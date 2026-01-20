Alerta internacional permitió la captura de ‘El Cabinero del Terror’ en Pachacámac por presunta red de pornografía infantil

Un hombre de 32 años, conocido con el alias de 'El cabinero del terror', fue capturado en Pachacámac. La policía encontró en sus dispositivos gran cantidad de material de pornografía infantil que distribuía a través de internet. TV Perú

Un operativo de alta complejidad permitió la captura de una persona que se dedicaría a la distribución y posesión de material de pornografía infantil en el distrito de Pachacámac. Tras recibir alertas internacionales que rastrearon la actividad en la red, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió la detención preliminar de Fernando Manuel Durán Huapaya, de 32 años, a quien se le identifica bajo el alias de “El Cabinero del Terror”.

Las indagaciones fiscales, iniciadas en 2025, señalan que el investigado habría poseído y distribuido material de abuso sexual infantil desde el año 2022. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Durán Huapaya habría utilizado diversos grupos en redes sociales para que los miembros solicitaran y compartieran contenidos de carácter delictivo.

Intervención policial en su cabina de internet

La diligencia se realizó a las 5:45 de la mañana en una vivienda del jirón Comercio, en Pachacámac, lugar donde también funcionaba un local de servicios de internet. El fiscal adjunto provincial Daniel Cornejo dirigió el allanamiento que resultó en la incautación de diversos dispositivos electrónicos, incluyendo laptops y celulares, que vincularían al detenido con los delitos imputados por el Ministerio Público.

Captura de “El Cabinero del Terror” en Pachacámac por presunta red de pornografía infantil. Foto: Oficina de Imagen Institucional

Este operativo contó con el apoyo estratégico de la organización Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos. Esta cooperación internacional fue clave para que la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú pudiera detectar el rastro digital del hoy investigado. El HSI facilitó la identificación de los grupos donde presuntamente se compartía el material ilícito, permitiendo ubicar geográficamente al sospechoso en la zona de Lima Sur.

¿Negocio o fachada?

Durante el registro del inmueble, el personal policial interrogó a Durán Huapaya sobre el uso de los equipos tecnológicos hallados en su establecimiento. El detenido, quien no presentaba antecedentes penales previos, operaba bajo la fachada de un negocio de cabinas de internet, hecho que ha generado una alerta adicional en la fiscalía.

Las autoridades investigan si la infraestructura del negocio fue utilizada para captar a otros implicados o para facilitar el acceso de terceros a este tipo de material prohibido. La actividad del sujeto, según la policía, lo perfilaba como un presunto punto de enlace activo en el intercambio de contenido de abuso infantil en la red.

Buscan identificar a víctimas y cómplices

Todos los dispositivos incautados durante el allanamiento en Pachacámac serán sometidos a un peritaje riguroso por parte de especialistas en informática forense de la PNP. El Ministerio Público busca identificar a los menores de edad que aparecerían en el material audiovisual incautado.

Además del material hallado, los peritos analizarán los registros de conversaciones y los miembros de los grupos de redes sociales. Mientras tanto, Fernando Durán Huapaya se encuentra actualmente bajo custodia policial para cumplir con la detención preliminar judicial mientras duran las investigaciones. La Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia indicó que este operativo es parte de una serie de intervenciones programadas para desarticular a quienes operan bajo el anonimato en Internet.

¿Cómo denunciar y proteger a los menores?

La pornografía infantil es un delito grave que circula en redes sociales y pone en riesgo la integridad de los menores. Si detectas este contenido o eres víctima de acoso, puedes reportarlo de inmediato al 942 439 245 o acudir a la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la PNP.

De acuerdo con la Ley de Delitos Informáticos, delitos como el grooming conllevan penas de hasta 8 años de cárcel. Para denunciar, reúne capturas de pantalla o enlaces y contacta a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) llamando gratis al 1818 o al (01) 431-8898. También puedes enviar un correo a divindat.depcpi@policia.gob.pe o acudir al piso 9 de la Dirincri (Av. España 323, Cercado de Lima).

Además de las autoridades, instituciones como la Red Peruana contra la Pornografía Infantil ofrecen apoyo y orientación para combatir este flagelo. La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz para frenar a las redes criminales en internet.