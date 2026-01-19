¿Por qué cerraron la rotonda del Parque Kennedy? La medida de la Municipalidad de Miraflores que indigna a adultos mayores

(Video: Buenos Días Perú)

El anfiteatro Chabuca Granda, ubicado en el centro del parque Kennedy, en Miraflores, fue cerrado de manera temporal desde el viernes 16 de enero por disposición de la municipalidad distrital. La medida, según informó la comuna, responde a problemas de seguridad, denuncias por ruidos molestos y presuntos comportamientos inapropiados registrados en los últimos meses en la zona. Sin embargo, la decisión ha provocado una inmediata reacción de rechazo entre los adultos mayores que utilizaban este espacio como punto de encuentro recreativo y social.

El cierre sorprendió a los asistentes habituales al parque, quienes al llegar encontraron la rotonda cercada con rejas y sin acceso. Para ellos, el anfiteatro no era solo un escenario cultural, sino un lugar clave para mantenerse activos, relacionarse y evitar el aislamiento. La medida ha interrumpido una rutina que muchos sostienen desde hace años y que consideran fundamental para su bienestar físico y emocional.

Adultos mayores expresan malestar por el cierre del anfiteatro del parque Kennedy

Composición: Infobae Perú

Las reacciones no tardaron en aparecer. Adultos mayores que acudían diariamente al anfiteatro del parque Kennedy manifestaron su tristeza y preocupación por la clausura del espacio, al que asistían principalmente entre el mediodía y la una de la tarde para bailar, conversar y compartir momentos de esparcimiento. “Acá hacemos grupos, amistades, conversamos, nos contamos lo que nos pasa. Nos divertimos sanamente. Aquí nadie bebe ni fuma”, señaló una de las asistentes habituales.

Otra usuaria indicó que el cierre los ha afectado directamente en una etapa sensible de sus vidas. “Nos ha privado de todas las cosas. A nuestra edad, estar así… pedimos al alcalde Carlos Canales que nos permita volver”, reclamó, al explicar que muchos adultos mayores buscan en este espacio una alternativa para no quedarse solos en casa, luego de que sus hijos formaron sus propias familias.

Una pareja que acude al anfiteatro desde hace más de 20 años recordó que participa en las actividades desde la inauguración de la rotonda, durante la gestión del fallecido alcalde Alberto Andrade. Según explicaron, siempre se respetaron las normas establecidas por la municipalidad. “Acá está prohibido tomar, sentarse en las escaleras, fumar y nosotros hacemos caso. Todo ha sido tranquilo y la mayoría somos de la tercera edad”, afirmaron.

Los asistentes también señalaron que al lugar llegaban personas desde distintos distritos de Lima, lo que convertía al anfiteatro en uno de los pocos espacios públicos donde podían realizar actividades recreativas gratuitas y al aire libre. Hoy, dicen, solo encuentran un espacio cerrado que ha interrumpido una rutina que mantenían desde hace años.

Municipalidad de Miraflores justifica la medida por seguridad y denuncias vecinales

Composición: Infobae Perú

Desde la Municipalidad de Miraflores, se explicó que el cierre del anfiteatro Chabuca Granda responde a la necesidad de prevenir riesgos y restablecer el orden público. Según un vocero municipal, en los últimos tres meses se registró una alta concurrencia, que llegó a reunir entre 100 y 200 personas, situación que habría derivado en incidentes y quejas vecinales.

“Ya han habido varios incidentes en los últimos dos o tres meses con otro tipo de personas que se están infiltrando. Se está haciendo una fiesta en la calle”, señaló el representante, al indicar que se reportaron ruidos molestos y consumo de licor hasta altas horas de la noche, atribuidos a personas ajenas a los grupos habituales de adultos mayores.

La comuna precisó que el cierre es temporal y que actualmente se realizan coordinaciones para identificar a los grupos que utilizan el anfiteatro, establecer horarios definidos y llegar a acuerdos que permitan una reapertura ordenada. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para que el espacio vuelva a estar disponible.

En paralelo, la municipalidad recordó que los juegos infantiles del parque Kennedy también permanecen cerrados por denuncias relacionadas con su mal estado, como estructuras oxidadas y falta de seguridad, y que estos podrían ser reabiertos tras trabajos de mantenimiento en las próximas semanas.