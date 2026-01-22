Perú

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima en Ayacucho permite a sus habitantes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este viernes, 23 de enero es:

Cielo nublado variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 20ºC mientras que la mínima de 10ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas como Ayacucho, donde pueden presentarse lluvias intensas o fenómenos como heladas, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la “ciudad de las iglesias”

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias“, se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona “vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes”, resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

