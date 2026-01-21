Elecciones Generales 2026: ¿Quiénes pueden votar de manera opcional según la ONPE?

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

Las Elecciones Generales 2026 están programadas en Perú para el 12 de abril y marcarán un momento decisivo en la vida democrática del país. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el proceso electoral estará regido por normas que buscan garantizar la participación amplia e informada de la ciudadanía, poniendo especial atención en la población adulta mayor, para quienes el voto se convierte en un derecho opcional a partir de cierta edad.

La Ley Orgánica de Elecciones N.° 26859 establece que el voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes hasta los 70 años cumplidos. A partir de esa edad, el sufragio se vuelve facultativo, lo que significa que las personas mayores de 70 años pueden decidir si acudir o no a las urnas, sin temor a sanciones ni multas.

Este régimen especial reconoce la trayectoria de vida de los adultos mayores y les otorga la libertad de elegir su nivel de participación en la jornada electoral. La ONPE ha recordado esta disposición a través de sus canales oficiales y ha iniciado campañas informativas dirigidas a familiares y personas de la tercera edad, subrayando que el voto para este grupo es totalmente voluntario.

Adultos mayores tienen derecho al voto rápido. Foto: Andina.

La condición facultativa del voto para los mayores de 70 años responde también a criterios de inclusión y respeto a la autonomía personal. Este grupo poblacional, que ha contribuido durante décadas al desarrollo del país, cuenta con el respaldo de las autoridades para ejercer su derecho ciudadano de manera informada y sin presiones. Además, la coordinación entre la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha permitido la actualización permanente de los padrones electorales, asegurando que los adultos mayores permanezcan habilitados para votar si así lo desean, con documentos válidos y vigentes.

Un aspecto relevante para este segmento es la disposición referida al Documento Nacional de Identidad (DNI) sin fecha de caducidad, disponible para ciudadanos desde los 60 años. Este beneficio elimina la necesidad de renovar el documento, evitando trámites innecesarios y asegurando el acceso a servicios esenciales, programas sociales y, si lo desean, al voto en las elecciones de 2026. Así, los adultos mayores pueden continuar participando activamente en la vida democrática, sin preocuparse por vencimientos inesperados o problemas administrativos.

¿Qué facilidades reciben los adultos mayores para emitir su voto en 2026?

Durante la jornada electoral de 2026, la ONPE ha dispuesto una serie de facilidades para los adultos mayores, con el objetivo de garantizar un proceso accesible, seguro y digno. Las personas mayores de 70 años recibirán atención preferente, que incluye el ingreso directo a las aulas de votación, sin necesidad de hacer cola, y la asistencia permanente del personal electoral desde su llegada al local.

Según cifras oficiales del Reniec, actualmente existen 2,627 millones de peruanos mayores de setenta años incluidos en el padrón electoral cerrado en octubre.| Reniec

Además, los adultos mayores pueden ser acompañados por una persona de confianza si requieren apoyo adicional para desplazarse o emitir su voto. Estos mecanismos buscan eliminar barreras físicas y logísticas, promoviendo la participación de quienes, aunque tienen el derecho opcional, decidan acudir a las urnas. La ONPE también ha implementado campañas informativas y estrategias de asistencia para asegurar que este grupo cuente con toda la información necesaria sobre el proceso, las reglas y los servicios disponibles ese día.

La accesibilidad en los locales de votación, la disponibilidad de orientación personalizada y la prioridad en la atención constituyen elementos clave en la política de inclusión electoral, reflejando el compromiso institucional de respetar los derechos y necesidades de los adultos mayores.

¿Cuántos serán los adultos mayores con derecho facultativo en 2026?

Según cifras oficiales del Reniec, actualmente existen 2,627 millones de peruanos mayores de setenta años incluidos en el padrón electoral cerrado en octubre. De este total, el 53,8% corresponde a mujeres y el 46,2% a hombres; el 96,1% reside dentro del territorio nacional, mientras que el 3,9% vive en el extranjero. Lima presenta la mayor concentración de electores con voto facultativo, con 895.032 personas, seguida por La Libertad (152.505), Piura (139.899), Arequipa (123.402) y Cajamarca (118.703).

Entre este grupo destacan 8.094 ciudadanos que han superado los cien años y están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026, de los cuales 5.011 son mujeres y 3.083 hombres. El padrón definitivo será revisado y ajustado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que contará con un plazo para confirmar o modificar el registro hasta diciembre, asegurando la transparencia y exactitud de la información.

Cómo funciona el voto cruzado en las Elecciones Generales 2026

Para las elecciones de 2026, la ONPE ha establecido que los ciudadanos podrán ejercer el denominado voto cruzado. Esta modalidad permite elegir diferentes partidos políticos dentro de una misma cédula de sufragio, seleccionando una opción distinta para cada uno de los cinco procesos electorales desarrollados de manera simultánea.

El voto cruzado brinda flexibilidad, ya que el elector puede marcar partidos distintos para la fórmula presidencial, el Congreso y el Parlamento Andino, entre otros, siempre que elija solo una organización política por columna. Si se marcan dos o más opciones en la misma columna, el voto queda anulado para esa sección, pero se mantiene válido para las demás.

La ONPE explicó que el elector podrá marcar una sola opción por cada columna de la cédula, que incluirá cinco elecciones simultáneas para cargos nacionales y regionales. (Crédito: X/@ONPE)

En cuanto al diseño, la cédula de sufragio aprobada por la ONPE tendrá un mínimo de 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, con una posible ampliación hasta 44 centímetros de largo según la cantidad de partidos participantes. La primera columna presenta el nombre, símbolo y fotografía del candidato presidencial; las siguientes muestran el nombre y símbolo a todo color de las organizaciones, además de los espacios para voto preferencial. El orden de los partidos en la cédula se definirá mediante sorteo público, a fin de asegurar equidad y transparencia para todas las opciones electorales.