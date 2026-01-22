Perú

Con sustento, firmeza y decisión ante la OROP-PS

Perú debe llegar con una delegación preparada, con propuestas claras y una posición firme orientada a la defensa de sus intereses marítimos y al aprovechamiento responsable de sus recursos hidrobiológicos

Guardar
pota - calamara gigante
pota - calamara gigante

La primera semana de marzo marcará un momento relevante para la gobernanza del Pacífico Sur. Del 2 al 6 de marzo de 2026, en Ciudad de Panamá, se realizará la décima cuarta reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), un espacio donde se adoptan decisiones que influyen directamente en el futuro de recursos estratégicos como el jurel y el calamar gigante.

En dicha reunión se definen reglas, enfoques y prioridades que afectan la sostenibilidad de las pesquerías y la posición de los Estados ribereños frente a la actividad de estos en alta mar. Por ello, el Perú debe llegar con una delegación preparada, con propuestas claras y una posición firme orientada a la defensa de sus intereses marítimos y al aprovechamiento responsable de sus recursos hidrobiológicos.

En las últimas décadas, el Perú ha demostrado que gestiona sus recursos marinos bajo el principio precautorio. Nuestra legislación establece cuotas de captura y fija, de manera previa al inicio de cada temporada de pesca, tallas mínimas permitidas, con un nivel de exigencia y anticipación que no siempre se observa en otros países de la región. En ese marco, el manejo peruano del jurel ha sido coherente y, en muchos aspectos, incluso más riguroso que el acordado a nivel regional. Tallas mínimas de captura, tamaños de malla definidos, vedas y controles efectivos integran un esquema que ha permitido sostener la actividad sin comprometer la sostenibilidad del recurso.

Sin embargo, la OROP-PS continúa tratando al jurel como si se tratara de una sola unidad biológica homogénea. Es decir, la realidad del océano es compleja. El jurel presenta comportamientos distintos según las zonas del Pacífico Sur, con diferencias claras entre el norte y el sur. Ignorar esta diversidad favorece a quienes concentran los mayores historiales de captura y limita las oportunidades de países que, como el Perú, han optado por un manejo más responsable y adaptado a su realidad.

Desde el ámbito científico vinculado a la pesquería de jurel han surgido observaciones técnicas. En un análisis actualizado del profesor Eleuterio Yáñez Rodríguez y sus colegas sobre la pesquería de jurel en el Pacífico Suroriental entre 1973 y 2025, se advierte que la estimación tradicional de la abundancia del recurso, basada en el índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), puede ser menos optimista de lo que aparenta. El estudio muestra que la concentración del jurel en áreas costeras y las correcciones aplicadas a los índices reducen significativamente la estimación de rendimiento máximo sostenible, lo que sugiere que las medidas de manejo deben considerar estas limitaciones para no sobreestimar la biomasa disponible.

En paralelo, el Perú ha sostenido su actividad pesquera sobre la base de la compatibilidad de medidas reconocida por la propia organización regional. Gracias a ello, ha podido asignarse volúmenes acordes con su realidad productiva, manteniendo elevados estándares de control. Esta posición ha sido consecuencia del resultado de una política que prioriza la sostenibilidad y la evidencia científica.

A este escenario se suma un asunto que, debemos poner especial atención y firmeza en la negociación. Se trata de la intención de Chile de impulsar un Área Marina Protegida en alta mar en las cordilleras submarinas de Salas y Gómez, promoviendo que su alcance se extienda hasta la Dorsal de Nazca. El punto crítico no es la conservación, sino la forma en que se pretende implementar.

La Dorsal de Nazca responde a un esquema de zonificación vertical que resguarda los ecosistemas del fondo marino sin afectar actividades pesqueras que se desarrollan en la superficie y que no guardan relación directa con esos hábitats. Esta aproximación reconoce la complejidad del océano y permite compatibilizar conservación y uso sostenible.

Proponer una protección estricta para toda la columna de agua resulta una medida desproporcionada. Más aún cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha sustentado ante la OROP-PS que no existe conexión ecológica entre Salas y Gómez y la Dorsal de Nazca. Persistir en esa ampliación revela una agenda que va más allá de la protección ambiental y que podría traducirse en restricciones generalizadas a la pesca industrial en alta mar, bajo nuevos marcos internacionales de gobernanza marina.

El Perú cuenta con argumentos, respaldo científico y una trayectoria de manejo responsable que lo avalan. Defender nuestros recursos no significa oponerse a la conservación, sino exigir que esta se base en evidencia científica, proporcionalidad y respeto por las posiciones nacionales.

Temas Relacionados

Pesca Perúopiniónperu-noticiasJurelCalamar gigante

Más Noticias

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A que hora juega Alianza

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Una mujer de 22 años denunció en Argentina a los tres jugadores blanquiazules que han sido separados por el club de manera indefinida mientras se investiga el caso. Aquí todos los detalles del caso

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

El mediocampista de Alianza Lima negó haber cometido un delito y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso de investigación

Sergio Peña rompió su silencio

Marcha blanca en av. Abancay no es respetada: Carriles exclusivos siguen siendo invadidos

La fase de orientación del carril segregado evidencia falta de respeto a la medida, con autos particulares y taxis invadiendo el espacio destinado al transporte público

Marcha blanca en av. Abancay

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

El presidente aseguró que las amenazas contra su equipo surgieron tras medidas del Gobierno contra las bandas extorsivas, como el convenio con la Fiscalía para procesar llamadas vinculadas a delitos

José Jerí denuncia amenazas contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí denuncia amenazas contra

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

José Jerí exige difusión de videos y cambia de versión: pasó de denunciar complot para afectar las elecciones a venganza por requisas

Fuerza Popular no apoyará censura contra José Jerí, pero advierte que actuará si surgen nuevos hechos: “Madurez política”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

José Jerí afirma que no se comunica con Alberto Otárola desde hace mucho tiempo: “Espero que se encuentre bien”

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

DEPORTES

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Joao Grimaldo no desentona en su primera presentación con Sparta Praga y anota su primer tanto en partido amistoso

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo