¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Permanencia de José Jerí tambalea tras reuniones con empresarios chinos. | Presidencia

La continuidad de José Jerí al frente de la Presidencia de la República enfrenta su momento más crítico. La difusión de nuevas imágenes que evidencian reuniones no registradas entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang desencadenó una ofensiva parlamentaria sin precedentes: hasta cuatro mociones —una de vacancia y tres de censura— buscan forzar su salida del cargo.

La Constitución estipula que, en ausencia del presidente de la República, asume el presidente del Congreso. En este contexto, si Jerí es censurado o vacado, quien ocupa el cargo de presidente del Congreso —en este momento, Fernando Rospigliosi en calidad de vicepresidente— ¿asumiría de manera interina la jefatura del Estado?

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Parlamento, detalló en diálogo con Exitosa que “el señor Rospigliosi está perfectamente habilitado para asumir la presidencia de la República en su condición de primer vicepresidente del Congreso, encargado de la presidencia del Congreso”.

Mencionó que la sucesión es automática, salvo que el propio Rospigliosi sea objeto de una censura o que se opte por renovar toda la Mesa Directiva, en cuyo caso el Pleno deberá elegir una nueva directiva y, de entre sus miembros, al nuevo presidente o presidenta del Congreso, siguiendo el modelo que se produjo en noviembre de 2020 con la elección de Francisco Sagasti.

Para Delgado Guembes, Fernando Rospigliosi debería asumir la presidencia ante una eventual censura o vacancia a José Jerí. | Congreso

Para la abogada Rosa María Palacios, el escenario es distinto. Mencionó que ante una vacancia o censura toda la Mesa Directiva caería, por lo que se deberán llevar a cabo nuevas elecciones. Advirtió que no podrán ser elegidos aquellos congresistas que postulan a la reelección o que integran listas al Senado, pues ello supondría una ventaja electoral indebida y un conflicto de intereses.

En ese contexto, postuló como posible sucesora a María del Carmen Alva (Acción Popular), a quien se atribuye capacidad para reunir los votos necesarios y aceptar el reto de la transición.

José Jerí pide ir al Congreso este 21 de enero

En medio de la apertura de una investigación en su contra y el incremento del rechazo a su permanencia, el jefe de Estado remitió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitando acudir presencialmente este miércoles 21 de enero. La medida busca detener la suma de firmantes a las censuras y vacancias anunciadas.

En respuesta, Vergara convocó a una sesión extraordinaria a las 14:00 horas, donde la agenda se centra netamente en las visitas a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Agenda de la Comisión de Fiscalización.

La comisión ha solicitado que Jerí detalle la fecha, hora y lugar exacto de ambos encuentros, la identidad de los acompañantes, los temas abordados, así como las razones por las cuales las reuniones no fueron registradas oficialmente. Además, se le pide informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de los encuentros y si existieron gestiones ante entidades sancionadoras en favor de Market Capón.

Como último punto se encuentran las visitas de Ji Wu Xiaodong, así como la finalidad del encuentro y actividades empresariales que el referido empresario realiza en el país.