Auto vuelca en la vía del Metropolitano a la altura de Angamos obliga a buses a salir de la ruta exclusiva

Un auto particular terminó volcado en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos. Foto: Infobae Perú (Valeria Mendoza Talledo)

Un auto volcó este miércoles en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos, provocando una rápida respuesta de los servicios de emergencia y alterando la rutina de miles de usuarios. El incidente, reportado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los bomberos, obligó a modificar el recorrido habitual de los buses del sistema de transporte.

Según la información proporcionada por la ATU, el vehículo particular se despistó y terminó volcado sobre la vía dedicada al Metropolitano. A raíz del accidente, los buses debieron abandonar la ruta exclusiva y circular por la vía mixta en dirección al terminal Naranjal, una medida adoptada para garantizar la continuidad del servicio.

“Debido al despiste de un auto que terminó volcado en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos, los buses salen a la vía mixta, con dirección al terminal Naranjal”, compartió el organismo público en sus redes sociales.

El hecho generó preocupación entre los usuarios y originó retrasos en la zona, mientras los equipos de emergencia se desplegaban en el lugar para atender la situación y despejar la vía lo antes posible.

Accidente en la estación Angamos del Metropolitano

El despiste y posterior volcadura de un auto particular en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos, movilizó a los equipos de emergencia durante la tarde del miércoles. De acuerdo con la ATU, el hecho se registró alrededor de la 13:20 horas y requirió la intervención de cuatro unidades de bomberos identificadas como M11-1, MED-28, MED11-1 y RES-28.

El despiste y volcadura provocaron la rápida intervención de los bomberos y la interrupción parcial del servicio. Foto: Infobae Perú (Valeria Mendoza Talledo)

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de víctimas mortales relacionadas con el accidente, aunque la violencia del impacto hace que no se descarte esa posibilidad. Las autoridades tampoco han brindado información precisa sobre el número de heridos. Las autoridades continúan evaluando la situación y coordinando las labores para restablecer el tránsito habitual en la zona afectada.

Tráfico lento y desvíos tras el accidente en Angamos

Como consecuencia directa del accidente, el tráfico en el entorno de la estación Angamos se volvió lento. Los buses del Metropolitano se vieron forzados a abandonar temporalmente la vía exclusiva y utilizar la vía mixta para continuar su recorrido hacia el terminal Naranjal.

La ATU informó que esta medida busca asegurar que los pasajeros puedan llegar a sus destinos, aunque reconoció los inconvenientes generados para los usuarios durante el tiempo que duren los trabajos de recuperación de la vía. Varias rutas experimentaron demoras y congestión en el tramo afectado.

Un caso similar afectó el Metropolitano a principios de mes

El pasado 7 de enero, un accidente similar afectó la vía exclusiva del Metropolitano en el Cercado de Lima. Un vehículo oficial, identificado como una Nissan Frontier del Congreso de la República, volcó en plena hora punta cerca de la Estación Central, interrumpiendo el tránsito habitual de los buses en uno de los corredores más transitados de la ciudad, según América Noticias.

Una camioneta, propiedad del Congreso de la República, se volcó aparatosamente en la vía exclusiva del Metropolitano, en el Cercado de Lima. El accidente generó una gran congestión vehicular, afectando el servicio de transporte público. América TV

Las autoridades encontraron la camioneta con las llantas hacia arriba y sin ocupantes en su interior. La situación provocó congestión vehicular y obligó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a implementar un contraflujo alternado, cerrando temporalmente el sentido sur a norte para habilitar el paso de los buses en dirección opuesta. El conductor, ubicado poco después, explicó que invadió la vía exclusiva por una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales.

La ATU y la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para coordinar el retiro del vehículo y restablecer la circulación, mientras los usuarios del Metropolitano experimentaron demoras y cambios momentáneos en el servicio.

Números de emergencia

Bomberos: 116

Policía Nacional del Perú: 105

Samu (Atención médica de urgencia): 106