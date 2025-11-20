Perú

“Prepotente, ineficiente, insolente”: las críticas a Carlos Canales tras renuncia de general Mario Arata en Miraflores

La salida del exjefe de Seguridad durante una sesión del Codisec, cuya grabación fue retirada de las plataformas municipales, generó una ola de reclamos vecinales por el manejo del exclusivo distrito

Guardar
Fuente: @MunicipalidadMiraflores / YouTube

Los vecinos del exclusivo distrito de Miraflores amanecieron con una nueva tormenta política luego de la renuncia en vivo del general PNP (r) Mario Arata, quien hasta este martes ocupaba la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito. Su salida, transmitida inicialmente por los canales oficiales de la municipalidad, no solo hizo visible la fractura con el alcalde Carlos Canales, sino que desató una avalancha de reacciones de colectivos vecinales, organizaciones civiles y usuarios de redes sociales que cuestionan el rumbo de la gestión municipal.

El episodio tomó forma durante la undécima sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), donde Arata decidió dejar su cargo luego de recordar que el alcalde lo había descalificado públicamente con la frase “no sirve”. La ruptura se hizo viral casi de inmediato. Grupos de vecinos, páginas distritales y figuras vinculadas a temas de seguridad calificaron la situación como una señal de alarma en un distrito que enfrenta quejas por robos, consumo de alcohol en espacios públicos y falta de fiscalización efectiva.

La Municipalidad de Miraflores no ha emitido un comunicado oficial sobre este acontecimiento en sus canales oficiales. Mientras tanto, desde Facebook hasta X (antes Twitter), el nombre del alcalde Canales se convirtió en uno de los temas más comentados.

Reacciones vecinales: malestar, denuncias y cuestionamientos a futuros nombramientos

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Las críticas más contundentes llegaron desde colectivos vecinales que vienen alertando desde hace meses sobre el deterioro de la seguridad ciudadana en Miraflores. La página “Exigimos un Miraflores seguro” publicó un pronunciamiento donde calificó la renuncia de Arata como un “acto de dignidad” y advirtió su preocupación ante la posible designación del actual subgerente de Serenazgo, Jorge Luis Castillo Vargas, cuya gestión es cuestionada por presuntas irregularidades. Entre los vecinos circulan denuncias sobre cobros indebidos, uso de vehículos municipales para fines personales y antiguos procesos administrativos.

Otros ciudadanos sumaron mensajes que retratan el desgaste de la relación entre la comuna y los vecinos. Eduardo Osterling difundió una carta irónica que se volvió viral, donde “los vecinos de Miraflores” anuncian su “renuncia colectiva” a la idea de ser escuchados por la autoridad municipal. La publicación acumula cientos de comentarios en los que los usuarios relatan problemas recurrentes: veredas deterioradas, parques sin mantenimiento, obras sin consenso y reclamos sin respuesta.

Varios mensajes también señalaron directamente a Canales por un trato que consideran inapropiado hacia sus funcionarios. “Con buenos modales se corrige, y personalmente, no públicamente”, escribió un vecino. Otros usuarios calificaron al alcalde como “dictador insolente y atrevido”, mientras que comentarios más duros apuntaron a que Miraflores atraviesa una de sus peores gestiones en décadas. “Ojalá los tontos que votaron a este delincuente como alcalde pongan en funcionamiento alguna neurona en las próximas elecciones”, ironizó un usuario. La molestia también incluye a otras áreas municipales como Fiscalización, Parques y Jardines y Obras Públicas, a las que los vecinos atribuyen falta de resultados visibles.

Lo que dijeron en redes: apoyo a Arata, críticas al alcalde y dudas sobre la gestión de seguridad

El quiebre se produjo tras
El quiebre se produjo tras una sesión del CODISEC en la que el burgomaestre cuestionó la falta de sanciones en los operativos y lanzó críticas que el funcionario consideró un trato denigrante ante todo el comité.

En X (antes Twitter), las reacciones siguieron el mismo tono. Figuras vinculadas a temas de seguridad expresaron su respaldo al general Arata y cuestionaron el trato recibido durante las sesiones del Codisec. José Luis Gil calificó el incidente como un “trato inaceptable” y señaló que la dignidad del funcionario había sido vulnerada.

Publicaciones como la del usuario @patasmochas123 destacaron que Arata “dio una lección” al priorizar su integridad frente a la descalificación pública. Mientras tanto, mensajes como el de @pipafacelica compararon la reacción que se habría generado si el episodio ocurriera en otro contexto político, generando debate sobre los límites del trato a los funcionarios y el rol del alcalde como líder del sistema de seguridad del distrito.

La controversia también reavivó la discusión sobre la falta de sanciones tras las más de 10 mil intervenciones registradas en recientes operativos de serenazgo, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Durante la sesión previa, Canales cuestionó que hubiese “cero multas” pese a los 106 operativos reportados, y reclamó resultados “concretos para los vecinos”. Arata recordó que los serenos no tienen facultad sancionadora y que esa responsabilidad recae en el área de Fiscalización, lo que abrió un nuevo flanco de debate sobre la distribución de funciones dentro de la municipalidad.

La transmisión de la sesión donde ocurrió la renuncia fue retirada de las plataformas oficiales, un hecho que también generó críticas. Algunos vecinos consideraron que se trató de una falta de transparencia en un momento de alta tensión. En tanto, el distrito sigue sin pronunciamiento público sobre quién asumirá la jefatura de Seguridad Ciudadana y cómo se reorganizará el trabajo operativo tras la salida del general Arata.

Temas Relacionados

Carlos CanalesMirafloresCosta VerdeMario Aratagerente de seguridadperu-noticias

Más Noticias

¿Por qué en Moquegua será feriado el martes 25 de noviembre? La fecha modificará la dinámica laboral en toda la provincia

Autoridades, instituciones y colectivos ultiman preparativos para los actos conmemorativos por el 484 aniversario de Moquegua, una jornada que cada año marca el ritmo administrativo y social de la provincia

¿Por qué en Moquegua será

Por qué las personas no fumadoras también pueden sufrir cáncer de pulmón

En los últimos años se ha observado un aumento de diagnósticos en personas no fumadoras, especialmente en mujeres y adultos jóvenes

Por qué las personas no

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores

Congreso salva a Betssy Chávez, asilada por México: fracasa su inhabilitación por 10 años y expediente va al archivo

La propuesta no alcanzó los votos necesarios y el expediente pasará al archivo, anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi

Congreso salva a Betssy Chávez,

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

El Congreso, liderado por Fernando Rospigliosi, aprobó un presupuesto de S/ 1.768 millones para 2026, un aumento de S/ 356 millones frente al año anterior, destinado —entre otros fines— a la instalación del sistema bicameral

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

Magaly Medina acusa a Onelia Molina de ‘negligencia’ por muerte de su perrita: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ‘ampayado’ entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Familia de Angie Jibaja niega rumores y anuncia acciones legales: “Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico”

Angie Jibaja lanza duro mensaje tras escándalo familiar que la vincula con novio de su mamá: “No puedo más con esto”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”

Andy Polo festeja el grato momento de Alex Valera: “Se está dando cuenta de la clase de jugador que puede ser para la selección peruana”

Luis Ramos presenta una lesión y compromete su participación con el América de Cali en el cuadrangular de la liga colombiana

El cuantioso monto que deberá desembolsar Riga FC para activar la opción de compra de Joao Grimaldo