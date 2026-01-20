Perú

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

El cantante reapareció en conciertos con su agrupación Barrio Fino luego de la agresión denunciada contra Samahara Lobatón, una vuelta a los escenarios marcada por gritos, insultos y cuestionamientos públicos

La vuelta de Bryan Torres
La vuelta de Bryan Torres a los conciertos tras la denuncia de Samahara Lobatón estuvo marcada por insultos y rechazo del público, que no dudó en expresar su desaprobación durante las presentaciones en vivo del cantante (Amor y Fuego)

La reaparición pública de Bryan Torres en escenarios musicales generó una inmediata reacción de rechazo. El cantante retomó sus presentaciones en vivo junto a su agrupación Barrio Fino, pese a estar denunciado por una violenta agresión contra Samahara Lobatón, un hecho que lo mantiene bajo investigación por intento de feminicidio.

Las imágenes de sus shows comenzaron a circular en transmisiones en directo y plataformas digitales, donde se evidenció un fuerte repudio por parte del público. Comentarios críticos, insultos y reclamos se mezclaron con la música, mientras el artista optaba por continuar con su espectáculo sin emitir declaraciones sobre el caso que lo involucra.

Regreso a los escenarios en medio de la controversia

La vuelta de Bryan Torres
La vuelta de Bryan Torres a los escenarios no pasó inadvertida, ya que coincidió con un proceso judicial en curso y provocó críticas visibles durante sus conciertos. (Amor y Fuego)

La presencia de Bryan Torres sobre el escenario no pasó desapercibida. En registros difundidos de sus presentaciones, se le observa interpretando canciones con normalidad y mostrando una actitud animada frente al público, a pesar del contexto judicial que atraviesa. El retorno a los shows ocurrió mientras el caso por agresión contra Samahara Lobatón sigue siendo tema de debate público y mediático.

Las transmisiones en vivo del concierto permitieron que usuarios siguieran el evento en tiempo real. En los espacios de comentarios, la reacción fue inmediata y mayoritariamente negativa. Expresiones de indignación dominaron la conversación digital, con mensajes que cuestionaban su presencia en espectáculos mientras enfrenta una denuncia de extrema gravedad.

“Pegalón”, “Maltratador” y “Ese debe estar en la cárcel” fueron algunas de las frases que se repitieron entre los espectadores virtuales, reflejando el rechazo que provocó su reaparición. La música y el espectáculo quedaron en segundo plano frente al impacto del caso de violencia que rodea al cantante.

Insultos directos desde el público durante el concierto

Durante el concierto, los reclamos
Durante el concierto, los reclamos dejaron el espacio digital y se trasladaron al público presencial, con gritos que apuntaron directamente a Bryan Torres. (Amor y Fuego)

El repudio no se limitó al ámbito digital. Durante uno de los conciertos, quedó registrado un momento de alta tensión cuando una mujer, ubicada entre los asistentes, lanzó un grito directo contra el artista. “Bryan, pegalón de m...”, se escucha decir con evidente enojo, interrumpiendo el desarrollo del show.

El episodio evidenció que el rechazo también estaba presente entre quienes asistieron presencialmente al evento. La escena generó incomodidad y reforzó la percepción de que la denuncia contra el cantante marcó un quiebre en su relación con parte del público.

Pese al insulto y al clima adverso, Bryan Torres continuó con la presentación sin reaccionar de manera visible. No hubo respuesta desde el escenario ni intento de confrontación, una actitud que fue interpretada por algunos como indiferencia y por otros como una estrategia para evitar mayores conflictos.

Cuestionamientos públicos y silencio ante la prensa

El silencio de Bryan Torres
El silencio de Bryan Torres frente a las preguntas periodísticas contrastó con la dureza de los reclamos, reforzando la atención sobre su postura pública. (Amor y Fuego)

En otro momento, el cantante fue abordado por un reportero de ‘Amor y Fuego’ para consultarle directamente sobre la agresión denunciada contra Samahara Lobatón. Las preguntas fueron directas y apuntaron a la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

“¿Sabes que te puedes ir preso?”, “Dices que la amas, pero, ¿así lo demuestras?”, “¿Por qué la golpeaste así? ¿La quisiste matar?”, fueron algunos de los cuestionamientos formulados durante el abordaje periodístico.

Frente a estas interrogantes, Bryan Torres optó por no responder. El cantante permaneció en silencio y evitó cualquier declaración pública, una postura que ya había mantenido previamente y que volvió a repetirse en esta ocasión. Su negativa a hablar dejó sin aclaraciones su versión de los hechos, mientras las imágenes del encuentro se difundían ampliamente.

El silencio del artista contrastó con la contundencia de las preguntas, centradas en un caso que ha generado alarma y rechazo social. La falta de respuestas reforzó las críticas y mantuvo el foco sobre su decisión de continuar con actividades artísticas en medio del proceso.

La difusión de las imágenes de Bryan Torres en los escenarios reavivó el debate sobre la exposición pública de personas denunciadas por violencia. En redes sociales y espacios de comentario, las opiniones se dividieron entre quienes consideran inapropiado que continúe presentándose y quienes señalan que no existe una sentencia firme.

