarios, todo ello mientras la restricción judicial seguía activa. Los documentos obtenidos por Cuarto Poder destacan que la Policía Nacional debía supervisar el cumplimiento del arresto domiciliario y verificar el lugar de residencia del empresario.

El historial judicial de Xiaodong incluye prisión preventiva en 2022, sustituida después por la medida de arresto domiciliario. La Fiscalía lo investiga por organización criminal, corrupción agravada, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Entre los antecedentes figuran la entrega de regalos al exgobernador Hidalgo y la obtención de beneficios ilícitos relacionados con concesiones madereras.

Temas Relacionados

Luis HidalgoJi Wu XiaodongCorrupción en Madre de DiosGobierno Regional de Madre de DiosTráfico ilegal de maderaFiscalía de PerúMadre de Diosperu-politica

Más Noticias

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

El jugador de Alianza Lima manifestó que se encuentra tranquilo y esperará que la justicia aclaren los hechos suscitados en Uruguay

Carlos Zambrano se pronuncia por

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como refuerzo de la ‘U’ durante la conferencia de presentación

Sekou Gassama rompe su silencio

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

La comunicadora rechaza contundentemente las declaraciones de Juan Flores sobre el escándalo de abuso sexual que involucra a futbolistas.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Dos integrantes del pleno emitieron votos singulares con observaciones sobre la calificación de las faltas imputadas en el procedimiento

Delia Espinoza es destituida como

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series de Netflix Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza es destituida como

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Rafael López Aliaga advierte que cambiará la capital de Perú si gana las Elecciones: “De Lima a Junín”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

DEPORTES

Álvaro Barco reveló que César

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

Dónde ver Universitario vs U. de Chile: canal TV online del amistoso por la Noche Crema 2026

El peso de la camiseta de Universitario marca el mensaje de Eduardo Esidio sobre el futuro de Miguel Silveira