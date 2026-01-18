Perú

Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram tras brutal agresión a Samahara Lobatón

El cantante eliminó su perfil de Instagram luego de la viralización de imágenes que lo muestran agrediendo a la hija de Melissa Klug.

La polémica en torno a Bryan Torres escaló rápidamente luego de que se difundieran videos en los que el cantante de Barrio Fino atenta contra la vida de su aún pareja, Samahara Lobatón. La brutal agresión provocó indignación nacional y una avalancha de comentarios en redes sociales, exigiendo justicia y condena social.

En medio de este escándalo, el salsero optó por cerrar su popular cuenta de Instagram, desapareciendo del radar digital y evitando cualquier tipo de pronunciamiento público. Para muchos usuarios, esta acción representa un claro acto de cobardía y un intento de evadir la responsabilidad mediática y personal por los hechos.

¿Se está escondiendo? La reacción tras la denuncia

La desaparición de Bryan Torres de las redes sociales se produjo luego de varios días en los que se mantuvo oculto en el departamento que compartía con Samahara, según declaraciones recientes de Melissa Klug a Trome. Hasta el momento, el cantante no ha brindado declaraciones a ningún medio sobre el episodio de violencia que protagonizó, ni ha dado señales de querer enfrentar la situación de manera abierta.

La viralización de las imágenes y el testimonio de la madre de Samahara, quien acudió de inmediato a la comisaría para formalizar la denuncia, aumentaron la presión sobre Torres. Su silencio público y el cierre de su cuenta solo han alimentado las sospechas de que busca eludir la justicia y la opinión pública.

Una acción que indigna a las redes sociales

Los usuarios no tardaron en hacer sentir su malestar ante la actitud evasiva de Bryan Torres. Comentarios como “cerrar sus redes es lo mínimo que puede hacer después de semejante agresión” y “esconderse de las críticas no lo hará menos culpable” se multiplicaron en X, Instagram y TikTok. El sentir general es que la salida del cantante del mundo digital confirma su falta de voluntad para asumir las consecuencias de sus actos.

Bryan Torres ya cuenta con defensa legal

Pese a su silencio en redes, Bryan Torres ya se ha asegurado el respaldo de una defensa legal. El estudio Salas Beteta Abogados anunció públicamente que se encargará de representar al cantante en el proceso por supuesta tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón.

“El Estudio Salas Beteta asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo cómo es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema”, comunicó uno de los abogados en un video difundido en redes.

El bufete enfatizó que buscarán la verdad, pero no bajo presión mediática, y que la condena social no debe condicionar la labor de las autoridades judiciales.

Abogado de Bryan Torres asegura que salsero es víctima de presión mediática tras brutal agresión a Samahara Lobatón. IG

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres

En paralelo al proceso legal, Melissa Klug se mostró desesperada y profundamente afectada durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’. Entre lágrimas, la empresaria pidió a las autoridades que impidan la salida del país de Bryan Torres, temiendo que pueda fugarse antes de responder ante la justicia.

“Mi preocupación es porque me dicen que él tiene un proceso el día lunes y están viendo la manera de sacarlo del país. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?”, cuestionó, reflejando la angustia de muchas madres en situaciones similares.

Klug confesó que desconocía la magnitud de la relación tóxica entre su hija y el cantante. “Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo hubiera actuado. Pedir ayuda en todos lados, en canales, tocar puertas”, señaló, lamentando no haber intervenido a tiempo. La empresaria también detalló el impacto emocional al ver los videos de la agresión: “¿Te imaginas cómo me sentí yo de ver ese video? Cualquier madre lo haría y también se lo dije a ella: ‘Mira este video, piensa que es una de tus hijas que le están haciendo eso’ y ella me decía: ‘Yo lo mato’. Yo no sabía nada, vivo cerca de ella, pero tiene su vida propia”, relató.

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija. IG: Amor y Fuego.

Rosario Sasieta exige prisión preventiva y alerta sobre la gravedad del caso

En el mismo espacio televisivo, la abogada y excongresista Rosario Sasieta exhortó a la Fiscalía a actuar de oficio y dictar prisión preventiva para Bryan Torres por tentativa de feminicidio. Sasieta fue enfática al describir la gravedad de los hechos: “Se ha cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa, él ha podido matarla. En este caso hay tres hechos: cuando él la tapa con la almohada para obstaculizar las vías respiratorias; cuando la amarraba con las sábanas para neutralizar sus movimientos; y luego cuando se aguanta de lanzarle la plancha, porque si no hubiera sido así hoy estaría muerta”.

La especialista reiteró el pedido de acción inmediata a las autoridades para evitar que el agresor evada la justicia y garantizar la protección de la víctima.

Samahara Lobatón y Bryan Torres:
Samahara Lobatón y Bryan Torres: Todo lo que se sabe de la situación de la polémica pareja tras la difusión del video de agresión. (Composición Infobae)

