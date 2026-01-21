Perú

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 21 de enero en Cuzco.

El clima para este miércoles en Cuzco alcanzará los 18 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 13.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 58%, con una nubosidad del 90%, durante el día; y del 67%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaCuzcoperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 21 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo

Predicción del clima en Huancayo para antes de salir de casa este 21 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima en Huancayo

Conoce el clima de este día en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Conoce el clima de este

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Arequipa este 21 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima: las temperaturas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Lima este miércoles

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera pide renuncia de

Elio Riera pide renuncia de Jerí por caso ‘Chifagate’, pero asume defensa de empresario chino Zhihua Yang: “No tiene nada que esconder”

La advertencia final de Carlos Anderson sobre José Jerí: “Un operador de lobbies que en su vida ha hecho nada notable”

José Jerí confronta al premier por decir que cayó en una trampa y no está preparado: “A mis 39 años, he tomado decisiones firmes”

José Jerí justifica visita al barrio chino por compra de cuadros y señala que su rol exige fortalecer vínculos internacionales

“No voy a renunciar”: José Jerí asegura ser víctima de un ataque personal que busca afectar las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia desata rumores de

Yahaira Plasencia desata rumores de embarazo con misterioso mensaje en redes: “Debo contarles algo”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

DEPORTES

Paulo Autuori explicó el quiebre

Paulo Autuori explicó el quiebre de Sporting Cristal en 2025: “Cuando ocurrió lo de Binacional tuvimos un bajón”

Alianza Lima envió documento formal a la FIVB por derrota administrativa ante Universitario: “Congelaron a los árbitros”

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

José Manzaneda destaca el estilo propositivo de Miguel Rondelli en Cusco FC: “Es interesante, plantea una idea compleja”

Paulo Autuori descarta fichar otro ‘9’ en Sporting Cristal y se defiende: “PSG contrató a Messi, Mbappé y Neymar, ¿y qué pasó?”