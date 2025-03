Deysi Araujo revela que vive asustada por amenazas de extorsionadores: “Tengo miedo por mi vida”

Deysi Araujo recibió amenazas de extorsionadores y teme por su vida. (Foto: Captura de IG)

La reconocida bailarina peruana Deysi Araujo atraviesa momentos de angustia tras recibir amenazas de presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’. Según su testimonio, ha sido víctima de constantes llamadas y mensajes intimidantes en los que, además de exigirle dinero, mencionan a su hijo, incrementando su preocupación por la seguridad de su familia.

Ella relató que las amenazas comenzaron hace varios días, cuando desconocidos intentaron contactarla desde números no identificados. Al no responder, los sujetos optaron por enviarle mensajes de texto con contenido amenazante. “Me piden que me ponga al día con ellos, si no, algo me puede pasar a mí o a mi hijo, al igual que a mis familiares”, declaró la artista. La situación ha generado en la exvedette una profunda ansiedad, al punto de sentirse asfixiada por la angustia. “Nadie puede vivir así, y menos caminar tranquila y trabajar en paz”, expresó con evidente preocupación.

No es la primera vez que Deysi Araujo enfrenta situaciones de este tipo. Hace dos años, sufrió un atentado en su domicilio cuando un explosivo fue detonado en la puerta de su casa, lo que la obligó a mudarse por motivos de seguridad. “Hace dos años detonaron un explosivo en la puerta de mi casa y por eso me mudé. Hasta tengo temor de salir a trabajar, no sé qué voy a hacer”, recordó. Esta experiencia previa ha incrementado su temor ante las actuales amenazas, llevándola a tomar medidas preventivas como bloquear números desconocidos y evitar cualquier contacto con quienes intentan intimidarla.

A pesar de haber denunciado estos hechos ante las autoridades, la bailarina lamenta la falta de acción por parte de la Policía. “He hecho la denuncia, pero lamentablemente la Policía no hace nada, seguro están esperando verme muerta para recién actuar”, manifestó con indignación. Esta inacción ha contribuido a su sensación de vulnerabilidad y desprotección. “Tengo miedo por mi vida, todo lo que sucede es terrible”, confesó la artista, quien actualmente teme por su integridad y la de sus seres queridos.

La situación de Deysi Araujo pone en evidencia la creciente problemática de la extorsión en el país y la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos. La falta de respuesta oportuna por parte de las fuerzas del orden no solo afecta la seguridad de las víctimas, sino que también genera una sensación de impunidad que puede incentivar a los delincuentes a continuar con sus actividades ilícitas. Es imperativo que se brinde el apoyo necesario a quienes, como Araujo, enfrentan este tipo de amenazas, garantizando su seguridad y la de sus familias.

Mientras tanto, la comunidad artística y el público en general han expresado su solidaridad con Deysi Araujo, esperando que su caso sea atendido con la seriedad y celeridad que merece. La situación actual de la bailarina es un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y protección para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que, por su exposición pública, pueden ser más vulnerables a este tipo de delitos.

