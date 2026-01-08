¿Serás miembro de mesa en Elecciones 2026? Este 29 de enero se hará el sorteo

Elecciones Municipales 2022: Si me toca ser miembro de mesa ¿puedo renunciar?

A poco más de tres meses de las Elecciones Generales 2026, el cronograma electoral comienza a acelerar y entra en una de sus fases más relevantes: la conformación de las mesas de sufragio. Este paso es clave para garantizar el normal desarrollo de la jornada de votación y la transparencia del proceso en el que más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas.

En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el sorteo público de miembros de mesa se realizará el 29 de enero, una fecha que marca el inicio formal de las responsabilidades para miles de ciudadanos que serán llamados a cumplir un rol central el día de los comicios. Además, el organismo electoral precisó detalles sobre la capacitación, los plazos y los beneficios establecidos para quienes resulten seleccionados.

Sorteo de miembros de mesa: fecha clave y cómo será el proceso

La ONPE informó que el 29 de enero de 2026 se llevará a cabo, a nivel nacional, el sorteo público para designar a los miembros de mesa de sufragio. A diferencia de procesos anteriores, en cada mesa se elegirá a nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes, una medida orientada a asegurar la instalación oportuna de las mesas y reducir ausencias el día de la votación.

Este procedimiento se realizará de manera pública y descentralizada, como parte del calendario oficial rumbo a las elecciones del 12 de abril de 2026, cuando los peruanos elegirán al Presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La ONPE recordó que los miembros de mesa son considerados la máxima autoridad electoral dentro del aula de votación y tienen a su cargo la conducción del acto electoral desde la instalación hasta el escrutinio.

Tras el sorteo, se abrirá un periodo para la presentación de tachas o excusas, contempladas en la normativa electoral. Entre las causales aceptadas se encuentran el embarazo, problemas de salud debidamente certificados, discapacidad o situaciones de fuerza mayor. Superada esta etapa, la lista definitiva de miembros de mesa será publicada el 11 de febrero, permitiendo a los seleccionados conocer oficialmente su designación.

La jornada electoral del 12 de abril se desarrollará en el horario habitual, desde las 07:00 a.m. hasta las 05:00 p.m., según confirmó la ONPE. Para esa fecha, el organismo busca que la totalidad de mesas estén instaladas desde las primeras horas de la mañana, uno de los principales retos logísticos del proceso.

Capacitación, pago y novedades rumbo a las elecciones 2026

Como parte de los ajustes implementados para este proceso electoral, la ONPE anunció que la capacitación de los miembros de mesa se iniciará 45 días antes de la votación, ampliando el periodo de preparación que antes era de 30 días. Esta formación podrá realizarse de manera presencial en los locales habilitados o de forma virtual a través de la plataforma ONPE Educa, diseñada para reforzar conocimientos sobre instalación de mesas, votación, conteo y llenado de actas.

Quienes cumplan efectivamente con la función de miembro de mesa recibirán un pago equivalente al 3% de una UIT, monto que será actualizado de acuerdo con el valor vigente en 2026. Además, los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho a un día de descanso remunerado, un beneficio establecido en la legislación electoral para facilitar la participación ciudadana.

En paralelo a la organización del sorteo y la capacitación, la ONPE avanza en otras innovaciones del proceso, como la implementación del voto digital, que será utilizado por primera vez en unas elecciones generales en el Perú. Este sistema, aprobado por la Ley 32270, está dirigido a públicos específicos como militares, policías, personal de salud, peruanos en el extranjero y personas con discapacidad, y su uso será voluntario y progresivo.

Para garantizar la seguridad del sistema, la ONPE seleccionó a la empresa estadounidense CGTS Corp para realizar la auditoría del software de voto digital, una labor que se extenderá durante todo el proceso electoral. De manera complementaria, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también realizará su propia evaluación técnica, cuyos resultados serán difundidos antes de la jornada del 12 de abril.

Con el sorteo de miembros de mesa programado para el 29 de enero, el proceso electoral entra en una etapa decisiva. La designación, capacitación y preparación de los ciudadanos que asumirán este rol será determinante para el desarrollo ordenado de unas elecciones que definirán el rumbo político del país en los próximos años.