Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

La bailarina afirmó que la junta directiva del edificio le prohibió el uso de áreas comunes pese a estar al día con sus pagos, lo que la llevó a presentar una denuncia y optar por mudarse.

Deysi Araujo ha decidido vender su departamento en San Isidro luego de denunciar públicamente una serie de actos de discriminación y maltrato por parte de sus vecinos y de la junta directiva del edificio donde reside. Para mediática figura, la situación se ha vuelto insostenible y ha colmado su paciencia, llevándola a tomar la determinación de mudarse y buscar un entorno donde prime el respeto.

La artista contó que los problemas comenzaron a raíz de una decisión de la administración del edificio, que le prohibió utilizar las áreas comunes, pese a estar al día en todos los pagos de mantenimiento y obligaciones como propietaria. “Estoy sufriendo de discriminación y de muchas injusticias que colmaron mi paciencia. No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento”, expresó Araujo a Trome

La bailarina Deysi Araujo relató que adquirió el departamento con mucha ilusión, pero la convivencia con algunos vecinos y la actitud de la junta directiva la llevaron a reconsiderar su permanencia en el edificio. “Compré mi departamento con mucha ilusión, pero no me gustan los conflictos o que me miren por encima del hombro”, afirmó, señalando que la falta de empatía y el ambiente hostil la motivaron a buscar un nuevo espacio para vivir.

La artista explicó que la prohibición del uso de las áreas comunes no solo la afecta a ella, sino también a su hijo, quien tampoco puede acceder a la piscina, al gimnasio ni a los espacios de recreación. “En el edificio donde vivo tengo problemas nuevamente; me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal, soy propietaria y pago 600 soles mensuales de mantenimiento y estoy al día con mis pagos”, puntualizó Araujo. Esta restricción, según su testimonio, incluso le impide sentarse en la sala de espera del edificio.

En manos de la justicia

Araujo decidió acudir a la comisaría de San Isidro para formalizar una denuncia, con el objetivo de que las autoridades tomen conocimiento de lo que considera una injusticia. Además, anunció que su abogado ya se encuentra evaluando las acciones legales que corresponden. “No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue”, indicó la bailarina.

La raíz del conflicto, según Araujo, se encuentra en una deuda pendiente de años atrás, originada por un juicio entre un antiguo propietario y la junta directiva. La administración decidió dividir el pago de esa deuda entre todos los residentes, sin tener en cuenta que algunos, como ella, adquirieron sus departamentos después del litigio. “Dicen que hay una deuda de hace años, de un propietario que denunció a la junta directiva y ganó el juicio, entonces están dividiendo entre todos los propietarios para pagar una cuota que no me pertenece. Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera”, relató.

Araujo remarcó que cumple con todas sus obligaciones económicas y legales como propietaria, y que la medida de la junta directiva vulnera sus derechos. Denunció que la decisión no solo responde a una represalia económica, sino que también esconde actitudes de discriminación y exclusión por parte de algunos vecinos.

Mientras avanza el proceso legal y se concreta la venta de su departamento, Deysi Araujo prioriza la tranquilidad y el bienestar de su familia. Busca un nuevo hogar donde pueda vivir sin temor a ser excluida o discriminada.

