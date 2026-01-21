Qué se celebra el 21 de enero en el Perú: huellas indelebles en la cultura, el medio ambiente y la identidad nacional

La fecha engloba eventos relevantes en los campos artístico, cultural y ambiental, traducidos en figuras influyentes, logros en ámbitos diversos y la protección de zonas naturales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 21 de enero reúne hechos relevantes de la historia cultural y natural del Perú. En 1870 nació Romualdo Aldo Alva Reyes, compositor e investigador que fortaleció la música criolla con obras emblemáticas y estudios históricos.

En 1962, Rafael Santa Cruz se despidió de los ruedos en la Plaza de Acho, cerrando una trayectoria pionera en la tauromaquia nacional. En 1989 se estrenó El show de Yuly, programa infantil que marcó a varias generaciones. En 1990 falleció Francisco Reyes Pinglo, autor clave del repertorio criollo. En 1999 se creó la Zona Reservada Santiago-Comaina para proteger la Amazonía norte.

21 de enero de 1870 – nace Romualdo Aldo Alva Reyes, figura clave de la música criolla peruana del siglo XX

Romualdo Aldo Alva Reyes llegó al mundo en 1870 y con el tiempo se convirtió en referente de la tradición musical peruana gracias a su labor creativa y de investigación histórica. (BNP)

Romualdo Aldo Alva Reyes nació en Lima el 21 de enero de 1870 y fue compositor e investigador de la tradición musical peruana. Formado en educación y ciencias, cultivó valses, yaravíes, huaynos y marineras que consolidaron su prestigio.

Entre sus piezas más recordadas figuran Alma criolla y Te Idolatro. Escribió la zarzuela Las Calabazas y adaptó el vals Idolatría de Oscar Molina Peña.

Publicó Recuerdos históricos de la música peruana y de las fiestas nacionales en dos tomos, además de la partitura La iguana. Su legado fue resguardado por la Biblioteca Nacional del Perú como patrimonio cultural de valor histórico.

21 de enero de 1962 - Rafael Santa Cruz se despide de los ruedos en Acho y cierra una etapa histórica de la tauromaquia peruana

Rafael Santa Cruz puso fin a su carrera taurina con una emotiva despedida en la Plaza de Acho, escenario donde inició y culminó una trayectoria que marcó época en el Perú. (Revista El Ruedo)

El 21 de enero de 1962, el torero afroperuano Rafael Santa Cruz puso fin a su trayectoria en los ruedos con una corrida de despedida en la Plaza de Acho.

El festival taurino reunió a figuras destacadas y se convirtió en un homenaje a una carrera iniciada en ese mismo escenario en 1947.

Reconocido por su estilo audaz y dominio técnico, Santa Cruz fue el primer torero afroperuano con proyección internacional tras tomar la alternativa en Perú y España. En su adiós dedicó su último toro a su familia y recibió una medalla de oro municipal.

21 de enero de 1989 - Estreno de El show de Yuly, programa infantil que marcó una generación en Perú y Ecuador

El debut de El show de Yuly abrió una etapa dorada de la televisión infantil, con un formato que conectó con miles de niños en Perú y Ecuador durante los años noventa. (Facebook: El show de Yuly)

El show de Yuly fue un espacio televisivo infantil que debutó el 21 de enero de 1989, conducido por Giuliana Maiocchi Woodman, quien también fue conocida como July o Yuly.

El formato se basó en un exitoso programa brasileño destinado a niños, adaptado a la audiencia local con juegos, música y animaciones que captaron la atención de sus espectadores. El programa obtuvo reconocimiento temprano y premios por su calidad.

A lo largo de los años, se trasladó a distintas cadenas y países, incluyendo Perú y Ecuador, prolongando su presencia en la pantalla hasta finales de la década de los noventa.

21 de enero de 1990 - Fallecimiento de Francisco Reyes Pinglo, destacado compositor de valses y tonderos que marcó la música criolla peruana

La muerte de Francisco Reyes Pinglo significó una pérdida para la música criolla, al partir uno de los compositores que enriqueció el vals y el tondero peruano. (Runa Chay)

El 21 de enero de 1990 murió Francisco Reyes Pinglo, renombrado compositor peruano nacido en Sechura en 1912, autor de valses emblemáticos como Amada, El Peregrino y el tondero San Miguel de Morropón.

Tras llegar a Lima en 1934, desarrolló una carrera musical sólida, formando junto a la poeta Amparo Baluarte la denominada Dupla de Oro, con la que creó obras como Nativa, Nostalgia, Mañanita y Secreto.

Reyes Pinglo también dedicó parte de su vida a difundir y enriquecer el repertorio criollo nacional, dejando un legado duradero en la tradición musical del país.

21 de enero de 1999 - Aniversario de la creación de la Zona Reservada Santiago-Comaina, protegida peruana en Amazonas y Loreto

Santiago-Comaina fue declarada área protegida en 1999, resguardando bosques, ríos y especies únicas en una de las zonas más ricas y poco exploradas del Perú. (Sernap)

La Zona Reservada Santiago-Comaina es un extenso espacio protegido del Perú declarado el 21 de enero de 1999 para resguardar la integridad de los sistemas naturales en las cuencas de los ríos Santiago, Comaina y Cenepa, en la Amazonía norteña.

Su territorio abarca bosques montanos y de selva alta con gran riqueza biológica y paisajística, en una región habitada por comunidades indígenas como los Aguarunas y los Huambisas.

El área alberga numerosas especies de fauna y flora, incluidas poblaciones vulnerables y endémicas, además de ecosistemas que aún requieren investigación científica detallada.