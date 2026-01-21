Perú

¿Alcanzan los votos en el Congreso para vacar a José Jerí? La posición de las bancadas

En su última entrevista, el mandatario adelantó que no tenía previsto renunciar. Además, este 21 de enero se presentará ante la Comisión de Fiscalización para brindar las explicaciones sobre su reunión con Zhihua Yang

Reunión clandestina desata crisis política: crece presión para censurar a José Jerí

¿Se terminó el pacto? El presidente interino, José Jerí, atraviesa la primera crisis de su corto gobierno de transición. La razón: una cena en un chifa, a altas horas de la noche, con el empresario chino Zhihua Yang. El escándalo, denominado mediáticamente como el “chifagate”, comenzó a golpear al Ejecutivo y, desde el Congreso, la mayoría de bancadas pide la salida de José Jerí.

Pedidos de censura, renuncia y moción de vacancia son algunas de las salidas que distintas fuerzas políticas plantean ante esta nueva crisis política. Para calmar el ambiente, el mandatario acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde brindará explicaciones sobre su vínculo con el empresario chino y el motivo de las reuniones.

Hasta el momento, el único partido que no tiene una postura clara respecto a la permanencia de Jerí Oré es Fuerza Popular, una de las bancadas mayoritarias.

¿Cuáles son las posturas de las bancadas?

Para que prospere una eventual vacancia contra José Jerí se necesitan, por lo menos, más de 70 votos. En el caso de una censura, solo se requieren 66. Según la congresista Sigrid Bazán y los cálculos internos de las bancadas, hasta el momento la iniciativa cuenta con el respaldo de 52 parlamentarios.

Alianza para el Progreso emitió un comunicado pidiendo la renuncia de José Jerí. El grupo de César Acuña no solo dirigió sus críticas hacia el mandatario, sino que también apuntó contra su partido, Somos Perú, al que sindicó como “el responsable político” de la actual situación. APP no expresó nada concreto sobre si apoyará la censura o la vacancia; sin embargo, de respaldarlas, su bancada aportaría 17 votos.

La coincidencia entre la visita de José Jerí a un local clausurado y el fallo posterior de Indecopi. (Foto composición: infobae Perú/Captura video: Cuarto Poder/Agencia Andina)

Perú Libre, uno de los impulsores de una moción de vacancia, también respaldará las mociones de censura presentadas. Así lo informó su vocero, Flavio Cruz. El partido del lápiz cuenta con 11 votos.

Podemos Perú también se mostró a favor de la salida de Jerí. En su comunicado responsabilizó a los partidos que conforman la Mesa Directiva de la actual coyuntura. Esta bancada tiene 10 integrantes; si todos votan a favor, el conteo ya alcanzaría 39 votos.

Las bancadas de Bloque Democrático y la Bancada Socialista se adhieren también a la censura y, en conjunto, aportarían otros 10 votos.

Abogado de Yang: “Es probable que salgan más videos” de reuniones con el presidente Jerí| Composición Infobae

Asimismo, cuatro congresistas no agrupados —Edward Málaga, Kira Alcarraz, Vivian Olivos y Flor Pablo— respaldarían la moción; de hecho, Alcarraz y Pablo ya firmaron el documento promovido por Ruth Luque.

Renovación Popular no se pronunció a favor ni de la vacancia ni de la censura, pero solicitó que se convoque a un Pleno extraordinario.

El largo proceso para la vacancia

Para que se someta a votación una eventual vacancia, primero deben cumplirse varios requisitos. En primer lugar, se necesitan 26 firmas para presentar la moción. Luego, se requieren 78 firmas para convocar a un Pleno extraordinario. Posteriormente, el Pleno debe debatir y admitir la moción; de ocurrir ello, José Jerí deberá presentarse para ejercer su defensa. Finalmente, se procede a la votación de la vacancia, para la cual se exige el respaldo de dos tercios del número legal de congresistas.

