San Marcos organizará simulacro de admisión: conoce la fecha, el pago y todos los detalles

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de un simulacro presencial de admisión como parte de la preparación para el examen 2026-II, programado para marzo.

La jornada de práctica se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 y está dirigida a postulantes que desean familiarizarse con el procedimiento y las condiciones reales de evaluación.

El objetivo principal de esta evaluación es que los asistentes puedan vivir una experiencia similar a la del día de la prueba oficial. Esto permitirá identificar aspectos importantes como la distribución del tiempo, las modalidades de preguntas y la logística de ingreso al campus.

Los organizadores destacan que esta actividad representa una oportunidad para reducir el estrés y mejorar el desempeño académico en el proceso de admisión definitivo.

Las inscripciones para participar en el simulacro comenzaron el 16 de enero y estarán habilitadas hasta el 2 de febrero de 2026. Para registrarse, los postulantes deben realizar un pago de 100 soles con el código de pago 9517 en el Banco de la Nación o a través de la plataforma digital Págalo.pe (LINK)

Una vez abonado el monto correspondiente, se recomienda aguardar seis horas hábiles antes de proceder con el registro en línea, a fin de garantizar que la transacción se valide correctamente en el sistema universitario.

Los interesados pueden completar el proceso de inscripción accediendo a la página oficial de la UNMSM (LINK). En dicho portal se encuentran disponibles los requisitos, indicaciones y el cronograma detallado de la jornada.

La universidad recuerda la importancia de seguir las instrucciones indicadas y verificar la información personal al momento de inscribirse. Además, se recomienda llegar puntualmente el día de la evaluación y portar los documentos requeridos, como el comprobante de pago y un documento de identidad vigente.

La experiencia del simulacro permitirá identificar debilidades y trabajar en ellas antes del proceso de selección. Así, se incrementarán las posibilidades de ingreso a la UNMSM.

Cronograma de admisión San Marcos 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

Sábado 7 de marzo: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)

Domingo 8 de marzo: Ciencias Básicas (área B) Ingenierías (área C) Examen especial (todas las áreas)

Sábado 14 de marzo: Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana

