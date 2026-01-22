Perú

Colectivos feministas piden investigación “sin privilegios” para futbolistas de la selección peruana denunciados por abuso sexual

Tres organizaciones demandaron investigación sin privilegios tras la denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Colectivos feministas peruanos y organizaciones como Promsex y Flora Tristán reclaman que la justicia actúe sin privilegios ni impunidad frente a la denuncia de abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Los colectivos feministas peruanos solicitaron este jueves que la justicia actúe “sin privilegios” frente a la denuncia de abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron separados de manera indefinida por el Club Alianza Lima, equipo que integraban.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) expresó en un comunicado difundido en X, antes Twitter, que la violencia sexual “es un problema estructural que atraviesa instituciones, poderes del Estado y espacios de alta exposición pública como el deporte”.

“Demandamos investigaciones diligentes, sanción a los responsables y acciones de prevención efectivas. La tolerancia social y la impunidad solo perpetúan la violencia”, afirmó la organización.

El caso se difundió a través del noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, que reportó que los futbolistas enfrentan la causa ante la justicia argentina. La víctima, una joven argentina de 22 años, presentó la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional.

Promsex señala que la violencia sexual es un problema estructural arraigado en instituciones, poderes del Estado y espacios públicos como el deporte

El centro Flora Tristán subrayó que “ninguna institución puede ser indiferente frente a estos delitos” y exigió que “los clubes deportivos rechacen estas prácticas, evalúen los antecedentes de sus jugadores y que las investigaciones continúen con diligencia para que no haya impunidad”.

“En el fútbol, como en cualquier espacio, la violencia sexual no puede quedar impune”, agregó la entidad. Por su parte, el colectivo Las Tejedoras sostuvo que “no hay ídolos por encima de los derechos humanos” y remarcó que la palabra de la sobreviviente “importa” y que “su dignidad debe ser protegida”.

“Ninguna mujer debería cargar con el costo de denunciar. La violencia sexual es un crimen gravísimo. No es un exceso, no es un error, no es un asunto privado. La denuncia ocurrida en Uruguay, que involucra a figuras públicas del fútbol como Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, exige una investigación rápida, seria y sin privilegios”, se lee en su comunicado.

La exministra Diana Miloslavich lamentó, en tanto, que este hecho salpique a un país donde se denuncia una violación cada 39 minutos.

Pronunciamiento del Gobierno

Previamente, la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables afirmó que “estos hechos resultan inaceptables en cualquier contexto” y expresó su “expectativa de que las investigaciones judiciales avancen con rapidez para garantizar el acceso pleno a la justicia”.

El caso resalta la gravedad de la violencia sexual en Perú, donde se reporta una violación cada 39 minutos y, solo en 2024, más de 10.900 casos de abuso sexual contra menores

El portafolio instó a las organizaciones deportivas a “reforzar sus medidas de prevención y a crear espacios seguros para la infancia y la adolescencia”, considerando la influencia que el deporte ejerce en este grupo de la población.

Entre enero y octubre del año pasado, Perú registró 9.880 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con cifras oficiales. De ese total, 2.617 víctimas tenían hasta 11 años, lo que equivale al 26,5 % de los casos.

Durante el mismo periodo de 2024, los establecimientos del Ministerio de Salud reportaron 10.908 casos de abuso sexual que involucraron a menores de edad.

