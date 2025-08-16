Perú

Día del Niño: Familias deben proteger la información de menores que se publica en internet, dice el Minjus

Las campañas institucionales buscan concientizar a las familias sobre la exposición de menores en redes sociales y la vulnerabilidad que existe en este entorno

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Más del 22% de menores
Más del 22% de menores conocer sobre casos de sextorsión y grooming con inteligencia artificial. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) destacó la importancia de la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes con motivo del Día del Niño, que se celebra el domingo 17 de agosto.

Ante una creciente digitalización, los peligros asociados a la publicación de información personal en línea se intensifican y requieren atención prioritaria, advierte la entidad. Según información difundida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), organismo adscrito al Minjus, las campañas institucionales buscan concientizar a las familias sobre la exposición de menores en redes sociales y las vulnerabilidades inherentes a ese entorno.

“En un mundo digital cada vez más conectado, proteger los datos personales de nuestros niños no es solo una medida de seguridad, sino una muestra de amor y cuidado. Cada foto, cada dato y cada publicación cuentan”, expresó María Alejandra González Luna, directora de la ANPD, en un comunicado al que tuvo acceso Infobae Perú.

Las autoridades también indican que los ciudadanos pueden solicitar asesoría sobre protección de datos personales al correo protegetusdatos@minjus.gob.pe.

Al menos el 41 %
Al menos el 41 % de menores de edad en el Perú han recibido alguna vez solicitudes de amistad o mensajes sospechosos de desconocidos. (Foto: Andina)

La preocupación institucional encuentra eco en estudios recientes sobre el peligro de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito digital. Un informe presentado por Aldeas Infantiles SOS Perú revela que los menores se enfrentan a amenazas crecientes, como grooming, sextorsión y ciberacoso, potenciadas por el mal uso de la IA y la creación de perfiles falsos y deepfakes. La ANPD comparte cinco recomendaciones clave para reforzar la seguridad en línea de los menores:

  1. Edúcalos sobre la importancia de proteger sus datos personales. Enséñales que su información es valiosa y no debe compartirse con desconocidos.
  2. Evita publicar fotografías o videos que revelen su colegio. No muestres uniformes, insignias ni fachadas que permitan identificar el lugar donde estudian.
  3. Monitorea su actividad en internet. Supervisa de forma continua los contenidos que consumen y la información que comparten.
  4. Utiliza herramientas de control parental. Configura filtros y bloqueos para limitar el acceso a sitios y aplicaciones no apropiadas para su edad.
  5. Configura perfiles privados en redes sociales. Si autorizas su uso, evita que personas desconocidas puedan ver su información o contactarlos.

Riesgos digitales y percepción de inseguridad entre niños y adolescentes

El estudio de Aldeas Infantiles SOS Perú indica que el 22% de niñas, niños y adolescentes conoce casos en los que la tecnología se empleó para manipular o extorsionar, según información recogida por Infobae Perú. Yakelin Caycho, coordinadora nacional de Salvaguarda Infantil y Juvenil de la institución, afirmó: “El vínculo entre inteligencia artificial y delitos digitales es una realidad creciente que no puede ignorarse.”

La defensa del acusado pidió
La defensa del acusado pidió que la prisión preventiva sea sustituida por comparecencia restringida. - Crédito: Corte Superior de Justicia de Ucayali/Página 12

Los datos muestran que el 34% de menores de 10 a 17 años manifiesta inseguridad al usar internet debido a la posibilidad de mal uso de datos personales, contacto con desconocidos y exposición a contenidos que consideran incómodos. Estos factores influyen de forma significativa en la salud mental de los jóvenes encuestados, quienes mencionan ansiedad, tristeza o desesperación como efectos habituales.

El informe también resalta una brecha de acción: solo el 60% de los encuestados sabe cómo denunciar delitos digitales o pedir ayuda institucional ante una amenaza. La misma fuente señala que la comunidad educativa coincide en la urgencia de tratar el tema de la inteligencia artificial en las aulas. El 86% de los estudiantes y el 97% de los padres considera que los riesgos y beneficios de la tecnología deben ser parte de los contenidos escolares.

Temas Relacionados

Día del NiñoMinisterio de JusticiaInternetperu-noticias

Últimas Noticias

Perú refuerza vínculos políticos y comerciales en ceremonia por los 78 años de independencia de la India

Según detalló el Mincetur, el comercio bilateral apunta a fortalecer sectores estratégicos como agroindustria, minería, textiles y manufacturas, además de turismo y tecnología

Perú refuerza vínculos políticos y

Inversiones, miedo y oportunidad: una lectura desde el Perú

Invertir en el Perú implica gestionar el miedo, no solo el riesgo. La clave está en usar el temor como herramienta de análisis, evitando la parálisis y las decisiones impulsivas en mercados inciertos

Inversiones, miedo y oportunidad: una

Crisis silenciosa: jóvenes de 18 a 29 años son quienes más buscan ayuda por ansiedad y depresión

El Ministerio de Salud reportó más de 12 mil consultas realizadas por este grupo etario en lo que va del 2025. Los problemas de ánimo, la ansiedad y la conducta suicida encabezan las principales causas

Crisis silenciosa: jóvenes de 18

¿Qué tan necesarias son las metodologías ágiles en las empresas peruanas?

Las metodologías ágiles avanzan en empresas peruanas, pero su adopción enfrenta resistencia y dificultades. La clave está en adaptar sus principios según el tamaño, contexto y necesidades específicas de cada organización

¿Qué tan necesarias son las

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Liberta Avanza ya tiene

La Liberta Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán la listas para senadores y diputados

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

El peronismo cerró lista de unidad: Itai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Más de 300 muertos por

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

EEUU suspendió los visados humanitarios para refugiados de Gaza por una revisión de seguridad

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

TELESHOW
El divertido baile a pura

El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa