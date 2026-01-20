Perú

San Marcos organizará simulacro de admisión: conoce la fecha, el pago y todos los detalles

Esta prueba es importante porque permite a los postulantes familiarizarse con el formato y las condiciones reales del examen de admisión, reducir el nivel de ansiedad y controlar mejor los tiempos de respuesta

Guardar

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de un simulacro presencial de admisión como parte de la preparación para el examen 2026-II, programado para marzo.

La jornada de práctica se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 y está dirigida a postulantes que desean familiarizarse con el procedimiento y las condiciones reales de evaluación.

El objetivo principal de esta evaluación es que los asistentes puedan vivir una experiencia similar a la del día de la prueba oficial. Esto permitirá identificar aspectos importantes como la distribución del tiempo, las modalidades de preguntas y la logística de ingreso al campus.

Los organizadores destacan que esta actividad representa una oportunidad para reducir el estrés y mejorar el desempeño académico en el proceso de admisión definitivo.

Las inscripciones para participar en el simulacro comenzaron el 16 de enero y estarán habilitadas hasta el 2 de febrero de 2026. Para registrarse, los postulantes deben realizar un pago de 100 soles con el código de pago 9517 en el Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe (LINK)

Una vez abonado el monto correspondiente, se recomienda aguardar seis horas hábiles antes de proceder con el registro en línea, a fin de garantizar que la transacción se valide correctamente en el sistema universitario.

Los interesados pueden completar el proceso de inscripción accediendo a la página oficial de la UNMSM (LINK). En dicho portal se encuentran disponibles los requisitos, indicaciones y el cronograma detallado de la jornada.

La universidad recuerda la importancia de seguir las instrucciones indicadas y verificar la información personal al momento de inscribirse. Además, se recomienda llegar puntualmente el día de la evaluación y portar los documentos requeridos, como el comprobante de pago y un documento de identidad vigente.

La experiencia del simulacro permitirá identificar debilidades y trabajar en ellas antes del proceso de selección. Así, se incrementarán las posibilidades de ingreso a la UNMSM.

Cronograma de admisión San Marcos 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

  • Sábado 7 de marzo:
    • Ciencias Económicas y de la Gestión (área D)
    • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)
  • Domingo 8 de marzo:
    • Ciencias Básicas (área B)
    • Ingenierías (área C)
    • Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
    • Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
    • Escuela Profesional de Medicina Humana

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMsimulacroUniversidad Nacional Mayor de San Marcosperu-noticias

Más Noticias

Retiro de AFP: El lunes 19 de enero fue el último día para solicitar hasta S/ 22.000

Ya sea en primera o segunda solicitud, los afiliados tiene hasta las 6:00 p. m. del lunes para poder solicitar hasta 4 UIT

Retiro de AFP: El lunes

Bad Bunny no tuvo telonero peruano: Buscan multar a próximos conciertos sin artistas nacionales

Sigrid Bazán y tres congresistas más presentaron la propuesta que busca promover la “actuación del músico nacional en territorio peruano”. Los próximos conciertos en el país serán los de BTS, Kali Uchis y My Chemical Romance

Bad Bunny no tuvo telonero

Abel Lobatón logró reunirse con Samahara Lobatón tras las críticas de Melissa Klug por su actitud inicial

El exfutbolista fue captado junto a su hija y sus nietas en Punta Hermosa luego de la denuncia de agresión contra Bryan Torres. La salida familiar se produjo tras las críticas públicas de Melissa Klug por la reacción inicial de Lobatón.

Abel Lobatón logró reunirse con

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ y las de Pueblo Libre protagonizarán uno de los duelos más llamativos de la jornada y será de pronóstico reservado. Conoce todos los detalles del cotejo

Alianza Lima vs Circolo: día,

Retiro de AFP 2026: Subsanación de solicitud podrá realizarse hasta el 30 de enero

Subsanación de solicitud AFP podrán realizarse si te rechazaron el pedido. Ahora una administradora de fondos de pensiones ha dado un plazo mayor caso la razón haya sido relacionada a la cuenta o entidad bancaria

Retiro de AFP 2026: Subsanación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Peruanos pagarán por extorsiones a

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

Gobernador de Lambayeque arremete contra José Jerí por fallas en prevención de lluvias y le pide renunciar: “Si no puede, váyase”

José Jerí ofrece colaborar en investigación, pero fallo del TC limita acciones de la Fiscalía: ¿Cuáles son las únicas diligencias que puede realizar?

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

Premier Ernesto Álvarez señala que desconoce si Ney Guerrero asesora al presidente José Jerí: “No le he preguntado”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny no tuvo telonero

Bad Bunny no tuvo telonero peruano: Buscan multar a próximos conciertos sin artistas nacionales

Abel Lobatón logró reunirse con Samahara Lobatón tras las críticas de Melissa Klug por su actitud inicial

BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento

Pamela López denuncia a Christian Cueva por maltrato psicológico tras llamada en Navidad: “¿Pensaron que no iba a actuar?”

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Circolo: día,

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe adelantó fichaje de voleibolista de la selección peruana para Alianza Lima: “Me dijo que vendrá después de mayo”

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Luis Ramos se marca un solo propósito en Alianza Lima en Liga 1 2026: “La idea a fin de año es terminar campeones”