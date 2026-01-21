“No voy a renunciar”: José Jerí asegura ser víctima de un ataque personal que busca afectar las elecciones

El mandatario dejó en claro que no va a renunciar a la encaragtuea de la Presidencia. | Canal N

En medio de la crisis institucional desatada por la difusión de videos y reportajes sobre reuniones no registradas con empresarios chinos, José Jerí, presidente de la República, ofreció una entrevista en la que rechazó haber cometido actos ilícitos, así como cualquier intención de ocultar información y renunciar pese a la presión política y las múltiples mociones presentadas en el Congreso.

En una entrevista concedida a Canal N, el mandatario insistió en que no existió ningún hecho irregular ni ilícito en sus encuentros con empresarios. “Yo he aceptado mis errores. Lo que no voy a aceptar, y es porque no ha sido, es que haya un hecho irregular e ilícito en el motivo de mi conversación”, afirmó.

Reconoció que fue un error no registrar formalmente la reunión celebrada el 26 de diciembre, pero rechazó que se trate de una conducta dolosa o encubierta. Asimismo, no descartó que existan más videos, dado que acudió en reiteradas ocasiones al establecimiento de Zhihua Yang (conocido como Jhonny Yang).

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

Consultado sobre la compra de caramelos chinos, indicó que su visita al establecimiento en el Centro de Lima fue para adquirir otros productos. Aseguró que la llamada no tenía nada que ver con la situación del empresario chino y que, más bien, era para coordinar temas de otro sector. Sin embargo, indicó que no recordaba con quién se comunicó.

Aseguró ser víctima de un ataque personal, que hay un interés claro de distorsionar actos comunes y de afectar las elecciones: “Se está aprovechando la situación justamente para atacar la investidura presidencial, más allá de mi error que ya he reconocido, y además afectar el proceso electoral”.

“Yo no le mentí al país”, reiteró Jerí en varias ocasiones y descartó renunciar al cargo. “No. Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar. Y yo no le he mentido al país y yo no he hecho nada ilícito, que se pretende justamente distorsionar a hechos comunes de mi parte”, respondió.

El presidente José Jerí asegura que existe una campaña en su contra. | Canal N

Recalcó que, lejos de eludir responsabilidades, se ha puesto a disposición de la Comisión de Fiscalización y del Ministerio Público para colaborar con todas las investigaciones en curso, y aseguró que ya no mantiene una relación de amistad con el empresario Zhihua Yang. “Yo no tengo mayor comunicación con él (Jhonny). Si una persona viene perjudicando personalmente y pretende afectar la presidencia y generar desestabilización, no puede ser considerada mi amigo”, expresó.

Niega injerencia en Indecopi

Consultado sobre la versión difundida por Perú21, según la cual habría realizado llamadas a funcionarios de Indecopi para agilizar una resolución que favoreciera al empresario conocido como “Jhonny”, dueño del Market Capón. El mandatario fue enfático: “Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel, porque eso se ve evidentemente por intermedio del premier”.

Explicó que las resoluciones administrativas tienen un proceso propio y negó cualquier relación entre su visita al local de su amigo y las decisiones adoptadas posteriormente por Indecopi. “Eso tiene un procedimiento que seguramente se ha iniciado en un momento anterior a mi visita y que se ha pronunciado posterior a mi visita”, indicó.